В 70 лет жизнь только начинается. В новом круге В этом году у Валентина Петровича Пака двойной юбилей. Второго июля ему исполняется 70 лет, а любимому городу Владивостоку – 160. Они родились в один день.

Сколько лет прошло, а он любит вспоминать, как еще мальчишкой, живя в селе Вольно-Надеждинском, в день рождения Владивостока ранним утром спешил на станцию, запрыгивал на платформу, чтобы успеть на праздник. Приезжал прокопченный паровозной гарью, приводил себя в порядок и отправлялся гулять по нарядным улицам. Покупал газировку, мороженое. Это был день счастья!

Сегодня у Валентина Петровича в семье две дочери, четверо внуков, младшей внучке еще только 2,5 годика. И это для него сейчас самое большое счастье и радость. А еще когда вся большая семья по воскресеньям собирается за одним столом. Новые времена диктуют свои традиции, но старые обычаи забывать нельзя. Они держат род, учат мудрости, терпению, любви. Это главный закон жизни Валентина Пака. Он хочет оставить его в наследство будущим поколениям.

В 70 лет (по-корейски «кохи» – в переводе на русский «древний, редкий») начинается отсчет нового круга жизни. У Валентина Петровича, как всегда, планов громадье. Все расписано на годы вперед. В ближайших планах – издание книги, посвященной истории любимого города: «Владивосток. Корейская слобода». Это будет его подарком к 160-летию приморской столицы.

От всей души поздравляем Валентина Петровича с таким значимым юбилеем! Желаем ему долгих лет жизни, здоровья и благополучия всей его семье, новых интересных проектов. Пусть мечты исполняются. И радость в жизни прибавляется!

Ассоциация корейских организаций Приморского края

Редакция «В» искренне присоединяется к поздравлениям: Валентин Петрович, так держать!