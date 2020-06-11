Аграриям предложат молекулярно-генетические технологии Научно-образовательный центр для сельского хозяйства создан в Приморье. Его презентация состоялась на очередном заседании Инвестиционного совета, сообщили в пресс-службе края.

Промышленной базой в регионе для научно-образовательного центра (НОЦ) стали высокотехнологичные предприятия «Кормбиосинтез», «Фармасинтез», расположенные в ТОР «Надеждинская», и «Агробиоэкономический кластер» группы компаний «Арника». Это первые в России предприятия по производству кормовых компонентов – витаминов (А, Д, Е, В2, В12, Н), «умных» аминокислот и других специальных ингредиентов. К тому же это первые на Дальнем Востоке предприятия полного цикла по глубокой переработке кукурузы с получением крахмала, глютена и продукции биотехнологического синтеза (пробиотиков и синбиотиков).

«Сейчас большая часть кормовых добавок для животных поставляется из других стран, импортозависимость в этой сфере достигает 100 %. С учетом нестабильного курса иностранных валют и других факторов национальные сельхозпроизводители кормов сталкиваются с перебоями в поставках данной продукции. Запуск высокотехнологичных предприятий – индустриальных партнеров Научно-образовательного центра позволит решить эту проблему», – пояснила заместитель директора Инвестиционного агентства Приморья Елена Демиденко.

К 2024 году на базе НОЦ планируется запатентовать около 130 изобретений и подготовить до 2 тысяч статей в научных изданиях, в том числе мирового уровня. Также там будут проходить обучение специалисты для работы в сфере биоэкономики.

В число индустриальных участников центра уже вошли крупные региональные компании – ООО «Амурагроцентр» и ООО «МЭЗ «Амурский». Базовым научно-образовательным партнером стал Дальневосточный федеральный университет.

«Все участники НОЦ на сегодняшний день работают в режиме рабочих групп. Ведутся научные изыскания, опытно-конструкторские и технологические работы, завершается строительство первого в России промышленного производства кормовых витаминов. Для выполнения задач по разработке современных технологий и подготовке специалистов для отрасли будут активно использоваться научно-техническая база и современные лаборатории центра исследований и разработок группы компаний «Арника», а также кафедры «Биоэкономика и продовольственная безопасность» ДВФУ», – пояснила генеральный директор ГК «Арника» кандидат технических наук Людмила Текутьева на заседании Инвестсовета.

Вместе с коллегами из других научных организаций ученые планируют изучать микробиомы почв и сельхозкультур, разрабатывать средства биозащиты, применяя современные молекулярно-генетические подходы, заниматься селекцией, что позволит повысить урожайность и устойчивость кукурузы и сои, разрабатывать технологии их глубокой переработки и получения на их основе биологически ценных незаменимых веществ – витаминов, ферментов, аминокислот, пробиотиков, внедрять новые методы контроля качества.

Готовая продукция будет поставляться во все регионы России, до 30 % производимой продукции планируется экспортировать в страны АТР.

Общий объем инвестиций участников НОЦ в развитие инициативы составит более 15 млрд рублей. И них 3 млрд рублей предоставит правительство Приморья в рамках программ софинансирования сельского хозяйства, 650 млн – федеральный грант, остальное – собственные средства инвесторов, направленные на создание высокотехнологичных производств. Проект планируется реализовать на полную мощность к 2025 году, к этому моменту будет создано до 1000 рабочих мест.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru