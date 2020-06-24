Особенности правонарушений в режиме самоизоляции Пандемия ограничила хулиганов, но заставила примерных мамаш потерять контроль над собой?

Удивительное дело, но в период ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, несмотря на то что посещение образовательных учреждений в этом году официально закончилось с началом весенних каникул (дальше, как известно, школьники учились дистанционно), детских и подростковых правонарушений во Владивостоке и крае стало меньше.

Инспекторы комиссий по делам несовершеннолетних (КДН) объясняют этот парадокс тем, что вместе с детьми на самоизоляцию ушли и их родители, а значит, контроль за малолетней частью населения усилился. Впрочем, по мнению специалистов, делать окончательные выводы пока рано – слишком мало времени прошло. Тем более что привычной летней занятости – лагерей отдыха и пришкольных лагерей, работы в школьных рембригадах – сегодня нет, и неизвестно, удастся ли ее организовать, а значит, трудно предсказать, чем может обернуться в каких-то конкретных случаях вынужденное тотальное безделье подрастающего поколения. К тому же и режим ограничений в Приморье снят лишь частично.

О вреде саун и детских капризов

Зато в перечне эпизодов, вынесенных на рассмотрение КДН, появились случаи, скажем так, из ряда вон выходящие.

Инцидент, который рассматривался на одном из майских заседаний комиссии по делам несовершеннолетних по Первомайскому району Владивостока, начался с того, что в будний день наряд полиции в час ночи выехал на драку в сауне. Казалось бы, что тут необычного? Вот только дрались… женщины. Причем одна из зачинщиц драки находилась в сауне в ночное время вместе с малолетней дочерью. И нужно сказать, что до того момента ни в каких противоправных действиях эта дама замечена не была. Напротив, числилась ответственным работником и заботливой мамой, ведь ее ребенок в свободное от учебы время чем только ни занимается: и танцами, и ИЗО, и квиллингом (техника бумагокручения).

А закончился инцидент и вовсе невероятно: любящая мама… отказалась забирать дочку домой, и ту отвезли в реабилитационный центр для подростков «Парус надежды». Правда, буквально на второй день женщина успокоилась и все-таки забрала ребенка.

Как впоследствии выяснилось, у этой истории вовсе не было криминальной подоплеки. Подруги детства просто отмечали день рождения одной из них. А дочку героиня скандала взяла с собой, потому что они всюду вместе ходят – и в цирк, и в сауну, и она, конечно же, не рассчитывала, что дело закончится дракой. Более того, в десятом часу вечера они засобирались было домой, вот только дочке домой не хотелось, с тетями было интереснее. В общем, девочка закапризничала, мама попыталась воздействовать на нее, подружкам показалось, что слишком агрессивно. Подвыпившие дамы решили ребенка защитить, в итоге завязалась драка. А «Парус надежды»… Мама, оказывается, обиделась на дочь за то, что та в конфликте приняла не ее сторону. В итоге вполне благополучная семья оказалась на комиссии по делам несовершеннолетних…

В остальных же случаях поводы для сбора комиссий, по словам их представителей, были те же, что и до самоизоляции: уходы детей из дома, употребление ими алкоголя и наркотиков, кражи в магазинах. А в последнее время к этому перечню добавилось и вождение автомобиля несовершеннолетними. За это, разумеется, штрафуют мам и пап, точнее, за ненадлежащее исполнение ими родительских обязанностей. Правда, после достижения подростками 16 лет частично ответственность перекладывается на них самих.

Спокойного района не найти?

Любопытно, что частота тех или иных правонарушений в определенной мере зависит от района, где они происходят. По словам сотрудников КДН, каждая заселенная часть города имеет свою специфику.

В Советском районе, например, из-за того, что там избыток дешевого съемного жилья – бараков, частного сектора, собирается очень много приезжих асоциальных семей из приморской глубинки. В их родных селах и деревнях производства, как правило, никакого нет, а на земле работать тяжело, вот они и пытаются закрепиться во Владивостоке. И проблема даже не в том, что они приезжие, а в том, что они не зарегистрированы по месту проживания, из-за чего ни контролировать их, ни оказывать им адресную помощь невозможно.

Схожая ситуация и во Фрунзенском районе – в основном из-за того, что к нему присоединен остров Русский, где также много домов барачного типа.

А вот проблема Ленинского района в том, что именно здесь расположены основные места скопления городских и приезжих подростков: набережные, большие прогулочные зоны, железнодорожный вокзал, магазины, кафе…

В последние годы своей персональной проблемой обзавелся и Первореченский район. Ею стал новый микрорайон, выстроенный когда-то для военных, – Снеговая Падь. Здесь сдается много квартир, а основные арендаторы – семьи граждан бывших республик Средней Азии, приехавшие сюда с детьми либо уже здесь родившие детей. Они организовали в микрорайоне целые анклавы и не стремятся социализировать потомков, которые между тем на треть заполнили местные школы.

И, наконец, Первомайка, отличающаяся высокой концентрацией асоциальных многодетных семей. Такие, конечно, проживают во всех районах, но почему-то именно здесь их больше всего. Как правило, это мамы-одиночки, родившие по четыре-пять детей от разных отцов, нигде никогда не работавшие, не умеющие и не желающие это делать. На что живут? На детские пособия, а в семьях, где есть бабушки, – на их пенсию. А также на помощь неравнодушных – в городе достаточно компаний, которые оказывают поддержку малоимущим семьям, в основном, конечно, продуктами. К сожалению, многих эта помощь развращает: они к ней привыкают и даже высказывают претензии, если инспекторы КДН приезжают с рейдом без очередной «посылочки».

Забрать нельзя оставить

Вполне закономерен вопрос: а не правильнее было бы изъять из такой семьи детей и отправить их в детский дом? Тем более что опыт показывает: дети из асоциальных семей, как правило, повторяют жизнь своих родителей, а в детдоме они будут точно одеты и накормлены. И даже получат блага, каких никогда не видали. Ведь детдома сейчас могут предоставить своим воспитанникам такие условия, которые есть не у каждого ребенка из обычной семьи. В нашем городе есть детские социальные учреждения, где имеется свой кинотеатр, разнообразная бытовая техника, к которой у детей есть доступ и которой они учатся пользоваться. У них есть доступ на кухню, где их учат готовить. Другими словами, созданы все условия для того, чтобы ребята могли вырасти нормальными, умеющими себя обслужить, не боящимися работать людьми.

Однако инспекторы КДН и социальные работники реабилитационных центров уверяют: какой бы плохой ни была мать, она все равно для ребенка остается лучшей.

Один из эпизодов, разбиравшихся на майском заседании КДН, подтверждает эту истину. Парню 16 лет, большую часть своей жизни он живет с бабушкой и дедушкой, так как мать лишена родительских прав. Но он упрямо все эти годы продолжает сбегать к родительнице.

– Какой бы неустроенной семья ни была, пока есть возможность, мы оставляем ребенка в ней, – поясняет председатель КДН по Первомайскому району Анна Позняк. – Тем более что есть родители, которым удается взять себя в руки. Есть мамы (правда, для того чтобы их пересчитать, хватит пальцев одной руки), которые пролечились от алкоголизма. Лечение у них шло тяжело (женский алкоголизм вообще лечится очень тяжело), тем не менее они справились, и удалось им это именно благодаря детям. И стимул держаться для них опять же дети: лишь бы их не забрали!

Есть у Первомайки еще одна неприглядная особенность: в криминальной статистике район лидирует по домашнему насилию в отношении детей. Уж неизвестно, по какой причине, но местные разведенки или просто одинокие мамочки сходятся с мужчинами, имеющими за плечами срок в колонии. И бывает, что такие сожители насилуют их малолетних детей. Но у мамаш в приоритете не дети, а любовники: женщины либо не замечают насилия (или не хотят замечать), либо защищают своих сожителей, особенно если дочка уже подросшая, мол, сама виновата. И, увы, не всегда насильники – отчимы, есть и родные папаши, которые растлевают собственных дочерей. А самое страшное, что дети подвергаются опасности, находясь дома, в семье, при этом им некому пожаловаться (а совсем малыши даже не осознают того, что с ними делают).

Разумеется, в том случае, когда преступления выявляются, виновных наказывают, детей изымают из семей. Но сложность заключается в том, что зачастую такие преступления раскрываются случайно. А в скольких еще семьях дети вынуждены справляться со своей бедой самостоятельно – просто потому, что не знают, к кому обратиться за помощью, и даже о том, что за помощью вообще нужно обращаться?

Анжелина ШИЛАН

Фото с сайта vlc.ru