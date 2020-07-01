…И девушка Надя по прозвищу Алла Борисовна Приморская картинная галерея, как уже сообщал «В», 29 июня отметила 54-й день рождения. В честь этого события накануне была традиционно устроена Неделя премьер – в онлайн-формате, разумеется.

Одним из самых интересных событий недели стала виртуальная выставка «Новые поступления. Дары и приобретения» (0+).

– Мы готовили эту выставку с чувством огромной благодарности нашим дарителям, – подчеркнула Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи. – И нам хотелось поддержать традицию: уже не первый год в преддверии дня рождения мы показываем публике, чем пополнили фонды.

За год, с июня 2019-го, галерея приняла в дар и закупила 115 работ приморских, дальневосточных и российских художников. Среди них керамика Евгения Лапо, полотна Владимира Старовойтова, Евгения Макеева, Сергея Горбачева, Сергея Дробнохода, Николая Степанова.

Значительное приобретение этого года — живописные работы Андрея Тутунова, народного художника России, представителя плеяды живописцев-шестидесятников. Два произведения – «Исход» и «Народный мотив» – переданы в дар галерее лично автором.

Очень интересна серия из 10 работ Геннадия Кунгурова, посвященная творчеству японского средневекового поэта Рубоко Шо. Кроме того, Геннадий Леонидович передал в дар еще 15 своих произведений.

Важный раздел – произведения, которые галерея выставляла в 2019 году. Это работы Елены Копыловой, Надежды и Владимира Хрустовых, Владимира Олейникова, Светланы Фирюлиной, Владимира Погребняка, Екатерины Архиповой, Александра Селиванова, Валерия Шапранова, Александра Ионченкова, фотографии Ильи Короткова, Ирины Попович, Александра Филькина, а также кукла Дашинимы Намдакова «Материнство».

По итогам юбилейной выставки «ВХУ—75» в дар галерее передали свои произведения выпускники и преподаватели училища: Петр Стронский, Олег Лошаков (одна из его работ – «Девушка Надя по прозвищу Алла Борисовна»), Александр Усенко, Аркадий Николаев, Сергей Сиренко, Евгений Дацко, Виктор Володченков, Евгений Пестряков.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморской картинной галереей