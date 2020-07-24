Приморцев приглашают валять, лепить и резать Конкурс среди мастеров декоративно-прикладного искусства пройдет во Владивостоке. Как сообщают его организаторы – Приморский краевой центр народной культуры при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края, мероприятие обещает быть красочным, интересным и масштабным.

Прием заявок на конкурс «Грани творчества» (12+) уже идет. В этом году конкурс пройдет во второй раз. Ровно год назад в нем приняли участие 35 мастеров, состязавшихся в 12 номинациях. Это было настоящее 6-часовое шоу, где мастера в режиме реального времени собственноручно создавали уникальные произведения.

Каждый автор-участник также привез свои лучшие изделия. И зрители не только увидели перформанс по созданию произведений декоративно-прикладного творчества, но и окунулись в выставку приморского hand-made. Успех прошлогоднего мероприятия показал его важность для мастеров и интерес зрителей.

Вторые «Грани творчества» пройдут под темой «Японское море». Согласно условиям конкурса каждый мастер должен будет выполнить готовое изделие в рамках обозначенной темы в течение 6 часов и представить его на суд жюри. Номинации конкурса: резьба по дереву;

керамика; гончарное искусство; счетные виды вышивки (техники: крест, роспись, набор, блэкворк); несчетные виды вышивки (техники: гладь, объемная, канителью);

ткачество; вязание; изделия из кожи, меха, кости; декупаж; украшения из бисера; войлоковаляние; куклы в национальных костюмах; авторские куклы; лепка из полимерной глины; канзаши.

Очный этап конкурса состоится 30 августа и пройдет на верхней площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани. Гостей праздника ждут концертная программа творческих коллективов и мастер-классы.

Участие в конкурсе бесплатное. Заявки на участие принимаются до 15 августа (включительно). Положение о конкурсе и форма заявки доступны на сайте организатора pkcnk.ru. Дополнительные вопросы можно задать по телефону +7-902-480-64-14 (Илья Федоров).

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено ГАУ ПКЦНК