Десантников прикроют «морские хищники» ТОФ ожидает пополнение кораблями 1-го ранга с «Катранами» на борту

Окончание. Начало в номере за 1 июля

«Владивосток» и «Севастополь» – так, напомним, будут названы два универсальных десантных корабля (УДК), строительство которых для Тихоокеанского флота начнется в этом году в Крыму на судостроительном заводе «Залив». Оба создаются по отечественному проекту «Прибой», частично являющемуся аналогом вертолетоносцев «Мистраль».

«Севастополь» придет в главную базу ТОФ в 2026 году, через год встанет в строй его брат-близнец «Владивосток». К этому сроку будет завершено строительство причальных стенок и инфраструктуры для них в бухте Улисс.

УДК станут кораблями 1-го ранга с функциями управления экспедиционной группировки. Помимо доставки и выгрузки десанта на необорудованный берег их второй главной задачей будет транспортировка боевых и разведывательных, спасательных и медицинских вертолетов к местам сражений для обеспечения огневой и вспомогательной поддержки наземных сил с воздуха.

Всепогодная ударная сила

За комментариями корреспондент «В» обратился к военному эксперту полковнику в отставке Андрею Ратову, много лет служившему в составе дальневосточной 11-й армии ВВС и ПВО.

– Андрей Валентинович, насколько будет оправданно применение к этим универсальным десантным кораблям приставки «вертолетоносец»?

– Если такое определение добавят в название функционала корабля, то оно будет оправданно. Давайте судить по данным из открытой печати: в состав авиационной группы планируется включить более 20 вертолетов – десантных Ка-29, противолодочных Ка-27, диверсионно-командирских ударных Ка-52К «Катран» (катран – колючая акула, встречается в Японском море. – Прим. авт.). Именно столько вертушек может спокойно находиться в ангарах и на верхней палубе УДК, чтобы не мешать друг другу, получать доступное техническое обслуживание, максимальным количеством одновременно взлетать для выполнения задания и садиться.

Не сомневаюсь, что УДК будут также нести на себе беспилотные летательные аппараты (БЛА). В самолетном исполнении их можно запускать катапультой, вертолетные смогут подниматься в воздух вертикально благодаря лопастям.

– Что известно на сегодня о Ка-52К «Катран»?

– Это морской собрат «Аллигатора», «оморяченную» версию этого вертолета тоже собирают в Арсеньеве, на авиастроительном заводе «Прогресс». Кстати, Ка-52 в традиционном исполнении в недалеком будущем ожидает модернизация, которая повысит его летные, радиолокационные и огневые возможности.

Вариант корабельного базирования сохранил в себе все преимущества базовой модели и адаптирован к работе в условиях влажного, а порой и агрессивного морского климата. «Катран» изготовлен с применением антикоррозийных материалов. А благодаря укороченному складному крылу и механизму складывания лопастей он способен компактно располагаться в корабельном ангаре или трюме. Применение усиленных стоек шасси дает возможность вертолету взлетать и садиться на корабельную палубу даже в сильную качку и легкий шторм.

В России его испытывали на базе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и даже рекомендовали к использованию, но реальную боевую службу он несет только в Арабской Республике Египет. Не исключено, что в некоторой перспективе мы сможем увидеть его в деле. Если точнее, то их. В Египте находится 16 этих винтокрылых машин. Наша страна поддерживает техническое состояние экспортных геликоптеров, подготовила пилотов к управлению, по имеющимся контрактам обеспечила заказанным объемом боеприпасов. Было бы интересно посмотреть, как они повоюют. К примеру, с террористами в Сирии, которых активно поддерживает армия США, базовый Ка-52 воевал неплохо и в целом заслужил хорошие оценки. Однако обнаружились и кое-какие недостатки. Вот потому и подготовлен проект их модернизации – как говорится, нет предела совершенству.

Ну а «Катраны» станут ударной силой будущих УДК.

Винтокрылый патруль

– Можно ли будет использовать их против авианосных групп вероятного противника?

– А смысл? С задачей уничтожения вражеских авианосцев быстрее и эффективнее справятся другие воздушные и морские носители ракетного или торпедного оружия. К примеру, гиперзвуковые «Кинжалы» несут МиГ-31К и Ту-22М3, гиперзвуковыми «Цирконами» вооружают все крупные надводные и подводные корабли, а противокорабельные крылатые «Ониксы» и «Калибры» имеются на борту кораблей 1-го, 2-го и 3-го ранга. Вблизи нашего побережья есть передвижные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Ка-52К предназначен для патрулирования морской акватории, для огневой поддержки десанта и уничтожения одиночных надводных кораблей противника. Современное бортовое оборудование обеспечивает всепогодному вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море. Бронированная кабина экипажа и применение уникальной для мирового вертолетостроения катапультной системы обеспечивают летчикам максимальный уровень безопасности. Есть станции оптико-электронного подавления и устройства выброса пассивных помех, они также обеспечивают защиту.

«Катран» имеет самолетную радиолокационную станцию «Жук-А» с дальностью обнаружения целей до 200 км (вражеская авиация) и 300 км (надводный флот противника). Против вражеских кораблей 2-го и 3-го ранга эффективными станут противокорабельные ракеты Х-35У средней дальности. Это позволит вертолету работать с удаленными целями, не входя в зону действия их зенитно-ракетных комплексов. Против авиации и наземных сил противника имеется другое оружие.

Все это говорит о том, что с началом строительства «Владивостока» и «Севастополя» на «Прогресс» поступит заказ для изготовления Ка-52К. Их может быть от полутора до двух десятков.

Для «Прибоя» – собственная верфь

Наш рассказ будет неполным без информации о крымской верфи, на которой в ближайшие недели начнется первая резка металла для будущих УДК.

В годы СССР выполнение такого проекта доверили бы корабелам Николаева, но сейчас все три судостроительных завода в этом украинском городе деградировали. В России одолеть подобный заказ по силам предприятиям «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, «Звездочка» в Североморске, «Янтарь» в Калининграде и «Залив» в Керчи. У первых двух работы – на долгие годы вперед, в Калининграде нет подходящего по размерам эллинга или дока. Поэтому остался только Крым.

«Залив» имеет опыт возведения крупнотоннажного флота. В советскую пору здесь строили пассажирские и грузовые суда, танкеры и паромы, сторожевые и большие пограничные корабли. В украинский период истории этой верфи количество заказов сократилось в несколько раз, а их производство скатилось до обычной резки и сварки металлоконструкций. Лишь с переходом под российскую юрисдикцию завод получил новую жизнь, новые заказы и основательную модернизацию.

Однако сборка крупных десантных кораблей требует иного технологического уровня. Поэтому прямо сейчас на «Заливе» ведется реконструкция систем жизнеобеспечения сухого дока и ряда цехов.

Кстати

Нынешней весной керченские корабелы заложили также автомобильный грузопассажирский паром для Дальнего Востока. Он будет называться «Петропавловск» в честь легендарного броненосца, на котором в 1904 году на рейде Порт-Артура погиб командующий 1-й Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Степан Макаров практически со всем экипажем. В этом есть не только символизм, но и глубокий смысл.

Паром (длина – 119 м, ширина – 17,5 м) будет курсировать между Камчаткой, Сахалином и Приморьем. Он сможет перевозить 150 пассажиров и свыше полусотни единиц техники. Это в мирное время. Случись война – для судна с неограниченным районом плавания найдется иное применение. Ведь он сможет перевезти две роты – мотострелковую и танковую.

Паромное сообщение между портами Дальнего Востока еще 40 лет назад было нормой. На линию в числе других выходил пассажирский теплоход «Михаил Шолохов» с автомобильным трюмом и аппарелью типа ро-ро. Судно имело двойное назначение. Оно также могло за один раз доставить к месту назначения два батальона – морской пехоты и танковый.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта мультимедиа.минобороны.рф