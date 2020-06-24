Талисман японского мужчины Они обещают удачу, долголетие, карьеру, счастье. И немного эротики

Что такое сюнга, и почему на выставке в картинной галерее их покажут только посетителям старше 18

Эта маленькая фигурка когда-то появилась на свет как предмет одежды, вещь, необходимая в гардеробе. А потом очень быстро стала той важной мелочью, по которой легко определяется, богат или беден ее владелец, каков его общественный статус. И в итоге доросла до предмета искусства, мечты коллекционеров и символа Японии. Догадались, о чем речь? Конечно, о нэцке.

30 июня в особом зале-сейфе Приморской краевой картинной галереи откроется выставка «Нэцке. Частная коллекция» (12+).

Пуговица с функцией талисмана

– Новая выставка представит 39 превосходных нэцке эпох Эдо и Мейдзи (XIX – начало XX века), – рассказывает Евгения Полуднева, научный сотрудник научно-просветительского отдела Приморской картинной галереи. – Все они из собрания владивостокского коллекционера, пожелавшего остаться инкогнито. Директор галереи Алена Даценко и заместитель директора по научной работе Наталья Левданская долго вели переговоры с владельцем коллекции, ведь у нас открылся зал-сейф, специально предназначенный для того, чтобы экспонировать небольшие предметы декоративно-прикладного искусства. Нэцке будут выставляться в специальных колбах, также мы предоставим посетителям лупы, чтобы они могли рассмотреть фигурки в деталях.

Отбирая экспонаты на выставку, мы руководствовались в первую очередь желанием максимально представить сюжеты, которые существуют в искусстве миниатюрной японской скульптуры нэцке. Самый распространенный сюжет основан на религиозных верованиях японцев. В Японии, как известно, синкретизм – там мирно сосуществует множество религиозных верований: буддизм, синтоизм, даосизм. Чаще всего нэцке на эту тему представляет собой фигуру божка из пантеона семи богов счастья – Ситифуку-дзин.

Вот, например, Хотэй из этой семерки – очень частая тема в нэцке. Это тот самый божок, которому нужно потереть живот на удачу. А Фукурокудзю в пантеоне отвечает за долголетие, счастье и хорошую карьеру. Это, по сути, еще и талисман.

Впрочем, большинство этих фигурок выполняют функцию талисмана. Например, из другого популярного сюжета – животных из 12-летнего календарного цикла Востока: тигр, дракон, собака и так далее. Очень популярна фигурка собаки. Считается, что это женский символ, поскольку в Японии верят, что фигурка собаки помогает женщине при родах. А еще собака – символ детства, защитник детей, ведь они так же игривы.

Третья группа сюжетов – различные мифологические существа, наследие языческих времен. Еще одна – театральные сюжеты, например, фигурка, представляющая актера театра Но. У нее две маски – добрая и злая, они меняются, если аккуратно прокрутить лицо фигурки.

Есть и особый раздел – сюнга, эротические нэцке. Они будут храниться в темных колбах, а показывать их мы будем только посетителям старше 18 лет. Интересно, что сюнга были запрещены еще в середине XIX века, и это искусство, по сути, существовало подпольно. Считалось, что авторы сюнга выражают не только эротические смыслы, но и сатирические, критику на власть…

Фига в кармане

– Расцвет нэцке пришелся на вторую половину XVIII – начало XIX века. А всплеск их производства пришелся на период, когда в Японии стал падать интерес к буддизму. Перестали строить новые храмы, создавать большие статуи Будды, и скульпторы, оставшиеся без работы, поменяли, так сказать, крупный масштаб на минимализм. Стали делать нэцке.

По этой небольшой фигурке можно было многое узнать о ее хозяине. Мужчины состоятельные могли себе позволить нэцке из дорогой слоновой кости, филигранной работы, с украшениями, иногда с секретами. Одна такая представлена в коллекции. Это маска божка, а если сдвинуть заднюю часть фигурки в сторону, внутри обнаружится сюнга. Представляете, какой характер был у ее владельца, ведь он в буквальном смысле носил все время с собой фигу в кармане… Мужчины попроще тоже носили инро, и значит, им тоже нужны были нэцке – деревянные или из кости кабана, оленя, более простой работы, без отделки.

На выставке есть несколько нэцке, изготовленные уже не как прикладные вещи, а именно как сувениры. В них нет отверстий для веревочки, зато к ним прилагается подставка. Такие нэцке шли на продажу в Европу. Вот, к примеру, собачка, она с подставкой. У коллекционера, кстати, есть версия, что эта фигурка изготавливалась для Всемирной выставки в Париже в 1867 году.

В России интерес к нэцке не спадает уже много лет. Российские музеи – обладатели самых крупных коллекций таких фигурок, например, Музей Востока, Эрмитаж.

И Япония станет ближе

– Сегодня искусство нэцке в Японии продолжает существовать, но больше как декоративно-прикладное. Хотя, поскольку японцы все еще носят национальный костюм, часть нэцке по-прежнему имеет сугубо практический смысл.

Замечу, что сейчас коллекционерам все труднее пополнять свои запасы нэцке, потому что во многих странах законы запрещают покупку изделий из костей животных, причем не имеет значения, в каком веке они были изготовлены…

Лично меня в нэцке поражает тончайшая работа: как умели резчики подстроиться под материал, интересно его обыграть. Вот, например, пористая кость. Часть ее мастер оставил необработанной, чтобы подчеркнуть изящество материала. А вот полая кость, и это тоже обыграно, мастер вырезал на ней сколопендру так, словно это трилобит какой-то…

Несмотря на то что мы с Японией очень близкие соседи, многие жители Приморья мало знают об этой удивительной стране, ее традициях, истории. Поэтому важно проводить такие выставки, чтобы просвещать зрителей, открывать перед ними мир Востока. Японская культура во многом еще остается для нас загадкой. Частично разгадать ее, погрузиться в этот мир поможет наша выставка.

Детали

Всем хорош традиционный мужской японский наряд – кимоно. И красив, и функционален. Одного в нем нет – карманов. Но даже суровым японским мужчинам нужно носить с собой всякие необходимые мелочи, да те же деньги. Как?

Японцы нашли выход. Придумали сагэмоно – кисет или кошелек на веревке. Затем появилось инро – ящичек, в котором хранили важные мелочи. Инро закрывались с помощью бусины, скользившей по шнуру, и крепились к поясу кимоно тоже с помощью шнура. Его связывали в кольцо, складывали пополам и пропускали через пояс. К одному из концов получившейся петли крепили пуговицу-противовес. Эта пуговица со временем стала одним из самых изящных украшений мужского японского костюма – нэцке.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА