Где растут сливы-долгожители и раскинулись цветочные поля? Во Владивостоке продолжается конкурс за звание лучшего садовода и огородника, сообщает пресс-служба мэрии. Комиссия приступила ко второму этапу – оценке участков. Победители получат сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря.

В этом году за звание лучшего решились побороться около 60 конкурсантов. Оценивает их участки специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации города, члены общественной организации «Союз садоводов города Владивостока», редактор журнала «Сады и огороды Приморья» Виктория Буркова, представители садоводческих некоммерческих организаций и опытные садоводы-селекционеры.

«В этом году у нас четыре номинации: «Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество», «Лучший садовый участок», «Лучший цветовод» и «Лучший овощевод». В каждой – по три призовых места. Победители получат сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря на сумму 25, 15 и 10 тысяч рублей», – рассказала главный специалист управления по исполнению программ по поддержке населения Елена Сидорова.

Чтобы осмотреть все сады и огороды конкурсантов, понадобится около недели. Эксперты оценивают благоустройство территорий, ассортимент, качество и количество выращиваемой продукции, особое внимание уделяют использованию новых технологий и опыту селекционной работы участников. По словам членов комиссии, выбрать лучшие из десятков красивых, ухоженных и радующих урожаем участков – задача непростая. Так, на даче у Елены Лебединец – настоящее цветочное поле. Благоухающий аромат от участка разносится на всю округу, а разнообразие оттенков цветов привлекает взгляды прохожих.

«В 80-х годах на этом месте был лес. Потихоньку начали разрабатывать – сначала один участок засадили, показалось мало, выкупили соседний участок. Я очень люблю цветы и пряности – это мое хобби. Поэтому цветов высаживаю очень много – георгины, гладиолусы, 23 вида лилейников, четыре вида пионов. Три года назад я уже занимала первое место в номинации «Лучший цветовод». На полученный сертификат купила садовые фигуры, чтобы украсить участок», – говорит Елена Лебединец.

Еще один участник – Петр Непомнящих – поборется за право назвать свою территорию лучшим садовым участком. Настоящая гордость сада – сливы-долгожители, которые глава семьи посадил здесь 30 лет назад.

«Участком мы занимаемся уже 30 лет. Была скромненькая дача, шесть соток. Зато урожая тогда на молодой земле было больше – помидоров по 45 штук с куста собирали. Но и сейчас на огороде все растет – огурцы, помидоры, капуста, баклажаны, перцы. Ягоду собираем – клубнику, смородину красную и черную, малину. Сейчас я много времени уделяю благоустройству. За последние два года сделал на даче фонтан, облагородил зону у входа. В общем, процесс идет», – сказал Петр Непомнящих.

После осмотра всех участков комиссия подведет итоги конкурса. Церемония награждения победителей и призеров состоится во время празднования Дня садовода и огородника. Планируется, что праздник состоится в сентябре. Традиционно на нем пройдет выставка урожая участников конкурса.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА