За отдыхающими в бухте Парис убрали полтонны мусора Cпециалисты управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города, сотрудники АО «Россельхозбанк» и агентства недвижимости «Этажи» вышли на побережье бухты Парис на острове Русском, чтобы очистить его от мусора. К экологической акции присоединились неравнодушные граждане из числа отдыхающих.

Как рассказали в управлении охраны окружающей среды и природопользования, во время уборки территории отходы собирались раздельно, что позволит одну часть собранного отправить на дальнейшую переработку, а другую – на утилизацию. Всего было собрано около 500 кг мусора. Следующая акция планируется на побережье бухты Патрокл, сообщает пресс-служба мэрии.

Кстати, в этом году на острове Русском, где массово отдыхают жители и гости Владивостока, устанавливают контейнеры бункерного типа объемом восемь кубических метров. Они уже появились на мысе Вятлина, в районе поселка Канал, на Университетском проспекте и в поселке Поспелово. Это позволит мусоровывозящей компании оперативно осуществлять вывоз мусора, не допуская образования свалок.

А к отдыхающим и жителям острова Русского у городской администрации одна просьба: соблюдать порядок и не сбрасывать мусор в неположенных местах. А если вы стали свидетелями правонарушения, зафиксируйте его на фото или видео и направьте в мэрию. Это поможет привлечь нарушителей к административной ответственности. Ведь никому не хочется отдыхать на загаженных побережьях. Направить обращение можно через интернет-приемную или «Почтой России» по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20. Также письменные обращения (заявления, предложения, жалобы) принимают по адресу: Владивосток, Океанский проспект, д. 15/3, каб. 1.

Отдел новостей «В»

Фото:

управления охраны окружающей среды и природопользования, Анастасии КОТЛЯРОВОЙ