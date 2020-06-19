Найдены в траве, сняты с памятника… По-разному приходят в музей артефакты Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева продолжает на своих страницах в социальных сетях рассказывать об уникальных экспонатах, хранящихся в фондах музея или представленных в постоянных экспозициях… Сегодня вниманию читателей «В» – сразу две истории.

Первая – про серебряную Георгиевскую трубу (0+).

Она была подарена музею замечательным композитором Владимиром Синенко в 1975 году. Музыкант нашел ее в траве около музыкальной студии в районе Второй Речки весной того же года. Как предмет туда попал, осталось загадкой, но сам по себе он оказался бесценной находкой для музея. На трубе сохранилась памятная гравировка: «За отличие в войне с Японией 1904 и 1905 годов 4-й батареи 3-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады».

Согласно книге В. Квадри «Артиллерия. Справочная книжка Императорской Главной Квартиры», изданной 20 марта 1909 года, 4-я батарея 3-й Восточно-Сибирской Стрелковой артиллерийской бригады была расквартирована в крепости Владивосток с 1 сентября 1910 года, а награждена серебряной трубой она была 6 января 1907 года.

Сигнальные горны издавна использовались в русских войсках. История пожалования специальных наградных труб как знаков отличия за храбрость, проявленную подразделением в сражении, берет свое начало в первой половине XVIII века. Георгиевские серебряные трубы считались весьма высокими отличиями. В пехоте они были редки, так как давались уже после награждения Георгиевскими знаменами. В артиллерийских же частях, которые не имели знамен, трубы, как правило, были первыми боевыми наградами.

Второй экспонат – бронзовый бюст Геннадия Ивановича Невельского (0+).

Геннадий Иванович Невельской – личность поистине знаковая для истории русского Дальнего Востока. Во время первого своего плавания на Дальний Восток он на транспортном судне «Байкал» достиг устья Амура и обнаружил пролив между материком и островом Сахалином. В 1850 году он вновь был отправлен на Дальний Восток, но с предписанием «не касаться устья Амура». Однако Невельской, заботясь прежде всего об интересах Российского государства, основал в устье Амура Николаевский порт (сейчас – Нико-лаевск-на-Амуре), подняв российский флаг и объявив о принадлежности этих новых земель России.

Памятник Г.И. Невельскому был открыт во Владивостоке 26 октября 1897 году на улице Светланской. Это был один из первых памятников, сооруженных на общественные средства. Проект был разработан помощником старшего инженера механиком Сибирской флотилии А. Антиповым. После утверждения проекта памятника Александром III важные скульптурные элементы сооружения изготовил петербургский скульптор Роберт Бах.

В 1923 году у подножия монумента, который считался украшением улицы Светланской, были перезахоронены участники борьбы за власть Советов в Приморье. При этом бюст и доски с текстом о деятельности Амурской экспедиции Невельского демонтировали и передали в музей. Сам памятник много лет назывался памятником жертвам революции. Без какого-либо упоминания о Невельском. Восстановили памятник Геннадию Ивановичу только к 100-летию Владивостока, но бюст и таблички из музея не изымали, изготовили новые.

Сейчас бронзовый бюст Геннадия Ивановича Невельского можно увидеть в главном корпусе (Светланская, 20) на втором этаже в зале «Кабинет исследователя» (6+).

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото предоставлено музеем имени Арсеньева