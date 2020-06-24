Помощь в режиме нон-стоп Пандемия заставила «скорую» не только ускориться, но и «утяжелиться»

Работа в скорой помощи сложной считалась всегда, даже в сравнении со стационарами и поликлинической службой. Сегодня уровень сложности только возрос.

Двоечников тут нет

Судите сами: темные подворотни и подъезды по адресам вызовов, незащищенность от не всегда адекватных граждан – «скорую» вызывают ведь не только к заболевшим детям или старушкам-гипертоникам. Срочная медпомощь зачастую требуется жертвам бытовых драк, уличной поножовщины, алкоголикам и наркоманам и, чего уж там, бомжам (их бригады скорой помощи знают практически всех в лицо). Бывают и особо трудные медицинские случаи: хотя в городе ежедневно работают две реанимационные машины, но, если они обе заняты, тяжелый больной может достаться любой бригаде.

Как правило, бригада скорой помощи – это две девушки или женщины, которым приходится решать в том числе вопрос транспортировки больного до машины. И хорошо, если в семье пациента есть сильные, способные дотащить его до машины родственники. В противном случае медикам приходится бегать по соседям, просить о помощи.

И, наконец, рабочая смена у них длится 24 часа, и значительную часть этого времени врачи и фельдшеры проводят в пробках, сидя в машинах, где зимой холодно, а летом душно.

Поэтому вполне понятно, что выпускники медвузов не спешат пополнять кадровый состав службы скорой помощи. Спасают ее по большей части выпускники Владивостокского базового медицинского колледжа. Среди тех, кто приходит работать, выдерживают далеко не все. И поверьте, не стоит недооценивать профессионализм специалистов, пришедших в скорую после колледжа. Срок обучения на фельдшера – четыре года. Это, заметьте, только после 11 классов, и средний балл аттестатов при поступлении составляет 4,7–4,8. Двоечников тут нет.

Сутки через сутки

В прошлые годы врачи скорой считали свою работу интенсивной вполне оправданно: за сутки они выезжают на 16-20 вызовов. Последние же три месяца бригады за смену заезжают на подстанцию от силы два раза – пообедать и поужинать. Более того, участились смены, теперь они вынуждены работать сутки через сутки.

– Нагрузка на бригады значительно возросла, даже не столько из-за того, что увеличилось количество вызовов, а из-за того, что люди больше времени стали проводить в машинах, на выезде, – рассказывает старший фельдшер СМП Владивостока Галина Целуйко. – Хотя, конечно, и пациентов стало больше. Например, значительно выросло в сравнении с июнем прошлого года количество вызовов по поводу ОРВИ, пневмонии. Отдельная категория – пациенты с уже подтвержденным коронавирусом. Ежедневно бригады отвозят на госпитализацию от 20 до 40 инфицированных.

И при этом никуда не делись пациенты с хроническими заболеваниями – сердечники, гипертоники, хватает травмированных, покусанных собаками. Общее их количество ничуть не изменилось.

Кроме того, на каждый вызов стало уходить гораздо больше времени, так как перед выездом бригаде необходимо облачиться в противочумный костюм – в нем фельдшеры и врачи ездят абсолютно по всем адресам. А отправляясь к коронавирусным пациентам, они еще дополнительно защищаются экраном, очками.

В одной из недавних публикаций «В» рассказывал о необходимости ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ) медицинским персоналом стационаров, о дискомфорте, связанном с этим. Так вот, работникам скорой помощи приходится еще тяжелее – они в этих костюмах вынуждены ездить сутками в душных машинах, подниматься по лестницам, ходить по квартирам.

– В жару экраны и очки запотевают, через них ничего не видно, а ведь еще нужно заполнять медицинскую документацию. И снять экран можно только на дезплощадках, – делится впечатлениями Галина Михайловна.

Дезинфекционная площадка – еще одна обязательная точка в маршруте машины скорой помощи в последние три месяца. Сюда приезжает бригада после вызова к каждому пациенту с подтвержденным коронавирусом либо с ОРВИ, пневмонией, высокой температурой. Дезинфекцию проходит персонал, и обязательно обрабатывается салон автомобиля. На это также тратится немало времени.

– Если в самом начале пациенты пугалась вида облаченных в СИЗ медработников, то сейчас относятся к этому спокойно, понимают: это для их же безопасности, – рассказывает фельдшер.

Строго по алгоритму

В отличие от врачей поликлиник у сотрудников скорой помощи проблем с уговорами коронавирусных пациентов госпитализироваться не бывает.

– С ними предварительно поработали врачи поликлиники, и когда «скорая» за ними приезжает, они уже морально готовы отправляться в стационар, – объясняет Галина Целуйко. – Есть, конечно, люди, которые отказываются от госпитализации, но, как правило, у них легкая форма, и они имеют на это право. В этом случае они заполняют отказной лист о том, что согласны лечиться дома, и данные о них передают в поликлинику по месту жительства. Зато встречаются пациенты, которые даже при незначительных симптомах ОРВИ требуют отправки в стационар. Бывает, что они с этой целью и сами обращаются, приезжают на подстанции, но мы стараемся объяснить им, что существует определенный алгоритм действий.

Для начала, если есть в этом необходимость, пациенту оказывают симптоматическую помощь, возможно, сбивают высокую температуру, после чего информацию о нем передают в поликлинику. Уже сотрудники поликлиники берут у него анализы, и в том случае, если коронавирус подтверждается, вновь приезжает «скорая» и отво-зит пациента в стационар. Да, конечно, бывают тяжелые ОРВИ, когда высокая температура не спадает несколько дней либо общее состояние тяжелое. Врач оценивает ситуацию на месте, и обычно больного госпитализируют.

– Вызовы к пациентам с подтвержденным коронавирусом – это уже отработанный набор действий, без каких-либо неожиданностей. Поверьте, у нас без коронавируса достаточно экстремальных вызовов, – говорит фельдшер. – Например, поступил вызов от женщины, которую покусала собака. Мы ведь к чему привыкли? Укус – это пара отметин от зубов. Вот и в этот раз думали увидеть подобное. Пострадавшая нас ожидала у подъезда (в квартиру запускать не стала – там собака). На ноге у нее была небольшая повязка, вероятно, на месте укуса. Однако нас смутило то, как женщина шла к машине скорой. Когда мы ее наконец осмотрели, стала понятна причина неуверенной походки: собака отхватила часть бедра, площадь укуса была 20 на 15 сантиметров!

Но самое поразительное, что та повязка на ноге, которую врачи увидели поначалу, тоже закрывала укус – уже зашитый и залеченный. В тот день женщина только выписалась из стационара, где месяц лечилась после предыдущего нападения собаки, той же самой, которая ее покусала вновь.

К чему этот рассказ? К тому, что многих вызовов удалось бы избежать, если бы люди были осторожнее и внимательно относились к своему здоровью. Берегите себя.

Анжелина ШИЛАН

Фото предоставлено Галиной ЦЕЛУЙКО