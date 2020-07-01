Привет, хозяин! А я вот где… Наш фотокорреспондент Алексей Воронин, дорогие читатели, просто обожает снимать котиков. Самых разных, всех пород и раскрасок, желательно – колоритных. Оправдывается тем, что пушистые гипнотизеры буквально притягивают его профессиональный взгляд.

И, конечно же, Алексей никак не мог пропустить событие, которое прошло на днях во Владивостоке. Первую после введения ограничений выставку-раздачу котят, котов и кошек провел в минувшие выходные в парке Минного городка благотворительный фонд «Спасем жизнь».

Разумеется, все раздаваемые пушистики привиты, стерилизованы, здоровы. А главное – отдаются в руки новых хозяев под честное слово держать волонтеров фонда в курсе, как себя чувствует питомец, как он прижился в семье. В итоге 31 мурлыка обрела любящих владельцев. Нужны ли тут еще слова?

Просто всмотритесь в эти глаза, в эти славные мордашки – быть может, ваш будущий питомец тоже ждет вас именно на такой раздаче, которые, хочется верить, фонд снова будет проводить регулярно.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА