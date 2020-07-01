Сэкономленные на ВЭФ деньги пойдут нуждающимся Правительство Приморского края продолжит работу по привлечению в регион новых бизнес-проектов, несмотря на отмену в этом году главной площадки по работе с инвесторами – Восточного экономического форума – в связи со сложившейся эпидемситуацией.

Средства, которые планировалось направить на организацию ВЭФ, перераспределят на другие социально значимые направления, пояснила министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко.

По ее словам, основные задачи, которые стоят перед Приморьем в рамках экономического форума, – показать все возможности региона для ведения бизнеса, отдыха, развития туризма и жизни. Они актуальны в любое время. Поэтому работа с инвесторами, предпринимателями не прекращается и в условиях эпидемии.

– Настоящий предприниматель всегда видит новые возможности в кризисе – для кого-то это станет стимулом к перезапуску своего дела. И нам важно рассказать, что лучше всего это сделать в Приморском крае. Льготные налоговые режимы, инфраструктура для бизнеса делают наш регион привлекательным для запуска новых проектов. В том числе направим средства на проработку публичных инициатив в сфере государственно-частного партнерства. Также сейчас, когда туристическая отрасль всей страны оказалась в сложной ситуации, закрыты границы, регионы начинают конкурировать за внутренний рынок, поэтому часть средств пойдет на информационную поддержку туристической отрасли Приморья, – сказала министр.

Наталья Набойченко также отметила, что в этом году на ВЭФ презентация инвестиционного потенциала края как раз должна была быть сфокусирована на внутреннем туризме и проектах комплексной застройки.

– Важно, чтобы застройщики видели, что в Приморье эта ниша еще не заполнена. Нам нужны доступные квадратные метры, а этого мы сможем добиться только через привлечение в регион крупных и опытных девелоперов. Большой блок планировался по туризму в Приморье. В том числе проект по созданию этнопарка «Стеклянуха». Важно создавать в регионе условия для познавательного исторического и экологического туризма. Богатство нашей природы и истории создают для этого невероятные возможности, – подчеркнула она.

Глава ведомства добавила, что планы по благоустройству дальневосточной столицы, проводимому ежегодно в преддверии форума, будут реализованы. В частности, будет проведен ремонт дорог (в том числе на острове Русском), внутриквартальных проездов и тротуаров более чем по 60 адресам, приведены в порядок общественные территории и зоны отдыха.

Вместе с тем высвобожденные в связи с отменой ВЭФ средства, включая на организацию и проведение мероприятий культурной и спортивной программ, будут возвращены в краевой бюджет для исполнения социальных обязательств региона перед жителями.

Отдел новостей «В»