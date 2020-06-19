COVID-19 озадачил науку Меры, принятые в России для противодействия распространению пандемии, способствовали тому, что в национальном здравоохранении произошли положительные сдвиги тектонического масштаба, считают дальневосточные ученые.

В то же время специалисты столкнулись и с непонятными пока для них явлениями. Какие неожиданности и проблемы преподнесла новая коронавирусная инфекция и как их преодолеть, обсуждали во Владивостоке ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук, сообщили в пресс-службе организации.

Заместитель председателя ДВО РАН доктор медицинских наук Сергей Крыжановский отметил, что в короткие сроки в России построено более 20 современных госпиталей, которые взяли на себя значительную часть тяжелых пациентов с заболеваниями, вызванными COVID-19. Появилось большое количество специализированного современного оборудования. За два месяца Минздравом и Роспотребнадзором были разработаны рекомендации, которые практические врачи применяют для работы с больными коронавирусной инфекцией, отработана система оказания неотложной помощи.

При этом специалисты столкнулись с рядом неожиданностей. Например, как заметил Сергей Крыжановский, препараты, которые, по идее, могли бы снизить процент смертности от COVID-19, на практике его повышают. Смертность среди пациентов, которые отключаются от аппаратов ИВЛ, составляет не 15 проц., как при других пневмониях, а достигает порой 80–90 проц. Предполагается наличие более чем 30 подвидов коронавируса, которые мутируют с большой скоростью, и врачи не успевают изучить их воздействие на человека.

Есть информация, что новый коронавирус поражает не только дыхательную систему, но и другие органы – сердечно-сосудистую систему, ЖКТ…

Как выжить в эпоху глобальных эпидемий?

О новом проекте, связанном с системой реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, рассказала заместитель главного врача Медицинского объединения ДВО РАН Галина Павлова. По ее словам, восстановлением пациентов после коронавируса в России еще никто толком не занимался – сейчас идет только накопление информации в режиме реального времени.

– Известно, что самое серьезное осложнение в ходе заболевания – это двусторонняя пневмония. Она протекает по-разному и требует применения реабилитационных методов после излечения. Заболевание не изучено, и применение традиционных шаблонов может быть не только неэффективным, но и усугублять ситуацию. Рекомендации по лечению, которые мы получаем, основываются на обобщении текущей практики, применять их приходится осторожно, тем более что некоторые требуют дополнительных навыков и компетенций от персонала, – пояснят Галина Павлова.

По инициативе краевого правительства на базе Медицинского объединения ДВО РАН был организован инфекционный изолятор, через который уже прошли порядка 70 человек. Наблюдая поступивших в изолятор пациентов первого контакта, врачи обратили внимание, что определенного инкубационного периода у этого вируса нет. Болезнь может проявиться на третьи сутки, седьмые или даже десятые… Примерно каждый четвертый пациент первого контакта требовал госпитализации в специализированное учреждение.

Галина Павлова отметила, что особенно опасный период при тяжелом течении болезни – это отлучение пациента от аппарата ИВЛ и необходимость его научения дышать самостоятельно. Фиброз легочной ткани может достигать 80 проц. Опыта такого еще не наработано, и потому на этом этапе пока очень велик процент смертности. После перевода заболевшего в палату общей терапии процесс реабилитации может продолжаться более трех недель. Пациента нужно заново учить дышать, вернуть навыки самостоятельного питания, помочь ему вернуться в свое привычное психоэмоциональное состояние, нужно проследить за его состоянием на предмет осложнений другого рода, например сердечно-сосудистых.

– Но, даже когда человека выписывают, нельзя еще полностью быть уверенным, что он не является носителем и распространителем вируса. И бригады врачей, задействованные в реабилитации, также могут подвергаться опасности заражения. Для нас контролировать этот процесс очень сложно, – добавила Галина Павлова.

По мнению научного руководителя ТИБОХ ДВО РАН академика РАН Валентина Стоника, с пандемией коронавируса мир вступил в эпоху глобальных эпидемий и вообще глобальных медицинских проблем. Это первый такой случай, но, видимо, далеко не последний, когда вакцин нет, специальных лекарств нет, а болезнь опасная и заразная. Институтам ДВО РАН нужно принимать консолидированное участие в решении этих проблем и теперь же думать, как организовать такую работу.

– Мне стало известно, что, вероятно, скоро появится модельный коронавирус. Я его жду, чтобы апробировать на нем те вещества, которые у нас в институте уже есть и которые обладают противовирусным действием. Мы, например, в последнее время выделили несколько совсем новых антибиотиков и с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова сейчас пытаемся наладить выпуск препаратов на их основе. России нужна своя линейка противовирусных препаратов.

В головах хаос, а в сердце – сомнения

В качестве одного из главных экспертов на совещании присутствовал заведующий лабораторией молекулярной эпидемиологии и экологии патогенных бактерий НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова доктор медицинских наук Анатолий Яковлев, который обратил внимание собравшихся на то, что каждая пандемия развивается прежде всего по своим биологическим законам. И ее распространение часто не укладывается в наши традиционные представления, как это должно было бы происходить.

– Это первое. Второе – благодаря СМИ и Интернету эту эпидемию обсуждают все кому не лень, и прогнозы часто делают люди, не имеющие к медицине никакого отношения. Как специалист говорю вам: нельзя сделать сколько-нибудь обоснованный прогноз развития пандемии. Третье – в своей лечебной и профилактической деятельности мы пользуемся рекомендациями, которые нам дают Минздрав и Роспотребнадзор. И по каждому пункту этих рекомендаций публикуются мнения российских специалистов, немалое число которых их опровергают. В научном споре это было бы нормально. Но население и практические врачи должны получать некое консолидированное мнение. В противном случае в головах возникает хаос, а в сердце поселяются сомнения в том, что ученые вообще в чем-то разбираются, – заявил Анатолий Яковлев.

Он также высказал свое мнение относительно вакцинации от коронавируса.

– Сегодня еще невозможно утверждать, что антитела, выработанные у переболевших коронавирусной инфекцией, дадут длительный и устойчивый эффект, – считает эксперт. – Не преувеличиваем ли мы роль иммунной прослойки как задерживающего фактора в распространении той или иной инфекции? Да, любая эпидемия заканчивается, но не тогда, когда у части населения вырабатывается иммунитет.

Анатолий Яковлев убежден, что не только иммунная прослойка обеспечит торможение эпидемии, но и другие факторы, которые нужно изучать.

– Во-первых, любая инфекция, в том числе и коронавирусы, в процессе распространения тратит энергию и постепенно теряет силу, – пояснил ученый. – Во-вторых, на всех территориях существует своя экосистема, и она не приветствует появление у себя на территории чужаков и сама препятствует их распространению. Ведь для микроорганизмов, которые живут в нас, на нас и рядом с нами, новый вирус – это нежеланный конкурент. Чужаки получают шанс, если они имеют какое-то биологическое преимущество над местными. В чем оно заключается, где его искать? Это пока большой вопрос…

Собравшиеся обратили внимание эксперта на то, что на Западе пандемия протекает гораздо тяжелее, чем в нашей стране, и с большей летальностью. И поинтересовались, не кроется ли причина, по его мнению, в нашей «завакцинированности» или это какая-то российская популяционная особенность?

Анатолий Яковлев ответил, что это явление в мире называют еще «русским чудом», так как в этом смысле ситуация с COVID-19 – не единичное явление. Если вспомнить 50–60-е гг., когда все цивилизованные страны буквально потрясла эпидемия полиомиелита, то в СССР такой вспышки не было и, за исключением прибалтийских стран, ситуация была довольна спокойная… Или взять не так давно пронесшуюся по миру эпидемию свиного гриппа, от которого в США умирал каждый 47-й подхвативший вирус, в Африке – каждый 200-й, в Европе – каждый 300-й, а в России за все время умерло около 500 человек. С чем это связано? Гипотез существует множество, но однозначного ответа нет.

– Я не думаю, что русское чудо связано с особенностями вакцинации, например с БЦЖ (вакцина против туберкулеза. – Прим. ред.), о которой сейчас так много говорят. Греция вот сейчас ввела вакцинацию БЦЖ, там считают, что это действенное профилактическое средство. Я так не считаю. Во всяком случае, не считаю, что это происходит напрямую. Нужно учитывать, что профилактика одной инфекции может влиять на распространение другой, причем как со знаком плюс, так и со знаком минус. Все инфекции между собой взаимосвязаны. И одна может стимулировать развитие другой или тормозить ее. Мы в наших исследованиях такие примеры имеем. Но почему происходит та или иная вспышка, в том числе и COVID-19, мы не знаем, – заметил ученый.

У каждого вируса свои капризы

Заместитель председателя ДВО РАН академик РАН Григорий Долгих поддержал идею изучения распространения инфекций консолидированными усилиями дальневосточных ученых:

– Думаю, что мы слишком мало еще знаем, как распространяются эпидемии. Эти вопросы нужно изучать. Я, например, когда эпидемия началась, сразу сказал, что к нам вирус придет из Европы, а не из Китая. Потому что в Поднебесной порядка больше, а в Европе бардак – вот там и полыхнуло, а уже оттуда к нам… Может и такое быть, что эти вирусы и коронавирусы не новые вовсе, а жили с людьми и раньше. Просто ученые их сейчас открывают…

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова доктор медицинских наук Андрей Калинин согласился с предположением академика.

– Мы знаем о вирусе гриппа более 100 лет – с момента появления испанки, – сказал он. – И каждый год говорим о появлении новых штаммов. Но мы не имеем ни одного лекарственного препарата, который мог бы специфически воздействовать на этот вирус. Наши вакцины изготавливаются из штаммов прошлых лет. Сейчас появился новый вирус. Можно ли называть его новым коронавирусом? Ну, с большой натяжкой. Поскольку, по данным Роспотребнадзора, только в Приморье в прошлом году было зафиксировано более 20 тысяч внебольничных вирусных пневмоний. Что это был за вирус, мы сказать не можем. И даже не исключено, что это был коронавирус, известный нам сейчас как COVID-19.

Долой стереотипы

Научный руководитель Тихоокеанского института географии академик РАН Петр Бакланов предложил ряд механизмов, которые, по его мнению, должны в будущем помочь национальной экономике, российскому бизнесу легче преодолевать последствия глобальных природных катаклизмов. Он отметил необходимость создания материальных и финансовых резервов на случай ЧС на предприятиях и в организациях всех форм собственности. А также призвал совершенствовать стратегическое планирование. Прежде всего на уровне компаний и даже для отдельных поселений и районов.

– Необходимо прогнозировать и оценивать различные варианты функционирования и развития предприятий. В том числе и кризисные, например, при резком снижении спроса на основную продукцию и услуги, при прекращении поставок отдельных видов сырья и ресурсов. Для подобных условий должны быть разработаны запасные варианты и замещающие виды деятельности.

При появлении любого нового вируса ученые идут по уже давно опробованному методу борьбы с ним: выясняют, откуда пришла инфекция, пути ее передачи, потом начинают искать вакцину… Обсуждая меры противодействия распространению пандемии, ученые согласились: все это необходимо делать. Однако нужно задуматься и о том, почему это происходит, с чем могут быть связаны приход новых инфекций и возвращение старых и почему они уходят. Останется ли с нами COVID-19, как вирус гриппа, или же уйдет, как было с вирусом атипичной пневмонии? Нужно не только лечить инфекционные заболевания, но и ставить вопрос более широко: почему это происходит, чтобы понять, что нас ждет в будущем и как мы можем к этим угрозам заранее подготовиться. Необходимо вырабатывать новые подходы, преодолевая сложившиеся годами стереотипы.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта febras.ru