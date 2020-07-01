Город у моря: юный и вдохновляющий даже в 160 лет Жители приморской столицы рисуют любимый Владивосток и записывают для него видеопоздравления

160 лет со дня основания Владивосток отметит торжественно и весело

В четверг, 2 июля, город у моря будет праздновать свой юбилей. К сожалению, сложная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в празднование этой торжественной даты.

От традиционного и полюбившегося горожанам шествия, общегородского концерта и других активностей пришлось отказаться, чтобы не подвергать опасности здоровье жителей Владивостока. Но, как сообщает пресс-служба столицы Приморья, праздник будет.

Дань памяти

День города, 2 июля, по традиции начнется с возложения цветов к памятникам. В 11.00 цветы возложат к памятнику генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому, в 11.25 – к памятнику первому общественному старосте Владивостока Якову Семенову, в 11.45 – к стеле «Владивосток – город воинской славы».

Поздравления родившимся в день 160-летия

Первого новорожденного, который появится на свет 2 июля 2020 года, поздравит глава города Олег Гуменюк. Торжественная церемония пройдет в День города в 14.00 в Приморском краевом перинатальном центре. Малышей, родившихся первыми в городских роддомах № 1, 3 и 4, поздравит с праздником первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая 3 июля. Младенцам полагается сертификат номиналом 25 тысяч рублей в детский магазин.

Выставки фотографий

В честь юбилея города откроется несколько выставок. 2 июля в 12.00 горожане смогут увидеть авторский проект приморского фотографа Игоря Кирсанова «Владивосток во времена самоизоляции. «Простые» важные профессии» (0+). На фото – представители простых профессий, которые, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, продолжали выполнять свою работу. Выставка будет работать на 3-м этаже ТРЦ «Калина Молл» до 30 июля с 10.00 до 22.00. Вход свободный.

Также мы сможем увидеть выставку работ победителей проекта «Посмотри на Владивосток» (12+). Полюбившийся многим горожанам конкурс вновь собрал лучшие фотографии, посвященные городу у моря. Открытие выставки – в 17.00 в выставочных залах «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25). Свою работу фотовыставка продолжит до 31 июля с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

Еще одна выставка творческих работ (12+) откроется 4 июля в 17.00 в галерее «Порт Арт» ​(ул. Светланская, 68а). Здесь будут представлены фотоработы и картины молодых авторов Владивостока, посвященные городу. Завершит работу выставки в этот день музыкальный подарок от молодежных групп Владивостока. Выставка продолжит работу до конца июля ежедневно с 10.00 до 17.00. Вход свободный.

Будем танцевать и мастерить

Несколько концертов, посвященных юбилею Владивостока, запланированы на локальных площадках. 3 июля мероприятие «Танцующий Владивосток – 2020» (0+) пройдет на концертной площадке на ул. Черемуховой, 3. С 18.00 до 20.00 здесь будут выступать артисты Владивостока.

4 июля в Адмиральском сквере пройдет «День мастеров города Владивостока» (0+). Запланированы праздничный концерт и работа ярмарки мастеров декоративно-прикладного творчества. Время работы – с 9.00 до 19.00.

Онлайн-акции

Всем жителям Владивостока также предлагают присоединиться к онлайн-акциям, посвященным Дню города. Так, можно записать видеопоздравление юбиляру и поделиться им в Instagram с хештегом #160летВладивостоку, отметив официальный аккаунт мэрии @adm_vlc.

Творческий проект «Литератор» при поддержке администрации Владивостока запустил поэтический онлайн-флешмоб «Владивосток-160» (16+). Всем желающим предлагают записать собственное прочтение стихотворения, посвященного Владивостоку, отправить его на почту ecotan@mail.ru и выложить в социальные сети с хештегом #Владивосток160, отметив организаторов @literatura_vdk.

Управление по делам молодежи к юбилею города проведет онлайн-шоу «Где логика?» (16+). Интеллектуальная игра будет посвящена Владивостоку. Онлайн-шоу пройдет 2 июля. Необходима предварительная регистрация команд по номеру 222-08-38.

Инсталляции зажгутся иллюминацией

Ко Дню города во Владивостоке появилось несколько праздничных инсталляций. На центральной площади установили надпись «160 лет» и композицию в виде белых парусов, а в районе площади Баляева установили объемную надпись «Владивосток». Планируется, что вечером в день юбилея на этих объектах включат иллюминацию.

Также к 160-летию Владивосток украсили 30 топиарных фигур, а городские озеленители оформили тематическую клумбу «Владивосток» в районе остановки «Молодежная».

Стоит отметить, что в честь юбилея дальневосточной столицы на улицы города выйдет празднично оформленный электрический транспорт. Трамваи и троллейбусы украсят работами юных жителей города, а пассажирам вручат праздничные открытки. Также после ремонта на линию выйдет Владивостокский фуникулер.

Фото с сайта vlc.ru