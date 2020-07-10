Художники вернулись к популярной в советское время тематике Лирические ракушки рисовали соусом, а людей труда – на рабочем месте

В галерее современного искусства «Арка» начала работу выставка «Пленэр-2019» (12+).

– Эту выставку, традиционную и такую долгожданную в этом году (ее проведение переносилось несколько раз из-за пандемии), мы проводим в 16-й раз, – говорит Наталья Попович, декан художественного факультета Дальневосточного института искусств. – Каждый год после возвращения с пленэра студентов всех, с первого по выпускной курс, ждет участие в конкурсе в номинациях «Живопись» и «Графика». По итогам конкурса и проходит выставка. И мы рады, что галерея «Арка» уже в четвертый раз принимает нас, поддерживает молодых начинающих художников, дает им возможность показать себя.

Прошлым летом наши студенты посетили много интересных мест, например, поселок Ванино. Ребятам удалось не только побывать в самых красивых местах севера Хабаровского края и восхититься тамошней суровой природой, совсем непохожей на приморскую, но и познакомиться, например, с перевалкой угля, посмотреть на процесс изнутри, пройтись по производственным площадям, поработать там, посмотреть на людей труда и вдохновиться ими.

Также студенты были на молодежном форуме «Андреевский городок», который проходил в живописных окрестностях Владивостока на средства президентского гранта. На форум собралось множество талантливых молодых людей со всего Дальнего Востока. И наши студенты общались с ними, рисовали… Некоторые портреты можно увидеть на выставке, как и этюды, созданные на морском берегу. Замечу, что работа Дарьи Ткаченко «Андреевский городок» стала победителем в номинации «Живопись», а серия ее работ на морскую тему легла в основу дипломной работы Дарьи.

Поездка в Ванино вдохновила и другую студентку – Веронику Зинадшину, которая создала дипломную работу по впечатлениям – «Восточный берег БАМа». Просто эпический пейзаж с морем, вагонетками, людьми, большими гуртами угля… Между прочим, диплом у Вероники – красный, с отличием.

А знаете, что еще открыли для себя студенты? Что тот же уголь, он очень разного цвета. От темно-фиолетового до черно-зеленого. Ребята восхищались тем, насколько разнообразен черный цвет, да еще освещенный солнцем! У них такие яркие, такие сильные впечатления, они так хорошо отражены в этюдах студентов – вы сами можете это увидеть на выставке. Индустриальный мотив пленэра вылился в великолепные работы, и нас, преподавателей, это очень радует.

Вообще, ведь в этом и заключается труд художника: сначала мы ищем некую идею, мотив, нас что-то должно зацепить, вдохновить, а потом уже мы высказываемся, показываем свое отношение к тому, что нас впечатлило.

– Уже несколько лет молодые художники стабильно показывают работы, в которых звучит интерес к поэзии труда, к человеку труда… А не так давно, в конце 90-х – начале 2000-х, эта тема, столь популярная в советское время, почти исчезла… Как вам кажется, почему снова проснулся интерес к индустриальной теме?

– В советское время все предприятия были государственными. И приглашали к себе на пленэры художников, звали в творческие командировки… Сегодня, когда госпредприятий не так много, далеко не все владельцы заводов или там фабрик готовы принять тех же студентов, оплатить им проезд, проживание, питание, показать им работу производства изнутри. Но появились, к счастью, и другие примеры. И благодаря им студенты и вдохновляются поэзией труда. Кстати, в этом году – с помощью наших партнеров – мы со студентами поедем на пленэр на Байкал. И следующая выставка будет с байкальскими мотивами.

– На выставке немало интересных и графических работ…

– В номинации «Графика» первую премию получили работы Марии Якимович за лирическую серию «Ракушки», выполненную соусом…

– Чем, простите, выполненную?

– Соусом. Это такой графический материал, им можно работать сухой и мокрой кистью (если его развести водой, как обычный соус). В этом и его уникальность, и в то же время сложность, этот материал позволяет выразить тончайшие переходы, оттенки, но при этом он не поддается фактически стиранию, то есть, если допустил огрех в работе, скрыть это не удастся, а исправить очень сложно. Чтобы работать с соусом, нужно иметь твердую руку. Марии это удалось. Она создала невероятно лиричную, тонкую серию работ, увидела в простых ракушках нечто особенное и сумела передать нам и свое видение, и впечатления. В этой работе нет великих идей, но она воспевает красоту окружающего мира и напоминает зрителям о том, как важно вглядываться в то, что рядом с нами, буквально под ногами, как ракушки на песке…

– Участие в выставке стимулирует студентов?

– Разумеется. Как и то, что победители поощряются финансово. А вообще, участие в выставке для студента крайне важно, тот факт, что его заметили, выделили, значит очень многое. Кроме того, это студенческая выставка, здесь наши ребята не соревнуются так или иначе с мэтрами, здесь дружеская атмосфера, учебная, можно сказать.

Вот на предыдущих выставках по итогам пленэра наша студентка, а сейчас уже молодая художница Светлана Фирюлина была не раз отмечена за лучшие работы. А недавно она сделала персональную выставку в залах Приморской картинной галереи! Такие выставки – как ступени для молодых художников, как вызов для них. Обычная творческая практика? Да! Но ты можешь подойти к ней формально, а можешь с такой творческой отдачей, чтобы твою работу взяли на выставку, ты заявишь о себе…

Вот, заметьте, этюды первокурсников, но какие талантливые! Простые три камня в прибое, но как продумано цветовое решение, как показаны камни… Это и есть та задача, которая ставилась перед первокурсниками на пленэре: не пытаться прыгнуть через голову, а достичь успеха в малом, сделать по-настоящему хорошо, с душой. Те, кто это понял, стали участниками выставки…

А у старшекурсников, разумеется, стояли другие задачи, они уже должны были всерьез показать, чему научились. И им это удалось. Вот дипломная работа «Камчатка» Александры Эпштейн – портрет серфера. Посмотрите, как показан характер и человека, и моря, на котором он занимается серфингом. Ведь это суровый край – Камчатка!

Все эти работы, собранные вместе, показывают уровень наших студентов и что нам, преподавателям, не за что краснеть. Наши ребята – молодцы!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА