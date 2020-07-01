Приморский край снимает еще часть ограничений по COVID Текущая эпидемиологическая обстановка позволяет продолжить смягчение режима ограничений, отметил губернатор Олег Кожемяко.

«На основании мониторинга эпидситуации в крае мы видим, что за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение. Поэтому с 30 июня можно начать тренировочные процессы спортивным командам по игровым видам, могут начать работать музеи и выставки», – заявил он.

Губернатор, как сообщает пресс-служба краевого правительства, назвал условия, при которых регион сможет перейти к очередному этапу снятия COVID-ограничений.

«В течение последующих четырех дней при сохранении такой ситуации и уменьшении заболеваемости мы перейдем к этапу, когда можно будет работать фитнес-залам, предприятиям большей площади торговли – до 800 квадратных метров. И в последующую неделю, после 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших – к третьему этапу. Чтобы 15 июля нам можно было приступить к полноценному оздоровительному отдыху детей и на летних пришкольных площадках, и в оздоровительных лагерях. К этому времени также будут открыты предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры. Заработают и туристические базы для приема гостей», – заявил он.

Олег Кожемяко подчеркнул, что на всех последующих этапах по-прежнему обязательно соблюдение мер безопасности: ношение масок, перчаток и социальная дистанция в местах скопления людей.

«Нельзя допустить новые вспышки заболевания. Важно беречь себя и своих близких», – обратился к приморцам глава региона.

По данным на утро 30 июня, за прошедшие сутки в Приморье победили коронавирус 57 человек, всего выздоровели 2745 пациентов. Это почти 64 % от общего числа жителей края, которым ранее был диагностирован коронавирус. По информации оперативного штаба, в настоящее время на лечении находится около 1,5 тысячи человек, из них 43 пациента – в тяжелом состоянии.

Также за сутки выявлено 80 заболевших. Из них во Владивостоке – 44 человека. Всего 4306 жителям Приморья был поставлен диагноз «коронавирус» с начала эпидемии. Количество летальных случаев от COVID увеличилось до 44. Последние жертвы этой коварной инфекции – женщина 76 лет, поступившая в госпиталь уже в тяжелом состоянии и имевшая сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, а также 72-летний житель Уссурийска с патологией бронхолегочной системы. Так что берегите себя и своих близких, не надо рисковать и забывать про маски.

Отдел новостей «В»