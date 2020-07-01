Коллеги, мы разменяли четвертый десяток! Уважаемые сотрудники, читатели, эксперты газеты «Владивосток» – все, кто вот уже 31 год делает газету, которая давно стала печатным брендом не только столицы Приморья, но и всего края! С праздником всех нас – с днем рождения нашего издания!

Мы не лукавим, называя нашими коллегами читателей и экспертов. Ведь именно благодаря вам «Владивосток» пользуется любовью, уважением и доверием приморцев. Это вы подсказываете нам интересные темы, даете комментарии, обсуждаете материалы, пишете письма, высказываете свою точку зрения на происходящие в крае и стране события, предлагаете пути их решения.

Знаете, наши читатели – необыкновенные люди. Умные, интеллигентные, с большим жизненным опытом. Это они строили «Большой Владивосток», поднимали все отрасли края, защищали страну и правопорядок. Это они сегодня трудятся во всех сферах экономики, сохраняют наше здоровье, учат наших детей и защищают наши жизни.

Что интересно: газета меняется (жизнь не стоит на месте, и сегодня к СМИ совсем другие требования, теперь-то уж точно как в поговорке – что написано пером, того не вырубишь топором, за каждое слово приходится отвечать, но, с другой стороны, и доверия к нам стало больше), меняются и наши читатели. Они называют «Владивосток» «наша газета», знают каждого корреспондента, считая их чуть ли не родными людьми. И, кстати, теперь никто не скандалит по телефону (чего скрывать, раньше такое случалось). Читатели теперь вежливо подсказывают, в чем, по их мнению, мы были не правы, но чаще благодарят за материалы и рассказывают свои истории.

Например, позвонила женщина из Хасанского района, рассказала, что ее дом пострадал от тайфуна, но сразу предупредила, что звонит не пожаловаться, а сказать спасибо за газету. «Мы даже поверить не могли, что вы станете такими. Какие у вас замечательные материалы, как интересно пишете про историю, войну, про сотрудников силовых ведомств. Мы с мужем пенсионеры, я бывший юрист, муж работал в милиции. К сожалению, пенсия невелика и подписаться на газету не всегда удается», – говорила читательница.

И таких звонков много. Поэтому мы и объявили в начале весны акцию «Подпиши ветерана», обратившись к депутатам, чиновникам и просто неравнодушным людям с просьбой подписать пожилых людей. Как же было стыдно, когда ветераны решили, что газета будет их подписывать бесплатно, а мы не могли этого сделать. Нет, наши сотрудники подписывают за свой счет двоих-троих знакомых ветеранов, но, сами понимаете, нет у нас финансовых возможностей поддержать всех желающих. Ну а те, к кому мы обращались, наверное, и хотели бы сделать подарок заслуженным людям, но тут случился коронавирус. Поэтому особая благодарность депутату ЗС ПК Сергею Слепченко, который подписал на газету «Владивосток» 20 ветеранов Чугуевского района. Успел всего за пару дней до объявления особого режима.

А еще радует, что наши читатели привлекают к чтению газеты своих детей и внуков (хотя молодежь нынче больше увлекается соцсетями), рекомендуя им те или иные материалы. И они читают! А потом еще и участвуют в наших конкурсах.

Так что еще раз спасибо нашим читателям. И всех – с днем рождения газеты!

Елена ВОРОНЕЖЦЕВА, главный редактор газеты «Владивосток»

Фото из архива «В»