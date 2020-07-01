Заслуженные приморцы смогут отдохнуть в санатории бесплатно Объявлен прием заявок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан. Бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в живописном санатории «Изумрудный» в районе Шмаковки в этом году сможет почти тысяча пожилых приморцев, информирует пресс-служба краевого правительства.

Региональный закон дает право на бесплатные путевки в санаторий одиноко проживающим пенсионерам в возрасте старше 70 лет, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, ряду льготников краевого регистра (лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, имеющим статус тружеников тыла), а также неработающим гражданам, имеющим различные почетные звания: Герой Социалистического Труда, Герой Труда РФ, полный кавалер ордена Трудовой славы, почетный житель Приморья или муниципалитета.

При этом ветеранские организации могут инициировать внеочередное получение льготником путевки в санаторий. Общее количество путевок на санаторно-курортное лечение, выданных во внеочередном порядке, не будет превышать 10 %.

– Очередность предоставления путевок определяется для каждого муниципалитета в хронологическом порядке исходя из даты и времени подачи заявлений граждан. Путевка будет предоставлена в течение года. За 20 дней до даты начала срока лечения органы соцзащиты информируют об этом заявителя, – уточняют в краевом министерстве труда и социальной политики.

Для получения путевки названным категориям пенсионеров следует обратиться в ближайший МФЦ. К заявлению нужно приложить паспорт гражданина (или его представителя), документ о регистрации на территории Приморского края (в случае отсутствия сведений в паспорте), подтверждение присвоения почетного звания (удостоверение, свидетельство), документ, подтверждающий факт увольнения с работы (для почетных граждан). Для граждан, имеющих почетное звание от муниципальных образований, – удостоверение или свидетельство, подтверждающее присвоение звания.

Бесплатные путевки предоставляются при наличии медицинских показаний один раз в три года за счет краевого бюджета.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru