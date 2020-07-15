Четыре имени главной улицы Одно из них – женское, литературное, да еще и вымышленное, и это единственный случай в мире

Мы продолжаем серию публикаций об истории Владивостока и нашего края от Нелли Мизь, одного из ведущих краеведов Приморья.

У главной улицы Владивостока поэтичное, даже лирическое название. Подчас оно ставит в тупик туристов: «В честь какой Светланы вы назвали улицу?» А уж сколько раз доводилось читать у некоторых не очень старательных в проверке информации литераторов: «Светлановская улица Владивостока…» Давайте вспомним историю нашей любимой Светланской.

Овраг на овраге

Главная улица нашего города – его ровесница. Как известно, пост Владивосток был основан 20 июня (2 июля) 1860 года, когда на северном берегу бухты Золотой Рог с транспорта «Манчжур» высадились солдаты-строители во главе с прапорщиком Николаем Комаровым. Вскоре здесь появились первые строения. В августе того же года для охраны поста в Золотой Рог пришел корвет «Гридень» и остался на зимовку. Его команда построила на берегу казармы, баню, кузницу и мастерскую.

Так к зиме 1860-го появились два маленьких поселка, между которыми вдоль северного берега бухты была протоптана тропа. По ней же позже ходили в церковь, которую построили в 1862 году примерно на середине расстояния между поселками. Со временем тропа превратилась в дорогу. Потом она станет главной улицей будущего порта Владивосток.

Если взглянуть на план порта, составленный по заметкам штабс-капитана Клыкова в 1865–1866 годах, можно увидеть ориентиры будущей улицы – постройки вдоль берега и церковь между ними. Если считать мерками современного Владивостока, вся тропа – это часть Светланской от улицы Петра Великого до остановки «ДВФУ».

Нынешняя Светланская начинается от Амурского залива и, повторяя очертания северного берега Золотого Рога, заканчивается в районе площади Луговой. Есть на ней спуски, подъемы, повороты. Такую протяженность улица получила в 1907 году, а до этого она состояла из пяти отдельных улиц: Светланской, Первой Портовой, Афанасьевской (в честь начальника штаба военного порта), Экипажной и Поротовской (в честь Поротова, землемера, пионера освоения края). Эти улицы разделялись оврагами, которые были серьезным препятствием для пешеходов и почти непреодолимым – для гужевого транспорта.

Исполнительный план Владивостока 1883 года хорошо показывает эти крупные овраги, перерезающие рельеф. Они даже имели свои названия! Причем план показывает только крупные овраги, но были и помельче, которые не отмечались на картах.

О затруднительном движении по Владивостоку в 1880–1890-е годы есть несколько свидетельств. Так, в конце 1890-х город посетил некто Гавриил Муров, который позже опубликовал свои впечатления в книге «Люди и нравы Дальнего Востока. От Владивостока до Хабаровска (путевой дневник)». В этой книге, изданной в Томске в 1901 году, есть описание Владивостока: «Единственная ровная и прямая улица – Светланская. Она тянется версты 4–5 вдоль бухты. Другие улицы весьма оригинальны с торчащими кое-где остроконечными каменными глыбами и пнями… с выровненной для проезда только серединой их. Во многих местах улицы пересекаются оврагами. Через последние устроены мосты или дамбы.

Весьма своеобразны эти улицы во время и после дождей: местами шумят водопады, местами настоящие горные потоки мчатся с высоты со ступени на ступень с шумом и треском от мчащихся вместе с потоками воды небольших камней.

Во время прогулок по Владивостоку нередко встречал на своем пути или только что образовавшийся овраг, или груды мусора и камней, снесенных с горных улиц и застрявших здесь около торчащих из земли каменных глыб и пней…»

Закопать и замостить

Благоустроительные работы на Светланской городские власти начали в 1870-х.

Была создана специальная комиссия по благоустройству, которая 20 марта 1876 года приняла решение: «Улицу Светланскую проводить сначала от Семеновского покоса до Нового порта (Дальзавод. – Прим. авт.)… и продолжить до ее соединения с Офицерской слободой (район стадиона «Авангард». – Прим. авт.). В местах на Светланской улице, где придется делать мосты, сделать таковые на каменных столбах с каменными водосточными трубами в виде арки; в местах же, где устройство мостов окажется слишком дорого, срыть землю, сделать пологие спуски с каменными трубами».

Работы эти проводились около 20 лет, окончанием их стала засыпка всех оврагов и выравнивание полотна улицы для удобства пешеходов и транспорта.

После ликвидации оврагов на их месте появились улицы и скверы: где был Комаровский овраг – улица Петра Великого, Клубный овраг – сад Морского собрания, Жариковский – одноименный сквер, Мальцевский – стадион «Авангард», на месте Гайдамакского – тоже сквер.

В декабре 1907 года городская дума приняла постановление: все улицы, служившие продолжением Светланской, объединяются в одну и получают общее имя – Светланская.

С конца 1890-х во Владивостоке началось устройство каменных мостовых – вначале, разумеется, на первой и главной улице города. Вот что было сказано в постановлении думы на сей счет: «Полотно улицы должно быть сначала шоссировано, затем на него насыпается слой песка и, наконец, кладутся кубические камни гранита. Подобные мостовые не потребуют в первые годы своего существования ремонта, который постоянно необходим для улиц просто шоссированных…»

Работа по мощению улиц продолжалась несколько лет. Камень для мостовых заготавливали в городских каменоломнях в бухте Улисс на полуострове Назимова, в трех каменоломнях военного ведомства на Русском острове, привозили камень и из бухты Врангеля.

Первый и единственный ремонт каменных мостовых потребовался через 10 лет. Дума приняла решение о перемощении Светланской – от перекрестка с улицей Прудовой (ныне Петра Великого) до перекрестка с Алеутской в связи «с порчей брусков мостовой этого участка». Всего во время ремонта было уложено 44 тысячи гранитных брусков!

Каменное покрытие Светланской было ликвидировано уже при советской власти, в 1950-е годы, когда основным транспортом стал автомобильный.

Благодарствуйте, Ваше высочество…

Первое название улица (тогда еще, конечно, тропа) получила в 1860-х годах. Американская – так ее назвали. У ученых-краеведов нет точного и единого мнения насчет того, откуда взялось это название. Так что обратимся к фактам.

Первый: улицу могли назвать в честь пароходо-корвета «Америка», который обследовал залив Петра Великого в 1859 году. Второй: вдоль северной части Золотого Рога располагались склады Российско-Американской торговой компании, которая до 1868 года активно действовала на Дальнем Востоке. Возможно, отсюда пошло и название улицы.

Второе имя она получила в 1873 году, когда во Владивосток после кругосветного плавания прибыл отряд кораблей под командованием вице-адмирала Константина Посьета. В составе отряда были парусно-винтовой фрегат «Светлана», корвет «Богатырь», клипер «Абрек». На борту «Светланы» находился великий князь Алексей Александрович (четвертый сын императора Александра II). Это был первый визит представителя царствующего дома во Владивосток.

Великий князь пробыл в городе недолго, со 2 по 10 мая 1873 года, жил в доме главного командира портов Восточного океана контр-адмирала Кроуна на улице Американской.

Алексей Александрович проявил большой интерес к строящемуся городу-порту. Он встречался с местным купечеством, призывая его к активной торговой деятельности, с общественностью. Был щедр на пожертвования на нужды Южно-Уссурийского края. На его средства была открыта первая библиотека, причем великий князь высказал пожелание, чтобы «библиотека имела бы сочинения по всем отраслям человеческих знаний».

Неудивительно, что после отъезда монаршей особы власти Владивостока приняли решение о переименовании Американской улицы в Светланскую. В честь фрегата «Светлана».

Сначала было слово «свет»

Фрегат был построен по заказу России во французском Бордо компанией «Креди Маритим Арман». Как же он получил свое имя?

Заметим, что Светлана – имя, созданное искусственно. Причем придумал его не Василий Жуковский, как многие полагают, а поэт Александр Востоков (настоящая фамилия Остенек). Он первым опубликовал балладу «Светлана и Мстислав». Этимологию имени Светлана проследить легко, так же как и исконно славянских имен типа Черныш, Белян и так далее. Ясно, что Востоков «сочинил» его из слова «светлая».

Затем уже появилась баллада Жуковского «Светлана», первая строчка которой известна, наверное, всем: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали…» Когда поэт писал ее, он долго искал имя для героини: Ольга, Наталья… Нет, все не то. А вот Светлана…

Соединившись в сюжете со святками, поэтическое имя после выхода творения Жуковского в свет стало невероятно популярным. Родители пытались называть так дочерей. Церковь же была категорически против. Есть даже письмо Священного Синода с пояснением, почему священникам не следует крестить девочек Светланами: такого имени нет в святцах.

Впервые разрешено было окрестить девочку Светланой только в начале XIX века. Это была дочь коменданта Петропавловской крепости. Он настоятельно просил разрешения, нажал на какие-то «педали», поскольку имел уважение и связи при дворе. И было найдено обоснование. В святцах есть имя Фетинья – от греческого Фатина, которое уходит корнями к слову fotos – «свет». Поэтому тех, кого называли Светланами, крестили Фетиньями, а потом и на само имя был снят запрет.

Главный же бум на имя Светлана начался в советские годы. Вероятно, потому что так звали дочь Сталина. И вообще это было крайне популярное имя у партэлиты.

Имя, пришедшее под парусами

Когда строили фрегат «Светлана» (это было огромное 40-пушечное судно с большим водоизмещением, красавец корвет, и не просто парусник: он имел паровой котел, магнитно-электрический аппарат – продвинутое для того времени оснащение), названия таким кораблям по традиции давали члены царской семьи. Кто именно предложил «Светлану», пока неизвестно.

К слову, из всех боевых кораблей в России только два линейных фрегата имели литературные имена: «Светлана» и «Калевала».

«Светлану» спускали на воду 3 мая 1858 года. Когда в 1872-м великий князь Алексей Александрович взошел на борт фрегата, вряд ли он думал, что в скором времени судьба свяжет его с самим Жуковским: несколько лет гражданской женой царского сына была дочь поэта Александра. После того как Жуковский умер, а его жена впала в сумасшествие, их дочь была принята в свиту императрицы, стала фрейлиной. Росла при дворе, там и завязался роман. У Александры Васильевны и Алексея Александровича родился сын, ему дали титул князь Белевский (по названию поместья Жуковского). А великого князя за амурные дела отправили в кругосветку. Позже Александра вышла замуж за итальянца и покинула Россию, а их с Романовым сын остался на родине. Он жил на Кавказе и был расстрелян «по причине происхождения» в первые годы советской власти…

Следует заметить, что парусников «Светлана» в истории российского мореплавания было три. Мы ведем речь о первой «Светлане». Она совершила три кругосветки и честно служила Родине. Затем была вторая – во время Русско-японской войны ее ждала гибель. Была еще третья «Светлана», спущенная на воду практически перед революцией (или в первые годы после нее)…

Светланской главная улица Владивостока называлась до 1924 года. После смерти Владимира Ленина ее переименовали. И стал наш город еще одним в череде бесконечных населенных пунктов СССР с главной улицей, названной в честь вождя пролетариата.

Оригинальное имя Светланской вернули в 1992 году. С тех пор она хранит память о фрегате «Светлана», о великом князе Алексее Александровиче, поэте Василии Жуковском и русском филологе Александре Востокове, который подарил миру прекрасное женское имя.

Что еще важно: в мире больше нет ни одного города, в котором главная улица называлась бы женским вымышленным литературным именем. Владивосток – единственный!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото предоставлено Нелли МИЗЬ