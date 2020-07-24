Коронавирус перекинулся на рабочие коллективы В Приморье увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса, которые наиболее опасны для окружающих. Такая информация озвучена на заседании регионального оперативного штаба в четверг, 23 июля, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как доложила заместитель главного санитарного врача Приморья Светлана Морозова, за сутки 22 июля выявлено 110 новых случаев COVID-19, один человек скончался (это мужчина 68 лет), у которого было тяжелое течение болезни, осложненное наличием тяжелых хронических заболеваний.

Новые случаи инфекции выявлены во Владивостоке – 63, Уссурийске – 15, Арсеньеве – 7, Партизанске – 4, Партизанском районе – 5, в Хасанском районе и Находке – по 3, по 2 случая в Михайловском, Октябрьском районах и Дальнегорске, по одному заболевшему в Анучинском, Чугуевском округах, Черниговском и Спасском районах.

«За сутки выписаны после успешного лечения 84 человека, нарастающим итогом – 4434», – уточнила замруководителя ведомства.

По словам Светланы Морозовой, распространяется COVID-19 сегодня преимущественно в возрастной группе от 30 до 50 лет и преобладает в среде офисных работников.

«Увеличилось количество бессимптомных случаев заболевания, что особенно тревожно, так как эти люди продолжают ходить на работу, находиться в общественных местах и, сами того не зная, распространяют вирус», – пояснила санитарный врач.

В связи с этим по-прежнему актуально соблюдение мер санитарной безопасности – ношение маски, дезинфекция рук, социальное дистанцирование, а также выполнение соответствующих требований предприятиями различных сфер деятельности и форм собственности.

Отдел новостей «В»