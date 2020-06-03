Мы нашли ключ к пониманию Дальнего Востока «В» продолжает публикацию серии материалов, посвященных 130-летию Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Рассказ ведет Анжелика Петрук, заместитель директора музея по научной работе.

Продолжение. Начало в номерах за 22, 29 апреля, 20 и 27 мая

И даже паровое отопление

Средства на новую пристройку собрали довольно быстро, потому что откликнулись в очередной раз состоятельные горожане. В фондах музея сохранились подписные листы от Скидельского, других крупных предпринимателей. В архиве есть, например, подписной лист КВЖД – к нему прикреплено четыре листа подписей от сотрудников управления дороги. Кто жертвовал деньги, кто помогал стройматериалами – в общем, стройка шла быстро. С миру по нитке…

Государственных денег в этот раз не просили, во всяком случае, в переписке таких документов нет. Денег, собранных частным образом, вполне хватило. Все дело в том, что к этому времени музей уже был весьма значимой институцией в жизни города и региона и призыв вызвал душевный отклик, люди отнеслись с энтузиазмом к идее расширения помещения музея. Краевые власти тоже не могли остаться в стороне, из казначейства губернатора выделили 500 рублей.

К 1909 году пристройку, которая стала фасадом здания, фактически закончили. Пристройка красивая, с отделкой окон из благородного гамбургского кирпича. В музее появились паровое отопление, просторная комната для библиотеки и лаборатория – основная мечта сотрудников. Здесь работали прекрасные препараторы, им нужно было особое помещение для работы с коллекциями.

К своему 25-летию в 1915 году музей подошел в достойном виде: радовали уже выросший сад, библиотека, лаборатория. Список гостей внушал уважение – от Чехова до Николая Романова…

30 сентября 1915 года члены ОИАК и горожане собрались на большую встречу, и тогдашний директор музея Арнольд Карлович Мольтрехт выступил с пространной речью. Эта речь была издана, она сохранилась. По сути, это первая попытка серьезной музейной рефлексии, попытка определить успехи и проблемы, оценить роль музея в жизни современного ему общества.

Офтальмолог в поисках бабочек

Арнольд Мольтрехт был талантливым ученым и очень интересным человеком, о котором, к сожалению, сохранилось не так много информации. Немец по происхождению, он родился в Лифляндии, получил хорошее образование в университете Тарту, по профессии – офтальмолог. Во Владивосток прибыл в 1902 году с так называемым летучим отрядом офтальмологов. Это были небольшие организации, которые создавались для помощи провинциям в борьбе с распространением болезней органов зрения. В то время слепота, глазные болезни были частым явлением. И Мольтрехт активно принимал участие в таких отрядах, особенно в помощи переселенцам, работал в переселенческом госпитале и какое-то время его возглавлял, был настоящим подвижником.

В то же время это был человек, невероятно увлеченный наукой. Его интересовали чешуекрылые, бабочки, жуки – энтомология, одним словом. Одно из самых знаменитых его путешествий – на Тайвань в 1908 году. Он был одним из немногих россиян, кто побывал в то время на этом острове, причем его путешествие состоялось не без помощи Семенова-Тяньшанского. Мольтрехта знали в научных, краеведческих кругах тогдашней России.

В 1906 году он стал членом ОИАК и оставался им до конца 1920-х. И даже был директором музея – с 1914-го по 1917-й, одновременно исполняя обязанности ученого секретаря ОИАК.

Арнольд Карлович дружил с Янковским. Сын Михаила Янковского Валерий в своих мемуарах вспоминает, что Мольтрехт был одним из тех немногих гостей в Сидими, которых он помнит с младых ногтей. Михаил Янковский тоже очень увлекался энтомологией, неудивительно, что они нашли с Мольтрехтом общий язык.

Арнольд Мольтрехт открыл более 30 видов и подвидов насекомых. В частности, в отчете ОИАК за 1917 год он и препаратор Кузнецов отчитываются об экспедиции в Посьет, куда они ездили с целью сбора коллекции для музея (на это выделялись средства). Коллекции, в том числе энтомологические, были собраны, часть из них даже сохранилась в фондах музея, конечно, не вся, учитывая передряги и переезды советского времени…

Вот такой человек подвел итоги первого серьезного юбилея нашего музея – четверти века.

Не просто камушки

Прекрасное выступление Арнольда Карловича – образное, живописное, грамотное – произвело впечатление на публику. Он отметил рост числа посетителей, пополнение коллекций. И, конечно, обрисовал задачи, которые вставали перед музеем. К примеру, необходимо было обустроить новую экспозицию, особенно в части представления этнографической, геологической, палеонтологической и других коллекций.

К слову, о коллекции геологической. К 1915 году уже состоялось знаменитое путешествие Павла Виттенбурга. В 1912-м в отчете ОИАК значится: члены общества воспользовались обширными фортификационными работами военного ведомства, ведущимися во Владивостоке и его окрестностях по сооружению Владивостокской крепости, чтобы снарядить экспедицию для геологических исследований полуострова Муравьева-Амурского. Инженерное управление крепости пошло навстречу и субсидировало эти изыскания. Ведь было ясно: когда начнется активное строительство, начнутся выемки земли, уже невозможно будет составить четкую картину расположения геологических слоев, определить, из каких пород они состоят.

Для участия в этой экспедиции из Санкт-Петербурга вызвали известнейшего исследователя, геолога Павла Виттенбурга, ученого хранителя Геологического музея Императорской академии наук. Виттенбург приехал сюда с помощником-студентом, и они собрали интереснейшую коллекцию. Да, она не столь живописна, как, например, коллекция драгоценных камней, но эти простые серые камни рассказывают нам историю формирования полуострова Муравьева-Амурского. Коллекция по сей день хранится в фондах музея. Виттенбург также составил геологические карты полуострова и острова Русского.

Конечно, это были уникальная для того времени экспедиция и бесценный опыт. В выступлении на юбилее музея Мольтрехт это особо отметил: в фондах появилась и такая коллекция, и ее необходимо было достойно представить.

Бороться и искать, найти и не сдаваться

В своей речи Мольтрехт также отметил: изменилось отношение музея к тому, о чем вообще он должен рассказывать людям. Изначально, еще в XIX веке, музей создавался как институт, чья задача – исследование региона. Считалось: музей – ключ к пониманию Дальнего Востока, собирая коллекции, изучая их, мы распакуем регион, новый и необычный для России, осознаем, что имеем. Но к 1915 году Владивосток уже стал городом, имеющим мощное торгово-промышленное сообщество, обширные связи с другими регионами, уже были освоены некоторые виды промысловых богатств края. И в своем докладе к 25-летию музея Арнольд Карлович подчеркнул: наша задача – создать экспозицию промысловых богатств Приамурья, Дальнего Востока. Показать, как регион служит людям, какие богатства природы и океана идут на пользу человеку.

Кроме того, музей ощутил себя частью мирового музейного и просветительского пространства, так что Мольтрехт упомянул и о природоохранных задачах, которые тоже придется решать музею. И это были не просто слова. Арнольд Карлович проанализировал опыт других стран по созданию заповедников, отметил, что многие европейские государства уже осознали необходимость охранять природу, и почему бы нам не перенять их опыт, цивилизованно регулировать охоту, морской промысел. Он предложил конкретные меры: устройство биологических станций, флористического заповедника.

Нам нужно продолжать нашу работу, говорил Арнольд Карлович, путем организации экспедиций, привлекать население, чтобы пролить свет на этот уникальный край, это миссия музея, его дальнейший путь. Публика приветствовала его слова аплодисментами. И это был достойный итог работы за четверть века…

Окончание следует

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта pub.lib.ru, Wikipedia.org,