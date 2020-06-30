Прощайте, мини-вэны? С 1 июля в России вступают в силу новые требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ограничивающие ввоз в Россию внушительного сегмента автотранспорта с правым рулем.

Под санкции попала техника категорий M2 и M3. К ним относятся самосвалы и строительная спецтехника, грузовики с кранами-манипуляторами (их в народе называют «воровайками»), а также микроавтобусы и пассажирские автобусы, мини-вэны и другой автотранспорт с количеством посадочных мест более восьми.

Табу на правый руль

Как следует из ответа начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина на запрос журналиста газеты «Владивосток», в категорию М2 входят транспортные средства для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя более восьми мест для сидения, с допустимой технической массой не более 5 тонн. К категории М3 относятся транспортные средства для перевозки пассажиров, где помимо места водителя в наличии больше восьми посадочных мест, с технически допустимой массой более 8 тонн.

Напомним, что данный Техрегламент, утвержденный комиссией Таможенного союза, действует с 1 января 2015 года. Но если до недавнего времени отношение таможни и регистрационных подразделений ГИБДД к вышеназванному автотранспорту было лояльным, то сейчас, как следует из ответа руководителя ДВТУ, изменений вышеназванных требований с 1 июля 2020 года не предусмотрено.

Между тем введение запретительных мер не стало неожиданностью для местных дилеров, торгующих подержанными машинами - в подавляющем большинстве made in Japan. Во Владивостоке с территории знаменитого автомобильного рынка «Зеленый Угол» исчезли автокраны, самосвалы и микроавтобусы. Их раскупили загодя, чтобы успеть зарегистрировать в ГИБДД до 1 июля. Тяжелая, надежная и компактная техника японского автопрома всегда была в фаворе у фермеров и предпринимателей, специализирующихся в строительном бизнесе, на перевозке грузов. Поэтому ее регулярно везли для собственных нужд и на продажу. Так, по данным Дальневосточной таможни, только в прошлом году в Россию через таможенные органы ДВТУ было ввезено 4995 грузовых автомобилей, в том числе 1126 бывших в употреблении в Японии, и 1684 автобуса. В текущем году ввезено 678 грузовиков (из них 177 бэушных) и 213 автобусов. Вся эта техника распространилась по регионам России, в основном до Уральского хребта. Новые требования Техрегламента Таможенного союза перекрыли этот поток.

Сегодня на «Зеленом Углу» сиротливо дожидаются покупателей не более десятка праворульных автокранов и грузовиков по цене от 1,5 млн до 5 млн рублей. По словам продавцов, «цены ломовые», поэтому прогноз на приобретение «последних из могикан» отрицательный. Скорее всего, эту работоспособную и прошедшую таможню технику либо уценят до минимума, либо со временем она пойдет на запчасти для ранее купленных и узаконенных собратьев. Иначе сгниет задарма.

Без СБКТС нет ПТС

А теперь приятная новость. Новые требования Техрегламента не затронут легковые авто с правым рулем, так полюбившиеся дальневосточникам. Правда, ввезти их будет гораздо сложнее, но опять-таки не сейчас, а через год. Если, конечно, к тому времени вступит в силу межгосударственный стандарт ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», ужесточающий правила сертификации продукции японского автопрома. Этот документ, как и новые требования Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», планировалось запустить в действие с 1 июля текущего года. Но из-за пандемии коронавируса, а также по техническим причинам реализацию ГОСТа перенесли на июль 2021 года.

Согласно требованиям ГОСТа 33670-2015, импорт праворульного авто после таможенной очистки потребует индивидуальной сертификации и получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в аккредитованных испытательных лабораториях, оснащенных разгонными полосами для авто, парковочными местами, испытательными стендами, а также другой измерительной и диагностической техникой. Лаборатории также будут выдавать электронную диагностическую карту техосмотра и электронный паспорт технического средства, поскольку в России выдача бумажных ПТС прекращается с 1 ноября текущего года.

И здесь начинается самое интересное. В настоящее время на Дальнем Востоке семь аккредитованных испытательных лабораторий, и все находятся во Владивостоке. Кроме того, в стадии подготовки документов к эксплуатации еще три лаборатории. Но, когда они приступят к работе, неизвестно. По данным портала VL.RU, теоретически аккредитованная лаборатория сможет обслужить в день 15-20 автомобилей. При огромном потоке автоимпорта недостаточное количество лабораторий неизбежно вызовет очереди и ненужный ажиотаж среди автомобилистов. Как это уже было с пунктами техосмотра, когда они были в ведомстве Госавтоинспекции. Так как без СБКТС автомобиль не получит ни ПТС, ни диагностическую карту и не сможет доехать своим ходом из таможни до ГИБДД, чтобы зарегистрироваться и получить государственные регистрационные номера. А без этих документов это будет кусок металла на колесах без права передвижения по дорогам.

Напомним, что введение в действие данного Стандарта, принятого еще в 2015 году на территории всего Евразийского экономического союза, уже неоднократно откладывалось. Сначала с декабря 2019 года на июль, потом на июль 2020-го, сейчас – на июль 2021 года. Поэтому автодилерам и всем желающим приобрести в собственность подержанный японский автомобиль можно расслабиться еще на год.

Что касается единой ставки таможенных пошлин на автомобили для личного пользования, то здесь без изменений. Они определены решением Совета евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года.

Минимальная таможенная пошлина на ввоз праворульного автомобиля (не старше пяти лет с рабочим объемом двигателя менее 1 литра) составляет 1,5 евро за куб/см. И 5,7 евро – для машин старше пяти лет с объемом двигателя свыше 3 литров.

Кроме пошлины при растаможивании необходимо оплатить обязательный сбор за оформление, утилизационный сбор, акциз, НДФЛ и НДС.

Сергей КОЖИН

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