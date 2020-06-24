Сосиски made in ИК-41 Чем заняты осужденные в колониях, и какая от них польза краю

Приморье принято считать краем рыбаков, моряков и лесозаготовителей. И еще зоной Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН). На относительно небольшой территории, где проживает не более двух миллионов человек, расположены четыре исправительные колонии общего режима, в том числе одна женская, пять – строгого режима, одна – особого режима, три колонии-поселения, четыре следственных изолятора, воспитательная колония и два лечебно-исправительных учреждения. И еще исправительный центр.

На днях члены Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) посетили исправительные колонии строгого режима № 41 в Уссурийске и № 33 в Спасске-Дальнем. Одна из целей визита – знакомство с их хозяйственной деятельностью.

Колбасное изделие на уровне ГОСТа

Сегодня в Приморье 16 исправительных учреждений ведут самостоятельную хозяйственную деятельность, занимаясь металлообработкой, деревообработкой, изготовлением мебели и одежды, сельским хозяйством.

ИК-41 – с 35-летним стажем работы и лимитом наполнения в 1030 человек – в числе передовиков хозяйствующих субъектов исправительной системы Приморья. В перечне ее внебюджетной деятельности – подсобное хозяйство, производство хлебобулочных изделий, комбикорма и стеклопакетов, деревообработка, швейное производство, металлообработка. Еще несколько лет назад в колонии работал цех по изготовлению картона, гофротары и туалетной бумаги. Его закрыли из-за дороговизны сырья. Зато хорошо идут дела у здешней станции техобслуживания автомобилей, где всегда есть клиенты.

С недавних пор к списку трудовых достижений ИК-41 прибавились сосиски, изготовленные здешними кулинарами по фирменной технологии. Ингредиенты фарша натуральные, никаких искусственных добавок и красителей: на один замес уходит 24 кг свинины, 10 кг говядины, 7 кг шпика и 1 кг сои. А куда же без нее? Соль, сахар, специи – по вкусу. За смену – с 10 часов утра до двух часов дня – цех мясных полуфабрикатов производит около тонны вкусного продукта, готового к употреблению после термообработки. Не сочтите этот рецепт за рекламу, потому что в магазинах сосиски made in ИК-41 вы не встретите. Вся продукция расходится на «внутреннем рынке».

– Наши сосиски не уступают качеству, установленному еще советским ГОСТом. Свинину, говядину, сало-шпик для фарша закупаем на аукционах. Готовую продукцию продаем сторонним покупателям, в основном своим сотрудникам, по 355 рублей за килограмм, осужденным – по 320, – не без гордости рассказывает начальник ИК-41 полковник внутренней службы Сергей Васенко.

По его словам, цех полуфабрикатов ИК-41 пока не конкурент производителям аналогичной продукции за «колючкой». Только в Уссурийске около 20 предприятий специализируются на производстве мясной кулинарии. Чтобы занять достойное место в этом ряду, необходима более мощная технологическая линия. Плюс разветвленная сеть рекламы. Но у колонии нет средств ни на расширение производства, ни на продвижение товара.

Кроме того, на ИК-41, как и на другие исправительные учреждения ГУФСИН, ведущих самостоятельную хозяйственную деятельность, распространяется Федеральный закон 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Колония – организация бюджетная, все ее расходы расписаны по статьям и под контролем ревизоров. А у вольных предпринимателей есть свободные деньги, им проще лавировать в сфере госзакупок.

Заказов много, станков не хватает

И все-таки Сергей Васенко убежден, что в нынешних экономических условиях, когда конкуренты напирают со всех сторон, колония не должна зацикливаться на одном направлении своей деятельности. Логика здесь проста: если какой-то вектор деятельности глохнет (либо становится убыточным, либо рынок сбыта затаривается), выручает рентабельное производство. Например, масложировой цех, где изготавливают маргарин. Это еще одна достопримечательность ИК-41.

В помещении стерильно, как в операционной. Осужденные, работающие на производстве пищевых продуктов, ежемесячно проходят медицинскую комиссию. Подобного производства в системе ГУФСИН на Дальнем Востоке нет. Цех работает в две смены. Если есть необходимость, то в три и даже в выходные. В каждой смене по три оператора. За сверхурочную работу осужденные получают доплату.

Изготовление маргарина и мясных полуфабрикатов – самый высокооплачиваемый труд в колонии, здесь зарплата зависит от килограммов выпущенной продукции. Например, суточный выход маргарина – 3300 кг. При таком объеме 41-я ИК обеспечивает эмульсионным продуктом исправительные учреждения на всем ДВ регионе. Только учреждения приморского ГУФСИН ежемесячно потребляют 20 тонн заменителя сливочного масла. Еврейская автономная область берет за одну поставку 3 тонны, Якутия – 18 тонн. Колонии в Хабаровске тоже снабжаются здешним маргарином.

В недалеком будущем ИК-41 планирует расширить ассортимент выпускаемой пищевой продукции. В здании, где раньше сушили лес, полным ходом идет ремонт для организации цеха по изготовлению индивидуальных рационов питания, проще говоря, сухих пайков. Часть стен будущих производственных помещений уже под кафельной плиткой, как того требуют санитарные и пожарные правила и нормы. По площадям тоже полное соответствие нормативам. Осталось лишь соорудить подвесной потолок, подвести коммуникации, подключить электричество и установить оборудование. После сдачи объекта сюда же переедет цех мясных полуфабрикатов.

Все технологическое оборудование для производства пищевой продукции и деревообработки ИК-41 приобретает на заработанные внебюджетные средства. Лес для изготовления мебели закупает в ИК-31, специализирующейся на заготовке древесины. Партнерские отношения в ГУФСИН помогают выживать исправительным учреждениям – на финансовую помощь со стороны рассчитывать не приходится.

– Мы не имеем права тянуть деньги с государства. Поэтому зарабатываем, заключая договоры с муниципалитетами на производство разнообразной продукции. Только на деревообработке по муниципальным заказам за два текущих месяца мы подняли порядка 4 миллионов рублей. Это изделия из дерева и российского ламината. Большой заказ приняли от краевого противотуберкулезного диспансера на поставку мебели в Находку, Артем и Владивосток. Сегодня отправили машину с 35 шкафами в противотуберкулезную больницу Находки. Мы также выпускаем игровые детские площадки, стулья, кроватки и тумбочки для детских садов и детских домов. Вся продукция сертифицирована. Заказов много, но не хватает станка для обработки кромки мебели. Поэтому собираемся приобрести навороченный станок для ее производства, – говорит Сергей Владимирович.

Кстати, две эксклюзивные лавочки с коваными деталями, недавно установленные в парке им. Лазо на острове Русском, тоже продукция ИК-41. Это подарок администрации Владивостока. Остальные лавочки по заказу делали в ИК-27. Как уже писал «В», это место отдыха горожан реконструировано силами сотрудников и ветеранов ГУФСИН.

На свободу с новой профессией

Интерес муниципалов к мебели, производимой ИК-41, объясним: продукция качественная и дешевле, чем у других производителей. По этой же причине повышенный спрос и на верхнюю одежду, которую шьют в здешнем пошивочном цехе. Швейные машинки установила компания-заказчик, она же снабдила колонию необходимым количеством материала под свой заказ – пошив офисных костюмов для охранных предприятий.

– На нашу продукцию не накручивается НДС. Заказчику это выгодно, он платит нам только за работу. Изначально эта фирма работала с другой колонией, но перешла к нам. Посчитали, что у нас лучше качество готовой продукции. Заказчик долго нас уговаривал, чтобы согласились работать с ним. В конце концов мы уступили, – рассказала инженер группы материально-технического обеспечения, учебно-производственного процесса и сбыта продукции Елена Степанова.

В ИК-41 все портные – мужчины, получившие профессию в ПТУ № 324, расположенном на территории колонии. Здесь же проходят профподготовку практически все осужденные перед тем, как приступить к работе по выбранной специальности.

Зарплата осужденных переводится на спецсчет, которым можно воспользоваться, например, в кафе. С него же можно перевести деньги родным. Кстати, хлеб, булочки, пирожки и пироги в ИК-41 тоже собственного производства. Сладкая кулинария продается в местном кафе, чтобы осужденные не чувствовали себя оторванными от жизни на воле.

Когда человек освобождается, то выходит на свободу не только с чистой совестью и с деньгами на банковской карточке, но и с трудовой книжкой на руках, с документом о профессиональном образовании и с профессией, которая поможет трудоустроиться и адаптироваться в обществе. Если, конечно, бывший сиделец захочет начать жизнь с чистого листа.

Труд за «колючкой» – дело добровольное. Есть желание – ремонтируй двигатели тепловозов или автомобилей, изготавливай мебель или работай на швейной машинке. Не хочешь – отдыхай, но чаще всего в штрафном изоляторе (ШИЗО) за нарушение порядка на территории колонии.

По словам полковника Васенко, за последние три года быт и досуг осужденных изменились в лучшую сторону. Книги и газеты в колонии – обычные вещи. Сегодня сидельцы могут смотреть телепередачи с утра до отбоя, если в колонии нет массовых мероприятий. Правда, количество каналов для просмотра лимитировано, не более пяти. И еще один канал «колониальный» – для показа документальных профилактических фильмов, а также сюжетов о жизни исправительного учреждения, которое снимают сотрудники администрации.

Китайцам – осина, японцам – береза

В отличие от многопрофильной ИК-41 у федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 33 ГУФСИН по Приморскому краю» основная направленность внебюджетной деятельности – изготовление деревянных палочек для еды, для кофе, мороженого и в качестве медицинских шпателей. Плюс производство окон из пластика, пиломатериалов и теплоэнергии, вырабатываемой из отходов производства, и подсобное хозяйство.

Сегодня на территории ИК-33 строгого режима работают пять цехов, где из специально нарезанных деревянных чурок, комелей (здесь их называют «патроны»), изготавливают палочки-полуфабрикаты для продажи в Китай, Корею и Японию: из осины забирают китайцы и корейцы, из березы – японцы. Перед тем как «патроны» попадут на обработку, дерево варят в прямом смысле слова, затем сушат при высокой температуре. Поэтому воздух около сушилки пропитан сладким ароматом распаренной древесины, как в русской бане.

Первый цех был запущен в 2009 году. Технологический процесс наши осужденные осваивали с помощью китайского специалиста по обслуживанию станков для производства палочек. Мастер три месяца жил в Спасске и каждый день приходил в колонию на работу. Неизвестно, чему китаец научился у наших сидельцев, но они переняли его знания на отлично. Кстати, сегодня для нарезки палочек на предприятии используются станки с ЧПУ китайского производства, к которым у обслуживающего персонала претензий нет.

Остальные цеха ввели в эксплуатацию позже. Всего на производстве палочек задействовано порядка 300 осужденных, которые получают зарплату от выработки. Один цех за смену производит миллион палочек-полуфабрикатов на экспорт. Доводка продукции до товарной кондиции – процесс технологически сложный и ответственный, где очень высокие требования по качеству. Поэтому палочки шлифует заказчик по месту назначения. На ценообразование влияет качество дерева и предназначение готового продукта. Так, палочки для мороженого и кофе делают только из березы, но они дороже. Корейцы, к примеру, комплектуют упаковку с лапшой «Доширак» осиновыми палочками.

Альянс с ГУФСИН выгоден

Реализация палочек – обоюдовыгодный бизнес как для заказчика, так и для ИК-33. Готовую продукцию продают мешками весом по 26 кг и 30 кг. Один мешок – в зависимости от веса – стоит до 1800 рублей. Вроде бы немного. Но одна фура берет примерно тысячу мешков, а это уже большие деньги. При этом у заказчика расходов на всю логистику – от поставки древесины до реализации готовой продукции – около 60 тысяч рублей. Расчет прибыли здесь не требует знаний высшей математики.

По словам начальника ИК-33 подполковника внутренней службы Павла Ушакова, заказ на эти изделия есть всегда.

Каждый цех работает на определенного коммерсанта, у каждого свой поставщик сырья и покупатель готовой продукции. Поэтому конкуренции и конфликтов между ними нет. От этого альянса исправительное учреждение получает во внебюджетный фонд около 10 процентов от реализации продукции.

Кроме того, у 33-й колонии бессрочный многомиллионный контракт с большекаменским заводом «Звезда» на поставку пиломатериалов. По заказу муниципалитета Спасска-Дальнего ИК изготавливает урны и лавочки для здешнего парка Победы. В портфеле учреждения солидный муниципальный заказ на изготовление окон из ПХВ для местной средней школы.

Благодаря взаимодействию руководства приморского ГУФСИН с бизнес-сообществом и главами муниципалитетов улицы многих городов и населенных пунктов нашего региона украшены продукцией, изготовленной в учреждениях исправительной системы. К примеру, администрация Шкотовского района получила 79 металлических конструкций, изготовленных по специальному образцу в ИК-29. Недавно 24 скамейки, произведенные в ИК-27 по контракту с администрацией Владивостока, были установлены на улице Адмирала Фокина. В ближайшее время в краевом центре появятся еще 150 скамеек и урн, изготовленных в исправительных учреждениях края. Для Спасского консервного завода будут изготовлены весела-мешалки, металлические клети и европаллеты.

Как сообщили «В» в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю, в рамках подписанного соглашения о взаимодействии с губернатором Приморья Олегом Кожемяко исправительные учреждения примут участие в оснащении спортивных баз края контейнерами выдачи инвентаря. Заказ доверено выполнить ИК-20 и ИК-33, что поможет реализации краевого проекта «Спорт – норма жизни». На сегодня в ИК-33 уже изготовили и доставили на территорию спортбазы в Анучинском районе специальную металлическую конструкцию. Также были установлены пластиковые окна и мебель, изготовленные в ИК, проведены коммуникации, сделана внутренняя отделка. Творчески оформленный контейнер, несомненно, будет удобен для работников и посетителей базы, которые смогут в комфортных условиях переодеться и получить все необходимое спортивное оборудование.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН РФ по ПК