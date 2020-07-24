В День ВМФ обещают грандиозный фейерверк Но советуют смотреть телевизор

Праздник Военно-морского флота отметят в воскресенье, 26 июля.

Торжественная программа во Владивостоке начнется в 10.00 с парада кораблей Тихоокеанского флота в бухте Золотой Рог, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Затем на набережной Цесаревича начнется праздничный концерт ансамбля песни и пляски ТОФ. При благоприятных погодных условиях с 13.00 до 14.00 запланировано авиационное шоу с исполнением групповых фигур высшего пилотажа авиационной группой Военно-воздушных сил Российской Федерации «Русские Витязи».

С 13.00 до 20.00 на набережной Цесаревича будут вестись трансляции тематических песен под видеоряд о боевой подготовке флота. С 21.00 до 22.00 на большом плавучем экране напротив набережной Цесаревича будет транслироваться концерт военного оркестра штаба ТОФ. Обещают и феерическое световое шоу в исполнении катеров Тихоокеанского флота. Представление развернется на территории акватории бухты Золотой Рог.

С 21.50 до 22.00 приморцев ждет еще одно масштабное музыкально-световое шоу – грандиозный фейерверк в честь 75-летия Великой Победы под аккомпанемент военных песен. Прозвучат «Священная война», «Вечер на рейде», «Смуглянка», «Эх, дороги» и другие. Всю пиротехнику разместят на территории Владивостокского морского рыбного порта по линии протяженностью около 250 метров - напротив центральной площади Владивостока, откуда откроются лучшие виды на происходящее. Высота салюта также составит 250 метров.

«Для аудиосопровождения фейерверка подготовлена специальная фонограмма, ритмический рисунок которой подчеркивает световую визуализацию.

В основе – песни, написание которых исторически соответствует периодам Великой Отечественной войны: накануне – 1940 год, начало войны – 1941-й, легендарный – 1942-й, переломный – 1943-й, наступательный – 1944-й и победный – 1945-й. Наблюдать за световым шоу жителям и гостям города мы рекомендуем с центральной площади Владивосток и виадука, который соединяет площадь и железнодорожный вокзал, а также территории парковки перед правительством края – из этих точек откроются лучшие виды на происходящее», – подчеркнула и.о. директора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.

Специалисты уверяют, что услышать музыкальное сопровождение фейерверка можно будет из любой точки города.

«Музыку, которая сопровождает салют, в назначенное время включат на региональной радиостанции – Владивосток FM. Таким образом, и те, кто останется дома, и те, кто будет наблюдать световое шоу из своих машин, смогут насладиться хорошим звучанием песен, давно ставших для нас по-настоящему любимыми и родными», – подчеркнула Елена Бурмистрова.

Кроме того, с 22.00 до 22.30 будут даны залпы с артиллерийских орудий в честь Дня Военно-морского флота России на набережной Спортивной гавани.

Самые яркие моменты праздника жители Приморья смогут посмотреть в прямом эфире на телеканале «ОТВ-Прим». Включения состоятся в дневное и ночное время, сообщает пресс-служба краевого правительства, напоминая, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса, и рекомендуя смотреть праздник по телевизору.

Отдел новостей «В»