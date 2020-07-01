С нового года по новым правам Новый порядок прохождения медицинского освидетельствования для получения водительского удостоверения заработает с 1 января 2021 года. Ранее ожидалось, что нововведение вступит в силу уже сегодня, 1 июля.

Как рассказали Autonews.ru в Минздраве, чтобы сделать процесс экспертного обсуждения более детальным, а также дать регионам время в полной мере обеспечить готовность к проведению соответствующих освидетельствований, ранее действовавший порядок решили продлить.

– Новый порядок медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители предусматривал обязательное исследование на наличие маркеров злоупотребления алкоголем у каждого проходящего освидетельствование, – пояснили в ведомстве. – Вместе с тем дополнительная проработка данного вопроса показала, что такие требования могут быть сохранены только для тех, в отношении кого врач-нарколог при осмотре установит наличие клинических признаков расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

Министерство подготовило проект приказа, который ограничил требования к тестированию, а также допустил применение более широкого спектра методов определения расстройств, связанных с потреблением алкоголя.

– Данный проект приказа в целом поддержан экспертным сообществом. В ходе общественного обсуждения поступил ряд предложений, которые также заслуживают внимания, проработки и учета, – заявили в Минздраве. – На практике для гражданина принятие этого документа будет означать, что в рамках медосвидетельствования будет действовать прежний порядок, предусматривающий сдачу теста на хроническое потребление алкоголя лишь теми, в отношении кого врач-нарколог установит наличие клинических признаков такого заболевания.

Ранее Минздрав планировал, что подобное исследование придется проходить каждому желающему получить права.

Отдел новостей «В»