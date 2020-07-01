Помощь экономике: шире круг Налоговые льготы для пострадавших от пандемии предприятий распространили на музеи, зоопарки и стоматологии

Очередной пакет налоговых льгот для организаций и предпринимателей, пострадавших из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса, принят на заседании Законодательного собрания Приморья. Всего же депутаты рассмотрели более 40 вопросов.

Понижая ставки

Проект закона о внесении изменений в статью 1 закона Приморского края «Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения» был разработан в целях снижения налоговой нагрузки на экономику региона в период реализации мер по предотвращению распространения коронавируса.

В текущем году это уже пятые изменения в краевой закон о пониженных налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения. Документ расширяет перечень видов экономической деятельности, для которых приняты сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения (1 %, если объектом налогообложения являются доходы, и 5 %, если объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов).

Сниженные ставки будут применяться для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в соответствии с кодами Общероссийского классификатора 10 видов экономической деятельности: «32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов», «47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах», «47.82. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью», «47.89. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами», «52.21.21. Деятельность автовокзалов и автостанций», «52.23.1. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом», «86.23 Стоматологическая практика», «91.02. Деятельность музеев», «91.04.1 Деятельность зоопарков», «96.02. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты».

Перечисленными видами экономической деятельности в Приморье заняты 6,2 тысячи предпринимателей, которые обеспечивают рабочими местами более 10 тысяч приморцев. Работа над мерами поддержки будет продолжена.

По словам председателя бюджетного комитета Галуста Ахояна, эта льгота позволит предпринимателям высвободить денежные средства на восстановление своего бизнеса и выплату зарплаты сотрудникам.

Законопроект был принят единогласно. Он распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Защита детей

Традиционно широким оказался блок социальных вопросов, которые рассмотрели приморские законодатели. Так, в ходе заседания были приняты поправки в краевой закон «О защите прав ребенка», согласно которым детей-сирот включили в категорию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, это позволит распространить социальные гарантии и меры соцподдержки на всех детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая и детей-сирот, лишившихся обоих или единственного родителя.

Напомним, что в эту категорию также входят дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, жертвы насилия, дети, отбывающие наказание в воспитательных колониях, находящиеся в организациях для обучающихся с девиантным поведением, дети из малоимущих семей, с отклонениями в поведении, дети, «жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств».

Назначение земли

Также на прошедшей сессии депутаты расширили перечень особо ценных сельхозугодий. В данную категорию войдут учебные поля профучилищ и земли под мелиоративными системами. Законопроект вносит изменения в статью 6 краевого закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Как напомнил председатель профильного комитета Евгений Зотов, в региональном законодательстве закреплены меры охраны, призванные не допустить утрату особо ценных продуктивных сельхозугодий, они подлежат включению в перечень земель, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается.

– Учитывая особую важность, которую имеют такие угодья для обеспечения продовольственной безопасности нашего края, требуется повышенный контроль за тем, чтобы они использовались исключительно по целевому назначению, – отметил Евгений Зотов.

По его словам, принятие поправки позволит дополнительно внести в этот перечень около 250 тысяч гектаров земель сельхозназначения в крае, которые в настоящее время занимают мелиоративные системы.

Евгений СИДОРОВ

Фото пресс-службы ЗС ПК