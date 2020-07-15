Полеты за пределами возможного Героизму приморских вертолетчиков посвящается

94-му отдельному боевому вертолетному полку, который был создан и дислоцировался в Спасске-Дальнем, нынче исполняется 40 лет. В историю Военно-воздушных сил РФ это соединение армейской авиации в составе Краснознаменного Дальневосточного округа вошло как понесшее наименьшие потери в ходе войны в Афганистане и ряде других военных конфликтов в разных регионах мира.

Славному боевому пути и личному составу войсковой части 29728 – 94-го отдельного боевого вертолетного полка (ОБВП) посвящен мемориальный стенд в краеведческом музее Спасска. Его экскурсовод Елена Добридень специально для читателей «В» рассказала о героическом боевом прошлом приморских вертолетчиков.

Где сложнее – там наши

В соответствии с директивой Генерального штаба полк под командованием полковника Владимира Андреева изначально формировался и усиленно готовился для выполнения интернационального долга и боевых задач в Афганистане.

Всего через аэродром «Зеленый» под Спасском прошло свыше тысячи военнослужащих. В состав полка входили «вертушки» Ми-24 («Крокодил») и Ми-8 (транспортно-боевой). Кстати, часть вертолетов для 94-го ОБВП была собрана на авиастроительном заводе «Прогресс» в Арсеньеве.

Если изучить боевую летопись этого полка, может показаться, что знаменитая песня «Черный тюльпан» Александра Розенбаума написана именно о нем. Звенья, экипажи, отдельные пилоты и техники 94-го ОБВП отправлялись в командировки в Афган на год-полтора. Кое-кому пришлось побывать «за речкой» (река Пяндж) с перерывами даже несколько раз. Чаще всего им приходилось летать в экипажах с летчиками и техниками из других соединений.

В летную погоду в раскаленное афганское небо приходилось подниматься каждый божий день. Спасские вертолетчики выполняли боевые задачи в Кабуле, Баграме, Кандагаре, Джелалабаде, Газни, Кундузе и Шинданде. Конкретной дислокации у наших ребят не было, где наиболее сложно и где не хватало личного состава, туда и отправлялись воевать дальневосточники.

Служба была связана с частыми обстрелами аэродрома, с диверсионными вылазками душманов. С заданий вертолеты зачастую возвращались на базу с пробоинами и повреждениями. Круг выполняемых задач был весьма обширен. Ми-24 и Ми-8 в различных модификациях занимались разведкой, высадкой десантов, огневой поддержкой пехоты и «голубых беретов», уничтожением живой силы, бронетехники и огневых точек бандформирований, перехватом вражеских караванов и воздушным сопровождением наших колонн, перевозкой грузов, эвакуацией больных и раненых.

…И значит, есть работа для «тюльпана»

Приходилось приморским вертолетчикам выполнять и самую печальную миссию: «черные тюльпаны» перевозили груз-200. Как пел популярный бард, «скорбная птица через границу к русским зарницам несет наших братьев домой».

Но, повторимся, в сравнении с другими соединениями армейской авиации, воевавшими «за речкой», приморцы имели наименьшие потери.

Воевать приходилось не только с душманами-басмачами, которых всячески поддерживали армия и разведка США и Пакистана, но и с производителями и перевозчиками наркотиков, а также контрабандистами, вывозившими лазурит и другие драгоценные камни из недр Гиндукуша.

Местным властям наши земляки помогали налаживать мирную жизнь. Поэтому уважение и почет к приморским вертолетчикам в 40-й общевойсковой армии и среди афганского населения были запредельными. А уж легенд и песен о них сложили неисчислимо.

За мужество и героизм подполковники Вячеслав Зимин и Александр Сидельник, майор Игорь Демин стали кавалерами ордена Боевого Красного Знамени. Всего в ходе тех командировок свыше 850 человек были награждены орденами Красной Звезды и «За службу Родине», медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Горы стреляют, стингер взлетает…

Другой боевой страницей в биографии полка стало участие в событиях на Северном Кавказе. И вновь десятки награжденных. Три офицера из числа пилотов 94-го ОБВП – подполковник Сергей Левашов, майор Константин Кистень и полковник Сергей Чернавский – за образцовое выполнение воинского долга удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации.

Еще об одном пилоте стоит рассказать отдельно. В свое время газета «Красная звезда» писала об участии в первой и второй чеченских кампаниях командира экипажа Ми-8 подполковника Анатолия Сафронова, дослужившегося впоследствии до звания генерал-майора и ставшего начальником кафедры оперативного искусства ВВС в Военной академии Генерального штаба. Процитируем тот рассказ.

«Он был участником чуть ли не всех основных операций на Северном Кавказе, в которых применялась армейская авиация. Самым важным своим боевым достижением считает спасение ряда групп спецназа, оказавшихся в критических ситуациях. Действовать приходилось на грани, а иногда и за пределами допустимого, возможного. Однажды пришлось прямо под носом у «духов» эвакуировать экипаж подбитого на его глазах вертолета.

Но бывали и иные случаи.

Шел 1995 год. С аэродрома «Моздок» ранним утром подполковник вместе со своим экипажем разведывал погоду в районе предстоящих боевых действий. И тут по радиосвязи голос на другом конце запросил у командира «восьмерки» помощи. Требовалась срочная эвакуация новорожденных и медперсонала из только что разрушенного боевиками роддома на окраине Грозного. Сафронов, не раздумывая, произвел посадку у полыхавшего роддома. Он сам, экипаж и наши бойцы-пехотинцы вынесли на руках 18 младенцев из охваченного пламенем здания. Были спасены две медсестры и выжившие матери.

Вернувшись в Моздок, подполковник Сафронов принял на себя весь гнев тогдашнего командующего войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-лейтенанта Анатолия Квашнина. Командующий не был в курсе ситуации с роддомом, а летать привык только с экипажем Сафронова. Задержка с прилетом Ми-8 выбила его из колеи, нарушила планы. Однако, открыв дверь вертолета, генерал все понял и без объяснений подполковника…

Кстати, начиная с 1994 года его четырежды представляли к званию Героя. И только в 2000 году, когда офицер уже служил в других местах и сам командовал 55-м отдельным вертолетным полком, он удостоился этой высокой награды. Зато ранее пилот в составе спасского соединения стал кавалером четырех боевых орденов: Красной Звезды (еще за Афганистан), двух орденов Мужества и ордена «За военные заслуги» (уже на Северном Кавказе)».

И в мирное время службу несем

На счету 94-го ОБВП были и небоевые задания. Так, в 1986 году экипажи из Спасска первыми среди дальневосточников выполняли полеты по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Майоры Владимир Бабин и Борис Малафеев, капитан Валерий Шалагин, старшие лейтенанты Василий Патоман и Виктор Осипов за проявленное при этом мужество награждены орденами СССР.

В 1989 году в Приморье вертолетчики спасали людей в ходе разрушительного тайфуна «Джуди», а в 1994-м и 1995–м участвовали в вывозе раненых и пострадавших из разрушенного землетрясением сахалинского городка Нефтегорска.

В 2002 году решением Генерального штаба 94-й полк был расформирован. Летный и технико-инженерный составы, боевые и транспортные «вертушки» были распределены в другие соединения.

В этом году офицеры, служившие в разные годы в легендарном боевом соединении, встретились вновь в связи с 40-летием полка.

Ветераны не ушли на покой, они продолжают нести свою службу, занимаясь военно-патриотическим воспитанием. Встречаются с молодежью и школьниками, рассказывают им о героизме во имя Родины, об офицерской чести и воинском долге. А еще о небе, которое манит настоящих мужчин.

Семь пилотов-героев 94-го ОБВП вернулись домой в цинковых гробах. Вот этот скорбный список:

– лейтенант Виктор Николаевич Поцелуенок – 12.12.80;

– капитан Валентин Павлович Вайтехович – 29.05.82;

– капитан Алексей Алексеевич Феденко – 25.09.84;

– старший лейтенант Сергей Викторович Семенченко – 20.03.85;

– старший лейтенант Альберт Александрович Мирин – 21.04.86;

– старший лейтенант Владимир Борисович Польшин – 21.04.86;

– капитан Анатолий Григорьевич Литвиненко – 27.08.88.

Николай КУТЕНКИХ

Фото:

с сайта Минобороны РФ, с сайта героипфо.рф, автора