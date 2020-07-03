Аналитики назвали регионы с самым доступным жильем Доступность жилья в России немного выросла. К такому выводу пришли аналитики РИА «Рейтинг», подготовившие рейтинг регионов по этому показателю, сообщает портал Banki.ru.

В качестве индикатора выступает минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения кредитов накопить на типовую квартиру площадью 60 кв. метров в ценах начала 2020 года, откладывая для этой цели средства, оставшиеся после необходимых трат для поддержания жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2019 года и используя накопленные депозиты на 1 апреля 2020 года.

Согласно данным исследования, в среднем по России для приобретения типовой квартиры по итогам I квартала 2020 года нужно копить 4,6 года (по итогам I квартала 2019-го требовалось 5 лет). По мнению экспертов, данный результат можно объяснить опережающими темпами роста номинальной начисленной заработной платы и суммы депозитов физических лиц по сравнению с темпами роста стоимости квадратного метра типовой квартиры на вторичном рынке.

Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру, по сравнению с прошлым годом сократился в 60 российских регионах. В 18 регионах этот срок вырос, а в трех ситуация не изменилась.

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком необходимо около трех лет, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру. Далее в рейтинге расположились Тюменская, Мурманская области и Камчатский край, где на это нужно чуть более 3 лет.

Еще в шести регионах доступность жилья выше, чем в среднем по России: это Челябинская область, Республика Коми, Кемеровская, Томская, Иркутская области и Красноярский край. В этой группе стоимость типовой квартиры не превышает 3 млн рублей, что ниже среднероссийского уровня в 3,3 млн. Кроме того, в данных регионах достаточно высокий уровень максимально возможного денежного остатка в семьях с одним ребенком.

Далее в рейтинге следует Москва, где показатель совпадает со среднероссийским: 4,6 года.

В восьми регионах РФ копить на квартиру придется более 10 лет. В эту группу входят, в частности, представители южных регионов и Северного Кавказа. Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится чуть более 15 лет на то, чтобы накопить средства на типовую двухкомнатную квартиру в 60 кв. метров по вышеприведенной схеме. Чуть больше 14 лет придется копить семьям с одним ребенком в Чеченской Республике и Карачаево-Черкесской Республике, немногим более 13 лет – в Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Столь длительные сроки, необходимые семьям для накопления в регионах Северного Кавказа, объясняются низким уровнем номинальных начисленных зарплат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы. В регионах Крымского полуострова высокие цены на жилье, превышающие среднероссийский уровень, являются значительным препятствием для решения жилищного вопроса местным населением. В Республике Крым потенциально возможный срок для накопления на типовую квартиру превышает 10 лет. Южное направление пользуется устойчивой популярностью для внутренней миграции среди российского населения, что ведет к увеличению спроса на жилье и не позволяет ценам снижаться до приемлемого уровня, указывают аналитики.

В группу с наименее доступным жильем также вошли Алтайский и Приморский края, следует из материалов РИА «Рейтинг».

В числе прочего в исследовании указано, что по итогам I квартала 2020 года цена квадратного метра типового жилья на вторичном рынке выросла на 5,9 %, при этом в регионах единой динамики не прослеживается: в 23 регионах средняя цена снизилась, а в 60 – увеличилась.

По мнению экспертов агентства, по итогам 2020 года с учетом текущего кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, ситуация с доступностью приобретения жилья может ухудшиться.

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА