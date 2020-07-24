Дайте людям фарт Эксперты объяснили, почему нужно разрешить золотодобычу частным лицам

Легализация добычи драгоценных металлов частными лицами позволила бы решить целый перечень застарелых проблем, связанных с незаконным старательством, считают опрошенные Минвостокразвития России ученые и представители региональных властей, сообщили в пресс-службе ведовства.

Добычу золота доверят туристам?

«Человек порой всю жизнь ищет Эльдорадо, где на него свалятся несметные богатства, ищет фарт. Дайте человеку фарт! До 1953 года у нас нормально работал «вольный принос». Люди, которые жили на приисках, добывали золото, сдавали его в золотоприемную кассу, где щадящие налоги», – рассказал директор Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета доктор геолого-минералогических наук Владимир Макаров. Ученый на протяжении многих лет следит за ситуацией в отрасли золотодобычи и отстаивает необходимость легализации «вольного приноса». Отрасль давно криминализирована, черные старатели продолжают свой незаконный труд во всех регионах, где велась и активно ведется золотодобыча, и, как считает эксперт, проблема даже усугубляется с годами.

Владимир Макаров напомнил, что попытки разрешить частное старательство в России предпринимались не единожды, законопроекты даже доходили до Государственной думы РФ, но не проходили и первого чтения.

«Скорее всего, противодействие легализации «вольного приноса» связано с опасениями представителей чиновничьего аппарата, силовых структур по поводу криминализации отрасли. Вполне вероятно, что и какие-то теневые заинтересованные круги поднимают волну против, поскольку могут сейчас вдвое дешевле получать золото от нелегальных старателей, а разрешение на добычу частными лицами перекроет им эту возможность», – полагает эксперт.

По его словам, еще одним контраргументом стало заявление, что из-за более доходных участков может начаться борьба между старателями. Такое утверждение ученый считает несостоятельным, поскольку есть показательный пример – ситуация с освоением «мягкого золота» (пушнины), где у каждого из охотников-промысловиков свой участок, никто не нарушает чужих границ, и они сами контролируют этот процесс.

«Когда руководство золотодобывающих предприятий, выступая против введения частной золотодобычи, объясняет это тем, что старатели могут украсть у них золото и сдать под видом добытого своими руками, то это по меньшей мере странное опасение. Да, украсть можно многое, и бояться можно любых краж. Чтобы их предотвратить, давайте постараемся выстроить систему охраны, а не будем продолжать бояться и запрещать», – настаивает Владимир Макаров.

По его информации, в золотодобычу идут далеко не маргиналы и преступники.

«Старательство – тяжелый труд. Идут туда в основном люди, которые росли в этих местах, разбираются в золотодобыче, получив навыки от отцов-дедов. Это трудяги, потому что, чтобы добыть грамм золота, порой приходится перелопатить и промыть кубометры земли. Не каждый способен на это. Но даже один грамм добыть – это неплохо. В рублях это 4 тысячи. В глубинке, где порой нет альтернативы для заработка, эти средства – отличная поддержка для семейного бюджета. А если бы этот заработок стал легальным. Почему эту возможность людям не дать?!» – размышляет ученый.

Чтобы нарушений в сфере добычи драгметаллов частными лицами было меньше, Владимир Макаров предлагает открыть курсы для старателей, например, при высших учебных заведениях, где есть преподаватели, обладающие необходимыми компетенциями.

«Почему не дать возможность добычи золота туристам? На один день пусть почувствуют себя старателями. Провести инструктаж, раздать лотки, сделать памятные фотографии. Приток туристов всегда ведет за собой доход, в том числе доход в бюджеты этих отдаленных поселочков», – добавляет эксперт.

Старателям позволят 30 кг золота в год

Поручение о разработке законопроекта, который позволил бы россиянам в частном порядке заниматься добычей золота, дал президент России Владимир Путин на V Восточном экономическом форуме после встречи с общественностью Дальнего Востока. Минвостокразвития России подготовило проект федерального закона «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Согласно документу планируется создать онлайн-систему старательской деятельности, через которую жители дальневосточных и арктических регионов смогут, зарегистрировавшись как индивидуальные предприниматели, выбирать участки земли. Старательский участок будет выдаваться сроком на три года. Добычу там можно осуществлять простыми орудиями на глубине до 5 метров. Максимальный объем добытого драгметалла не должен превышать 30 килограммов в год. По истечении срока пользования землей старатель должен провести все необходимые природовосстановительные работы.

«Наша концепция законопроекта касается не только золота, но и других драгоценных металлов: платины и серебра. Они часто в природе сопутствуют друг другу. Вторая особенность подготовленного нами документа касается особого подхода к предоставлению территории для добычи. Мы предлагаем внедрить кардинально отличающуюся от предыдущей схему получения участков на основе лицензии и договора аренды», – отметил статс-секретарь – замглавы Минвостокразвития Павел Волков.

Он пояснил, что предлагается все территории, которые не закрыты с точки зрения законодательства или в силу других ограничений, выделять под старательскую деятельность. То есть каждый человек по принципу, аналогичному с дальневосточным гектаром, может сам «нарисовать» себе участок, получить его в пользование и добывать.

Регионы согласны

Власти Магаданской области, где исторически добывалось золото и старательством промышляла значительная часть местного населения, давно выступают за легализацию золотодобычи частными лицами.

«Мы предлагаем в качестве пилотной территории Магаданскую область, где как раз можно было бы апробировать предлагаемый Минвостокразвития механизм распределения старательских участков и проверить эффект от легализации деятельности частных золотодобытчиков. Это должно привести к увеличению объема добычи золота, повышению процента занятого населения, росту налоговых отчислений и так далее по цепочке. Черные доходы копателей превратятся в официальный доход, что прибавит стабильности семейному бюджету», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов.

Легализация старательства, по его словам, поможет людям себя реализовать, получить официально то, что они брали нелегально. А онлайн-система позволит наладить взаимодействие: люди смогут без проблем регистрироваться и получать участки, а государство – отслеживать их старательскую деятельность.

В Забайкальском крае, где золотодобыча развита не меньше, чем в Магаданской области, власти фиксируют значительный рост незаконного оборота драгметалла, причем как из россыпных, так и из рудных месторождений. По информации министра природных ресурсов Забайкальского края Сергея Немкова, это ведет к искажению истинной картины состояния полезных ископаемых и снижает мотивацию трудоспособного населения заниматься законным трудом, а также усугубляет криминогенную обстановку в регионах.

«Создание правовых основ для легализации деятельности по добыче природных ресурсов индивидуальными предпринимателями во многом изменило бы к лучшему ситуацию с созданием новых рабочих мест, особенно в удаленных и труднодоступных территориях», – сказал Сергей Немков.

Повысится инвестиционная активность даже в Арктике

Согласно анализу проекта федерального закона «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проведенному доцентом кафедры гражданского права и процесса Юридической школы Дальневосточного федерального университета Максимом Белобородовым, в документе четко прописан понятийный аппарат. В частности, помимо основных понятий описаны порядок определения границ участков добычи, полномочия властей в отношении контроля и порядка предоставления лесных участков, определен порядок ведения отчетности и прекращения старательской деятельности и многое другое.

Ученый отмечает, что авторы законопроекта при работе над документом учитывают международный опыт Австралии, Канады и Соединенных Штатов Америки. И подчеркивает, что специалисты Минвостокразвития в числе плюсов принятия закона видят дополнительное развитие старательской деятельности, повышение доступности и привлекательности добычи драгоценных металлов, создание новых рабочих мест, ускорение разведки и открытие новых месторождений, а также снижение нелегальной добычи и оборота драгметаллов.

«В этой связи актуальность законопроекта не вызывает сомнений. Помимо вышесказанного прослеживается необходимость обновления имеющейся нормативной базы в области добычи драгметаллов (золота, платины, серебра), а также вывода из рынка нелегального оборота добываемой драгоценной продукции, повышения инвестиционной активности территорий Дальнего Востока и Арктики», – резюмировал эксперт.

Отдел экономики «В»

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