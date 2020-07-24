Лесной спецназ Приморья тушил пожары в Сибири Сотрудники парашютно-десантной службы Приморской авиабазы ликвидировали пять пожаров в северных районах Иркутской области, где был объявлен режим ЧС.

«Самый крупный из них – площадью 1,9 тысячи гектаров – нередко из низового переходил в верховой. В труднодоступную местность десантники-пожарные забрасывались вертолетом. Применялся встречный пал, устройство минерализованных противопожарных полос и тушение водой с помощью ранцевых огнетушителей», – отметили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Межрегиональный штаб «Авиалесоохраны» высоко оценил работу приморского спецназа. По мнению руководства, люди отработали в чрезвычайных обстоятельствах грамотно и профессионально.

«Они показали высокую организованность и выучку. Спецназ полностью оснащен противопожарным оборудованием, экипировкой», – подчеркнули в штабе.

Как напоминает пресс-служба краевого правительства, в этом году впервые за 10 лет Приморский край признан готовым к пожароопасному периоду. Созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем. Закуплены высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, воздуходувки. Работает система космического мониторинга.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону 112 либо на прямую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморской авиабазой