Просим дичь не беспокоить! Ученые, экологи и даже сами охотники убеждены: нельзя принимать новые правила охоты без гуманных поправок

Проект новых правил охоты нельзя принимать без учета мнения общественности, которой дороги природные богатства

Министерство природы РФ 22 апреля опубликовало на своем сайте проект новых правил охоты на территории России. Его давно ждали, о нем шли разговоры среди охотников-промысловиков и членов многочисленных обществ любителей охоты. В том числе в Приморье.

Дело в том, что Федеральный закон № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» от 24 июля 2009 года ежегодно подвергался изменениям, уточнениям и исправлениям. Соответственно, менялись и правила охоты. Когда окончательно, когда временно. Например, в этом году согласно постановлению губернатора Олега Кожемяко № 38-пг от 9 апреля на территории Приморья была запрещена весенняя спортивная и любительская охота на любую дичь до 30 апреля. Запрет был введен из-за распространения коронавирусной инфекции и начала пожароопасного сезона.

К слову, в крае, по данным государственного охотничьего реестра, на январь 2020 года зарегистрировано 99 обществ охотников.

Дайте шанс на спасение

Публикация проекта новых правил охоты вызвала неоднозначную реакцию не только у экологов, ученых и других защитников природы, но и у многих любителей охоты.

По мнению эксперта по особо охраняемым природным территориям российского отделения Greenpeace Михаила Крейндлина, новые правила, если их узаконят, могут привести к гибели большого количества редких и особо ценных видов животных, массовой добыче птиц в местах их гнездования и остановок на пролете. Потому как станут… официальным разрешением на браконьерство с использованием механических средств и воздушных судов.

Проектом допускается нахождение охотника на автомобиле, вездеходе, снегоходе, мотоцикле или летательном аппарате с расчехленным и готовым к стрельбе охотничьим оружием при охоте в полувольных условиях или в вольерах. А также при транспортировке продукции охоты с зачехленным, но заряженным охотничьим огнестрельным либо пневматическим оружием вне зависимости от целей и видов охоты.

– Сейчас эти вольности запрещены. Если новые правила примут, можно будет ехать на машине с готовым к стрельбе оружием в чехле. А при появлении у дороги дичи, мгновенно снять чехол с ружья и выстрелить в животное, не выходя из машины. Затем отвезти ружье в укромное место, вернуться к добыче и спокойно забрать ее. Такой вид браконьерской охоты массово применяется, например, на Дальнем Востоке, в том числе для незаконной добычи тигров и леопардов. В случае чего можно сказать, что нашел убитое животное. И ничего браконьеру не будет. Ружья-то у него нет! – поделился с корреспондентом газеты «Владивосток» своими опасениями Михаил Крейндлин. – Более того, даже если инспектора или полицейские остановят автомобиль для проверки и найдут зачехленное, но готовое к стрельбе ружье, привлечь человека к ответственности они не смогут. Данный вид перевозки охотничьего оружия допускается проектом правил. Сейчас ружье при перевозке в автомобиле тоже находится в чехле, но в разобранном виде. У животного должна быть возможность скрыться от человека.

Петля на зверя

Согласно проекту правил охоты в России повсеместно отменяется запрет на добычу глухарей, рябчиков, белой и тундряной куропатки с использованием петель, запрещенных Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. Но в России об этом мало кто знает.

– Охотничьи петли не избирательны. В них могут попасть любые животные, обитающие в сходных условиях. И браконьера, задержанного с петлями, нельзя будет привлечь к ответственности, поскольку они станут законным орудием добычи. По опыту охотников попавший в петлю зверь умирает в мучениях. Например, волк, попавший в петлю одной лапой, часто отгрызает ее, затем на трех лапах пытается дойти до своего логова, но умирает от потери крови, – говорит эксперт.

Михаил Крейндлин убежден: петля – это варварский способ охоты, жертвой которого может стать любое животное. Например, белая и тундряная куропатки на протяжении осенне-зимнего периода обитают в горных тундрах Алтая – на территории ареалов снежного барса и манула, занесенных в Красную книгу РФ. Поэтому в поставленную на птицу петлю может попасть краснокнижное или имеющее коммерческую ценность животное, например кабарга. Чтобы избежать издевательства над животными, в правилах охоты необходимо установить полный запрет на использование петель и других неизбирательных орудий добычи охотничьих ресурсов.

Режим тишины для птицы и зверя

Весенняя охота – один из ключевых факторов, влияющих на воспроизводство дичи. Логика здесь простая: чем меньше желающих провести уик-энд с ружьем, тем больше шансов у птицы на жизнь и размножение. Поэтому пока еще действует запрет на весеннюю охоту на гусей в местах остановки на весеннем пролете, когда птицы возвращаются с зимовок. Между тем новые правила охоты отменяют это табу, что, по мнению орнитологов, может подорвать популяции не только тех видов дичи, на которые разрешена охота, но и редких и исчезающих видов птиц, обитающих на той же территории.

– Охота на совместных угодьях приведет к резкому усилению фактора беспокойства для всех гнездящихся птиц, а значит, к ухудшению состояния их популяций. В том числе птиц, занесенных в Красные книги РФ и мира.

Действующие сегодня ограничения охоты на гусей были разработаны в сотрудничестве с экспертами ведущих институтов РАН, охотничьих и природоохранных организаций. Они содержат важные, грамотно сформулированные и научно обоснованные предложения, направленные на устойчивое, рациональное использование водоплавающей и боровой дичи. Эти предложения в долговременной перспективе не только не ущемляют интересы охотников, но и, напротив, учитывают эти интересы. Так как их основная цель – увеличение емкости охотничьих угодий и продление сроков пребывания в них дичи, – объясняет Михаил Крейндлин.

По его словам, режим тишины во время перелета на промежуточных водоемах позволяет птицам набрать необходимые жировые запасы перед миграционным броском в районы размножения, дает возможность местным популяциям гусей и уток насиживать кладки, избегая фактора беспокойства.

Эксперты-экологи, орнитологи и зоологи РАН, специалисты-охотоведы, а также представители обеспокоенной общественности, в том числе приморской, уже внесли свои замечания, предложения и поправки в проект новых правил охоты. Услышат ли их авторы этого спорного документа, покажет время. Пока же ясно одно: в представленной редакции проект не может быть утвержден. Его надо доработать и заново представить на суд общественности. Чтобы потом не оплакивать исчезающих представителей нашей фауны.

Сергей КОЖИН

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, из архива «В»