Театр отдыхает. Чтобы вернуться раньше Приморский драматический театр молодежи в середине июня завершил свой 74-й сезон. Труппа и сотрудники сейчас в отпусках, неожиданно ранних (прежде отдых приходился на август), зато в надежде на скорейшее снятие ограничений все они планируют начать новый, юбилейный, сезон раньше.

Обычно под занавес сезона театр традиционно радовал зрителей премьерой. В этом году тоже рассчитывали, что в конце июня удастся сдать (пусть и без публики в зале) спектакль «Анна Франк», который начали репетировать к 75-й годовщине Великой Победы. Но из-за пандемийных ограничений коллектив театра принял решение уйти в отпуска сейчас, чтобы с новыми силами продолжить работу уже в августе (при условии развития положительных тенденций, конечно).

Как подчеркнул директор театра молодежи Игорь Селезнев, весь коллектив с нетерпением ждет открытия нового сезона. И встречи со зрителем, ведь четыре месяца пустых залов и тишины – это очень много…

– Прошедший театральный сезон был непростым, – говорит Игорь Леонидович, – однако в целом продуктивным. Театр выпустил немало премьер: «GROZA 2059» (16+), «Горка» (16+), «Сказка сказок» (18+), «Сказка о потерянном времени» (6+), «Непослушные котята» (6+) и «Музей восковых фигур» (6+). Мы успели побывать в Москве на XVII Международном театральном фестивале «Золотой Витязь», где наш спектакль «Алые паруса» (12+) получил «Золотой диплом» в номинации «Лучший спектакль для молодежи». Мы очень гордимся этой наградой!

Впервые в этом году в нашем театре состоялся краевой конкурс творческих семей «Папа, мама, я – театральная семья», посвященный Году театра в России. Талантливые и активные семьи продемонстрировали свои актерские способности, и оказалось, что в Приморье множество настоящих самородков!

Не удалось нам провести фестиваль современной пьесы «Метадрама» – планы отменила пандемия. Хотя фестиваль получил поддержку краевой администрации, на него были выделены средства, он должен был приобрести международный статус (уже были приглашены театры из стран АТР)… Но мы не теряем оптимизма и полны надежд на новый сезон. «Метадрама» пришлась по душе и молодым зрителям, и более старшим. После каждого спектакля проходили активные обсуждения, которые показали, как живо люди интересуются современными тенденциями в театре. И мы надеемся, что в 2021 году фестиваль состоится.

Во время самоизоляции театр перешел в онлайн-формат, мы показали пять спектаклей: «Шум за сценой» (16+), «Ревизор» (16+), «GROZA2059» (16+), «Горка» (16+), «Волшебник Изумрудного города» (6+). Прошли также прямые эфиры с режиссерами Павлом Макаровым, Виталием Дьяченко и Александром Дзюбой. Онлайн-спектакли собрали рекордное число просмотров – около 6 тысяч.

К закрытию сезона в театре состоялась читка репортажа «Это шторм» (16+). Это документальный текст о нашем времени, о том, что происходит сейчас, о людях, которые находятся в эпицентре борьбы с COVID-19: один день из жизни врачей и пациентов «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы. Видеозапись читки доступна в социальных сетях театра молодежи («ВКонтакте» и Instagram) и по-прежнему набирает цифры просмотров. Мы откликаемся на вызовы сегодняшнего дня и уверены, что в новом сезоне встретимся со зрителем в зале и сможем порадовать его премьерами.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА