Уже можно. Но осторожно… Сегодня открываются все залы картинной галереи. А первыми вас встретят дети на велосипедах

«С 20 июля можно!» – жизнерадостно оповещает огромная афиша над входом в Приморскую краевую картинную галерею. И правда, ведущий художественный музей Приморья распахнул свои двери для посетителей после четырех месяцев ограничений.

Первыми открылись парадные залы. В них находятся выставки «Великая Победа» (16+) и «Нэцке. Частная коллекция» (12+), а также выставка картин мэтра дальневосточной живописи Кирилла Шебеко (12+). В день открытия экскурсии по экспозиции были бесплатными.

– Это огромная радость, что в галерею вернулись посетители, – улыбалась Наталья Левданская, заместитель директора галереи по научной работе. – Вот только что я провела экскурсию по выставке «Великая Победа». Да, я несколько раз проводила такую экскурсию онлайн. Но, когда ты говоришь и ощущаешь живой интерес человека, это совсем другое дело. И было замечательно, когда в финале я услышала от посетителей: мы видели эти картины в Интернете, но, пока вы не рассказали о деталях, не провели по выставке, мы не получили того впечатления, которое осталось после вашей экскурсии…

Кстати, горожане пришли к нам даже в такую погоду (в этот день, напомним, в городе был дождь и сильный ветер. – Прим. авт.). Все это говорит об одном: людям нужна живопись, нужны музеи, нужна та информация, которую дают экскурсоводы… Конечно, виртуальная выставка – это хорошо, когда нет других возможностей. Но ее совершенно недостаточно для полноценного впечатления.

Мы продлили на неделю выставку «Великая Победа», ведь не только жители Владивостока, но и даже некоторые авторы не смогли увидеть воочию свои работы в стенах парадного зала. А теперь у них есть такая возможность.

Выставка настолько значимая (ведь она посвящена 75-летию Победы), что мы просто не могли закрыть ее, не показав вживую. Настоящее, а не виртуальное посещение экспозиции дает зрителям огромные эмоции, сильнейшие впечатления, еще раз напоминает о величии подвига нашего народа в 1941–1945 годах. Поэтому, друзья, приходите в галерею! У нас все сделано для вашей безопасности, в залах царит живая, светлая энергетика, которая побеждает любой коронавирус!

Вход в масках, измерение температуры у посетителей, напоминание о социальной дистанции, продуманная логистика (для встречных потоков посетителей), санитайзеры для рук – все предусмотрено в залах галереи. Но все эти приметы пандемии, от которых мы уже слегка устали, здесь не вызывают раздражения, а только улыбку. Потому что сотрудники музея отлично все придумали.

– Везде мы сделали навигацию, которая не в назидательной, не в категорически-императивной форме, а с доброй усмешкой напоминает о правилах, – говорит Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи. – Мы специально приняли такое решение. Еще в начале карантина заказали маски, на которых были фрагменты картин, хранящихся в фондах музея, и слоган «Искусство держит оборону». Одной из первых в серии стала маска с героями картины Владимира Погребняка «Поехали». Картина оптимистичная, на ней улыбающиеся девочки и мальчики катят на велосипедах, самокатах… Эти дети и переместились на нашу навигацию, на главную афишу, в позитивной форме приглашая посетителей в музей. И так сейчас очень много суровых указаний. Заходишь в магазин, в торговый центр, а там: «Без масок запрещено!», «Без масок не входить!» и так далее. Все это правильно. Но музей – это априори пространство, которое приглашает к себе, а не запрещает, дает возможность побыть с искусством. Вот и придумали позитивную навигацию.

Вообще, к открытию мы готовились очень серьезно, изучали опыт наших коллег, чьи музеи открылись чуть раньше, зарубежный опыт, следили за рекомендациями Роспотребнадзора. Нам было очень важно не просто открыться, а сделать так, чтобы посещение галереи было безопасным и для гостей, и для наших сотрудников. Мы очень соскучились: невыносимо четыре месяца без посетителей! Мы никогда не были так долго закрыты, даже когда здание на Алеутской 10 лет находилось в состоянии ремонта, у нас работали залы на Партизанском проспекте… И открыться решили в понедельник, хотя обычно этот день недели – выходной. Пусть это будет как зарок: с понедельника – жизнь по-новому!

В день открытия в парадных залах прошел и мастер-класс для самых юных зрителей. Разместившись за мольбертами, детвора попробовала создать пейзаж под чутким и аккуратным руководством профессиональных художников.

– Решили отметить открытие галереи таким образом, – пояснила Алена Даценко. – Вообще, в оставшееся на каникулах время хотим проводить мастер-классы на постоянной основе. Парапет, что прилегал к зданию и был частично разрушен, за период карантина восстановили, привели в порядок. Там мы и собираемся по выходным проводить мастер-классы на открытом воздухе. Вести их будут молодые художники. А сегодня первый мастер-класс провела художница Юлия Никонович, она педагог студии Приморской картинной галереи.

Основные залы галереи откроются сегодня, 24 июля. Мы предложим посетителям не только постоянные экспозиции, но и две новые выставки – «Владивосток. Взгляд сквозь время» (12+), такой документально-художественный проект, и выставку работ Михаила Шапкина (16+).

А 30 июля в парадных залах откроется новая выставка, посвященная одному из столпов дальневосточного искусства Киму Ковалю, к 90-летию со дня рождения мастера (16+). Будут представлены картины как из фондов галереи, так и те, что хранятся у наследников мастера – Ольги и Ивана Никитчик из Уссурийска.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА