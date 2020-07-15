Дорогие мои, шлю вам боевой привет… Немые свидетельства, как голоса из прошлого, расскажут о том, сколь тяжкой была дорога к Великой Победе

«Когда их вели на расстрел, Лида крикнула: ничего, товарищи, мы погибнем, но за нас отомстят. Посылаю вам фото Лиды, она у меня была одна, но для вас она дороже…»

Это отрывок из письма, которое написала подруга нашей землячки Лиды Медведевой, расстрелянной фашистами в Кременчуге, ее родителям. Слова очевидца. Документ. Письмо, которое остается свидетелем времени даже после того, как ушли из жизни и та, кто его написал, и те, кому оно было адресовано.

Из таких документов, предметов, личных вещей – молчаливых, но вечных свидетелей – собрана выставка «Память о войне: предметный разговор» (12+), открывшаяся в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

Расспросите старую кожанку

– Великая Отечественная война пронизала насквозь жизнь нашей страны, коснулась каждой семьи, – говорит Вера Кавецкая, руководитель отдела исследований музея. – Личная, малая история отражает разные масштабы военного противостояния. Предметы, которые связаны с Великой Отечественной, хранятся у нас уже много десятилетий, и каждый готов рассказать свою историю – небольшую, но вливающуюся в огромный поток таких же историй и составляющую масштабный рассказ о войне, об участии в ней приморцев, о жизни Владивостока и края в те годы. Большая и малая память войны…

Каждый экспонат в этих залах хранит информацию, нужно только вчитаться, всмотреться. Вот, к примеру, куртка-кожанка Евгения Порошина. О чем она расскажет? О том, как героически он сражался. Контуженный, он попал в плен. Неоднократно пытался бежать. Одна из попыток оказалась удачной – из лагеря в Чехословакии. Там Евгений Николаевич организовал партизанский отряд «Ермак», одно из его подразделений называлось «Ермак-Порошин». Отряд уничтожил более тысячи фашистов. Евгений Порошин награжден орденом Отечественной войны, многими медалями. С 1965 года он работал в Находке, в порту – стивидором, прорабом… Всего лишь несколько экспонатов – эта кожанка, одна из листовок, которые распространял отряд «Ермак», ордена. А какие великие страницы истории разворачиваются перед нами!

Вот другой экспонат – дневник Георгия Щеглова, жителя блокадного Ленинграда. Он был вывезен из осажденного города в 1942 году. Дневник очень мужской: записи скупые, без лишних слов. Но они рассказывают, как изо дня в день менялась жизнь города, как война ощущалась все сильнее и сильнее. На последних страницах Георгий даже составил график, как уменьшался хлебный паек, и это говорит само за себя. Просто дневник обычного человека. Но какая трагедия стоит за ним…

Все для фронта, абсолютно все

Второй зал выставки через предметы и документы повествует о том, как жило Приморье в годы войны, какой вклад вносили наш город, край, каждый его житель в будущую Победу. Здесь буквально кожей ощущаешь, что на самом деле значили слова «Все для фронта, все для Победы!».

– Вот жакет Агнии Трояновой, Героя Социалистического Труда, мастера консервного цеха рыбокомбината «Тафуин», – рассказывает Вера Кавецкая. – Посмотрите внимательно: он латаный-перелатаный, изношенный, с разными пуговицами… Почему же он так важен? Потому что этот жакет – свидетель того, как трудно жилось в те годы в тылу: одну вещь женщины носили годами, всеми мыслимыми способами стараясь привести ее в мало-мальски приличный вид. Эти женщины отдавали все свои силы труду – они заменили ушедших на фронт мужчин. Подумайте: в годы войны цех, в котором работала Агния Троянова, выпускал втрое больше консервов, чем в мирное время! Что это значит? Что женщины работали по две смены, по 16 часов в сутки, порой не успевая сходить домой, спали прямо на рабочих местах. Думаете, им не хотелось быть нарядными, красивыми, беззаботными? Носить модные новые жакетики? А они просто поставили другие приоритеты: самое главное сегодня – победа. И этому отдавали все…

Здесь же можно узнать, какое огромное количество самой разной продукции, произведенной во Владивостоке и крае, шло на нужды фронта, как создавалась танковая колонна «Приморский комсомолец». Вглядитесь в фото молодых парней: они счастливы от того, что скоро в своих танках пойдут бить фашистов. И прочитайте рядом: из 63 парней живыми к маю 1945 года остались только 12, а ушла колонна на фронт в 1943-м…

Посмотрите, как Владивосток собирал подарки для воинов Ленинградского фронта (43 вагона только за один раз, а за всю войну приморцы собрали на фронт более 150 вагонов подарков) и как делегация горожан лично вручала их бойцам на позициях. Подойдите к стене, где прикреплено множество размытых, иногда плохо читаемых (время неумолимо!) писем, все они написаны советскими бойцами одной девушке – Рае Коровайко. Той самой, которая внесла в фонд обороны 22 тысячи рублей. После того как о поступке Раи написали в газетах, она получала в день до 60 писем с фронта со словами благодарности!

В этом же зале живет в письмах и предметах история Лиды Медведевой. «Дорогие мои родители, папа, мама, Люба, Виктор и Диночка, шлю я вам всем боевой привет. Сообщаю, что жива и здорова, чувствую себя хорошо», – такие простые, искренние слова писала 22-летняя Лида домой с фронта. Уроженка села Гродеково, она занималась в Осоавиахиме, в июне 1942 года ушла воевать. В марте 1943-го раненой попала в плен и была расстреляна вместе с другими пленными лагеря в Кременчуге. Много, много здесь судеб…

Всем последующим поколениям

В центре третьего зала – капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной. Из Брестской крепости, Подмосковья, с Мамаева кургана…

– Также в этом зале мы показываем, какие места во Владивостоке тесно связаны с памятью о войне, – говорит Вера Кавецкая. – Они встроены в структуру города, мы проходим мимо них ежедневно, иногда задумываясь над тем, что видим, иногда нет… Всего во Владивостоке мы насчитали 33 таких памятника, но, если вы знаете еще места, где стоят обелиски героям Великой Отечественной, мы будем рады дополнить нашу информацию.

Кроме того, в четвертом зале выставки представлены медали и ордена, которыми награждали воинов, приближавших Победу.

А еще здесь можно увидеть оружие и обмундирование германской армии.

– Мы понимаем, что война уходит в прошлое, выросло уже третье поколение после нее, и потому многое сейчас воспринимается иначе, – объясняет Вера Кавецкая. – Боль, с которой Великая Отечественная вошла в жизнь нашей страны, остается с нами, это передается на уровне генетической памяти. Но при этом некоторые вещи мы осмысляем иначе, можем трезво взглянуть на противника, понять, что с той стороны окопов тоже были люди. Они пришли на нашу землю незваными, но тоже стали частью истории страшной войны…

А еще есть военные письма, которые мы разместили на сайте («В» писал об этом в начале мая. – Прим. авт.), их более 400. На выставке они не представлены, но прочесть их на сайте «Военные письма/ War letters 1941–1945 (6+) может каждый. Это тоже голоса из прошлого. Даже если уходит из жизни носитель памяти – человек, остаются предметы, которые готовы продолжать разговор о том времени. Они – очевидцы. Разговаривайте с ними, спрашивайте. Они ответят.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА