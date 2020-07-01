Обязательно ли рвется там, где тонко О чем тревожатся приморцы, застрявшие в тупике самоизоляции

Оказание плановой медицинской помощи, как известно, с 1 апреля было временно приостановлено. Те немногочисленные медучреждения, которые могли себе позволить работать дистанционно, перешли в этот формат. В том числе и Центр психотерапии и психопрофилактики Владивостокского клинико-диагностического центра.

«Представьте итальянскую семью: бурно выплеснули эмоции, помирились и живут дальше, довольные друг другом. Мол, чего в сердцах не скажешь, ты же знаешь, что я тебя все равно люблю»

С началом самоизоляции на базе центра заработала горячая линия психологической поддержки, на которую обрушился шквал звонков встревоженных горожан. Дозванивались жители края и даже других регионов Дальнего Востока. Выяснилось, что наши люди отчаянно нуждаются в том, чтобы их выслушали!

О том, на что жалуются сегодня приморцы, рассказывает заведующая центром, клинический психолог Зоя Бояркеева.

Научите меня… учить

– Зоя Владимировна, с какими проблемами пришлось работать специалистам центра?

– С самыми разными. Первый месяц было больше звонков, касающихся взаимоотношений с детьми, ведь школьников в апреле перевели на дистанционное обучение. Тогда же было много звонков, связанных с тревогами по поводу пожилых родителей. Со временем тематика изменилась, стало больше недовольных взаимоотношениями с домочадцами. Отмечали мы всплески звонков и после очередных сообщений о продлении режима самоизоляции: кто-то тревожился о дальнейших перспективах, кто-то вовсе сомневался в наличии коронавируса.

– По поводу дистанционного обучения: от кого было больше звонков – от родителей или самих школьников?

– Больше звонили родители, причем в основном мамы, папы, бабушки младшеклассников. Их переживания были связаны с тем, что дети, в принципе не успевшие приобрести навыки обучения, вынуждены учиться самостоятельно. Родители тревожились о том, что не могут полноценно заниматься с детьми: кто-то продолжает ходить на работу, кто-то хоть и перешел на удаленную работу, но по-прежнему весь день занят, из-за чего ребенку удается уделить лишь вечернее время, когда он уже успел устать и предмет усваивается хуже. А кто-то элементарно не может объяснить новую тему. Знания вроде и есть, но вот как их донести до ребенка? Для этого все равно нужны специальные навыки. Кому-то банально не хватает терпения объяснить тему или просто показать, как решается задача. Отсюда тревога, что дети, вернувшись в школу, начнут отставать. Известно: если запустить начальную школу, то и в дальнейшем с учебой будут проблемы.

– Но вряд ли психологи могут научить родителей тому, как правильно объяснять математику. В чем же заключалась помощь ваших специалистов?

– Конечно же, мы не рассказывали о методиках дистанционного обучения. Скорее оказывали поддержку тем, кто был уже на грани психологического срыва. Большинство людей к нам обращаются именно в таком состоянии. Звонили, например, с непониманием: «Вот он несколько часов, пока меня не было, сидел за этими учебниками, а все еще ничего не сделал!» Зачастую приходилось объяснять возрастные особенности. Рассказывали, как помочь ребенку сконцентрировать внимание, усвоить материал.

– А сами дети звонили?

– Подростки звонили, переживали по поводу ЕГЭ: отменят – не отменят. Девушки сильно расстраивались по поводу того, что не будет выпускного. Ведь они его так ждали!

Было много звонков от бабушек, которые переживают, что не видят внуков. Как-то позвонила женщина, которая искала аргументы для сына с невесткой, чтобы те отдали ей внуков на время самоизоляции: «Ведь у меня прямо под окнами такая замечательная детская площадка, где я могла бы с внуками гулять. И людей как раз нет».

– Помогли с аргументами?

– Нет, конечно. Рассказали об особенностях COVID-19: о том, как можно заразиться, как протекает болезнь, о том, для кого и почему вирус наиболее опасен.

Итальянская семья – это не по-нашему

– То есть вы порой даже не психологическую, а консультативную помощь оказывали…

– Были даже обращения с жалобами на работодателей. Эти звонки мы переадресовывали в юридические службы. Какие-то звонки принимал наш юрист. Он объяснял, какие сейчас введены формы поддержки для тех, кто потерял работу, кто находится в сложной жизненной ситуации.

– Как-то в этих звонках «аукалось» внезапно долгое совместное пребывание людей в практически замкнутом пространстве?

– Конечно. И причины конфликтов самые разнообразные. Например, разный подход к воспитанию детей: один из родителей более лоялен, другой более требователен, и каждый из супругов уверен, что другой портит ребенка. Или взаимоотношения друг с другом. Представьте себе итальянскую семью, где домочадцы бурно выплеснули эмоции, помирились и живут дальше, довольные друг другом. Это хорошо, когда такой формат устраивает обоих супругов. Другое дело, когда это нормально лишь для одного: «Ну чего в сердцах не скажешь, ты же знаешь, что я тебя все равно люблю». А для другого ценность слова имеет более серьезное значение.

Раньше люди виделись все больше по вечерам да по выходным, так что если какие-то раздражающе факторы и были, то явно в глаза они не бросались. А сейчас и эти факторы, и уже другие проблемы, на которые раньше особого внимания не обращали, проявляются, словно лакмусовая бумага. Как говорится, где тонко, там и рвется…

Кроме того, появились причины, характерные именно для данного периода. Наиболее частая из них – снизился уровень доходов, поскольку многие были вынуждены перейти на удаленную работу. В течение нескольких недель нам звонила женщина, в семье которой конфликт начался именно с этого. Супруг начал переживать, ушел в себя, стал раздражительным, начались частые ссоры…

Невысказанное убивает душу

– Понятно, что для каждой проблемы – неважно, конфликт в семье это или тревожное состояние – есть свое решение. И чтобы его найти, нужно работать длительно. Как же ее можно разрешить по телефону?

– Совершенно верно. Даже при наличии вроде бы универсального совета, как справиться с тревогой, каждому человеку нужен своей метод. Кому-то подойдет йога, кому-то – пробежка.

Грамотно оказать помощь – это выслушать человека. Добиться того, чтобы он проговорил все то, что у него вызывает раздражение, страх. Грамотно слушать – это не реагировать на страхи собеседника в духе «да не переживай ты, все эти тревоги – пустое». Когда человек видит, что его переживания не обесценивают, а, напротив, принимают, он уже сам в своих словах находит ответ на вопрос, что ему делать. Не говоря уже о том, что озвучивание того, что тревожит, позволяет снизить эмоциональный накал.

– А в решении семейных проблем?

– И здесь тоже. Человек, выговариваясь, сможет понять, чего он ждет от семейных отношений. Какую потребность он не может в них никак удовлетворить. Найти подходящий способ реализации этой потребности, не перекладывая задачу на партнера, который может разве что догадываться, как сделать его счастливым или счастливой. Самому принять ответственность за свое состояние. И, уже основываясь на этом понимании, строить свои отношения с супругом, разумеется, с учетом его потребностей. Помните пример с женщиной, у которой муж ушел в себя? Последний ее звонок был уже с благодарностью: конфликт разрешился.

– Каковы перспективы горячей линии на ближайшее время?

– Телефонных обращений по-прежнему много. Поэтому горячую линию мы решили пока не закрывать, да и зарекомендовала она себя хорошо. Люди звонят, благодарят, есть немало успешных примеров, когда наши специалисты помогли людям справиться с их проблемами. Сейчас действует установка на доступность медицинской помощи. А если будет доступен и такой вид помощи, будет расти психологическое благополучие людей.

Телефоны горячей линии:

8(423)266-77-15; 8(423)2401532.

В рабочие дни – с 10.00 до 15.00 и с 16.00 до 19.00.

В выходные – с 10.00 до 13.00.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото предоставлено ВКДЦ