Плебисцит приблизился к финалу Сегодня, 1 июля, последний день, когда можно отдать свой голос «за» или «против» поправок в Конституцию РФ

1 июля – финальный день общероссийского голосования по одобрению поправок в Конституции РФ. Плебисцит идет уже шесть дней. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, уже на пятый день голосования явка в Приморье составила более 30 процентов от общего числа избирателей.

В Приморье на сегодняшний день действует 1299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 205 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки.

Все участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе гражданам выдают средства индивидуальной защиты. Само голосование проходит бесконтактным способом. Все помещения регулярно дезинфицируют и проветривают.

«Прошло 27 лет после принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. С тех пор страна значительно изменилась. Перед государством стоят другие вызовы. Поэтому и нужно вносить поправки, позволяющие документу отвечать современным требованиям и потребностям людей, которые были высказаны и через Государственную думу, и через рабочие группы, представляющие абсолютно все слои общества. Стоит отметить, что голосование продлится почти неделю. Это очень удобно. 1 июля – выходной. Проголосовав заранее, избиратель может предоставить этот день себе, заняться личными делами. Кроме того, такой подход позволяет избежать большого скопления людей на участках в период пандемии», – заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, что жители края могут найти свой избирательный участок на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.

«Участковые избирательные комиссии будут открыты 1 июля с 8.00 до 20.00. С 25 по 30 июня участки работают каждый по своему графику. Расписание можно уточнить на сайте крайизбиркома», – отметил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.

Приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Мнения

Это важное политическое событие

Оксана Лобода, кандидат социологических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, член Российского общества политологов:

«Голосование по поправкам в Конституцию страны – это важное политическое событие, беспрецедентное для политических процессов в нашей стране в последнее десятилетие как минимум. Очень важно сознательное отношение людей к этому процессу, поскольку поправки в основной закон страны определяют условия развития государства на многие годы вперед и формируют возможности для различных эволюционных изменений в политической системе общества.

Я думаю, что степень политической мобилизации избирателей в процессе выборов будет разной, как это обычно и бывает. Традиционно на выборах более активны пенсионеры и люди предпенсионного возраста. В то время как молодежь, как правило, имеет гораздо более низкую степень участия в этих процессах. Вместе с тем сама философия данной избирательной кампании как раз свидетельствует в пользу обратной актуальности интересов, ведь именно молодое поколение россиян является основным «интересантом» процесса улучшения качества жизни и условий для жизни в стране, более широких возможностей для карьеры, для формирования семьи и так далее. Думаю, что для Приморского края, и в особенности Владивостока, где сконцентрированы ведущие вузы региона разной направленности, итоги голосования по Конституции будут особенно показательными в плане практической социологии молодежи, – мы сможем понимать, меняется ли мировоззрение этой части населения, какие ценности находятся в приоритете и так далее».

Культура – хребет государства

Директор Приморского краевого колледжа искусств Владивостока Владимир Перекрест:

«Я совершенно сознательно принял решение по голосованию, потому что это волнует не только меня (я человек уже немолодой), это обязательно нужно для моих детей и внуков. И та Конституция, которая была принята в 1993 году, нуждается в корректировке. Лично я уже вижу, что власть повернулась в сторону культуры. Для меня это предельно важно. Колледж, в котором я работаю, при поддержке государства значительно вырос. Например, мы получили многие инструменты, чтобы учить детей, обновили библиотеку. Заботу и помощь власти я ощущаю реально, а не на словах. Это определяет мое решение, и это определяет дальнейшее развитие колледжа. Это важно, потому что культура и искусство – хребет, на котором держится государство. Остальные поправки меня не смутили, я считаю их правомерными. Если бы я был с чем-то не согласен, то проголосовал бы против».

Поправки усиливают обязанности государства

Уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье Марина Шемилина:

«Внесение поправок – это нормальный процесс, который позволяет Конституции быть современной, сохраняя неизменными основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Стоит отметить, что поправки принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и не требуют одобрения граждан. Но в данном случае у россиян решили спросить мнение. Большая часть поправок касается обычной жизни и не содержит никаких новелл, а только лишь усиливает обязанность государства и поднимает государственные гарантии граждан на конституционный уровень.

Сейчас много споров, кто «за», кто «против». И это нормально. Все мы разные люди. В данном вопросе у каждого свой выбор. С уважением отношусь к мнению каждого из вас и уверена, что это ваш осознанный личный выбор. Я принципиально всегда хожу на выборы. Хочу, чтобы мое мнение было учтено. Это мой голос, и я им лично распоряжаюсь, как хочу. Именно в этом я вижу гражданскую позицию, а не в «диванной критике».

Отдел политики «В», Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА