Старость, это ты? А мы тебя и не заметили… Как к пенсионному возрасту подготовить себе подушку безопасности

Говорят, человечество стремительно стареет. По данным Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), каждую секунду в мире свое 60-летие отмечают два человека, и уже в 2022 году число людей старше 65 лет превысит миллиард. А к 2050-му пожилых будет больше, чем детей младше 15 лет.

Есть теория, что долгая старость дана современному человеку как награда либо, наоборот, наказание. За что – тема отдельного разговора. Суть в том, как воспринимает свой возраст сам пожилой человек. Кто-то, кряхтя в болезнях и немощи, ропщет, забывает всех и вся и забывается сам. А кто-то, перешагнув и 80-летний рубеж, не теряет интеллекта и остается в активной физической форме. Отсюда вопрос: как сохраниться, чтобы ни ты сам, ни окружающие не замечали того, что ты постарел?

На вопросы корреспондента «В» отвечает заведующая терапевтическим отделением Владивостокской клинической больницы № 4 врач-геронтолог Нина Круглова.

Берегись безделья

– Нина Владимировна, что говорит медицина: старость – это больше физическое или психическое состояние?

– Это совокупное состояние тела и души. У человека меняется привычный биоритм жизни. Он уже не настолько востребован в профессии, уже не так нужен своим повзрослевшим детям и, возможно, даже внукам. В нем меньше нуждаются, ему меньше уделяют внимания. Между тем пожилые люди, которые ощущают себя брошенными, не просто чаще болеют, они быстрее уходят. Они зацикливаются на своих болезнях, их эмоциональный фон угнетается из-за того, что уходят из жизни их сверстники, друзья. И вот пожалуйста – личностные изменения: обидчивость, плаксивость.

А психоэмоциональное состояние, в свою очередь, влияет на физическое. Но ведь и физическое самочувствие корректирует настроение. О каком душевном комфорте может идти речь, если тебе постоянно физически плохо? Поэтому людям, вступающим в этот возраст, нужны не только медикаменты – им нужна психологическая помощь, чтобы научиться тому, как перестроиться на новый ритм, научиться жить с болезнями.

– Как же подготовить себя к старости, чтобы встретить ее безболезненно?

– Главное, не остаться без дела, так как угнетает прежде всего безделье. Нужно заранее подготовить себе подушку безопасности в виде интересных занятий. Воспринимайте возраст как естественный процесс. Более того, ищите в этом возрасте преимущества: наконец-то у вас будет время посмотреть все фильмы, которые вы не успели посмотреть, перечитать все книги, до которых руки не доходили, заняться делами, на которые до сих пор у вас не хватало времени. И занимайтесь профилактикой своего здоровья, хотя бы регулярно проходите диспансеризацию, и этого достаточно.

– Какие бытовые привычки приближают старость и немощь?

– Одна из главных – гастрономические излишества. Следуйте правилу «Лучше недоесть, чем переесть». В этом же перечне и соблюдение режима питания. Мы как привыкли питаться, пока работаем? Какие-то перекусы в течение дня и наедаемся уже вечером, вернувшись домой. Этого нужно избегать! Как и выходных на диване. В течение рабочей недели мы рано встаем, поздно ложимся, откладывая возможность отоспаться наконец-то в выходные. Такой режим также приводит к преждевременному старению. Поэтому и выходные проводите в движении. Вы ведь знаете, что движение – жизнь. Нужно обязать себя в день хотя бы шесть километров проходить пешком.

Знаете, у меня есть пациентка, ей 85 лет. Когда я спрашиваю ее о самочувствии, она даже не жалуется, просто констатирует факт: «Да, ощущаю усталость при незначительных физических нагрузках». Внимание: физическую нагрузку она получает на спортивной площадке, на корте, играя в теннис.

Говорят, в старости тянет к земле, но вот парадокс: работы на даче существенно отдвигают старость. Разумеется, если этот труд не в тягость, а в радость. Оставайтесь активными – это еще и возможность приглушить хронические болячки.

Нелеченая гипертония – путь к Альцгеймеру

– Сохранение возможности трезво мыслить и обслуживать себя до глубокой старости – это результат правильного образа жизни или все-таки хорошая генетика?

– И генетика, и здоровый образ жизни, и своевременное выявление и лечение заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

– То же можно сказать и о деменции?

– Совершенно верно. С возрастом личностные изменения неизбежны: это снижение памяти, концентрации внимания. Они, как и поведенческие изменения – появление мнительности, плаксивости, обидчивости, повышенной агрессии, – результат атеросклеротических изменений головного мозга. Разумеется, все эти черты у разных людей выражены в разной степени и зависят в том числе от личностных качеств, которые были у человека изначально. Например, если человек лидер по природе, он становится буквально доминантом, поскольку лидерские качества сохранились, а вот контроль адекватности снижается. А причина, представьте себе, в нежелании принимать препараты от гипертонии.

Изменение личности неизбежно, как и психоэмоциональный фон, и родственникам подобную ситуацию нужно принимать правильно, как данность, но при этом не оставлять без внимания, так как это не что иное, как раннее проявление энцефалопатии, которую нужно лечить. То есть это состояние можно скорректировать медикаментозно.

– А синдром Альцгеймера?

– Нет, это заболевание неизлечимо. Причиной его может стать и генетическая предрасположенность, и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще всего сразу и то и другое. Со временем запущенная гипертония приводит к прогрессированию атеросклероза сосудов головного мозга, то есть к их биологическому старению. Люди зачастую рассуждают: у меня давление поднимается два-три раза в месяц, зачем мне каждый день пить таблетки? Так вот, таблетки гипертоникам (а люди, у которых даже два-три раза в месяц поднимается давление, уже гипертоники) выписывают не только для того, чтобы нормализовать давление, но и для того, чтобы лечить сосуды органов, поражающихся при гипертонии, в первую очередь – сердца, головного мозга, глазного дна, почек.

Дом без опасности

– Как создать безопасную среду для пожилых людей в быту?

– Это очень актуальный вопрос. Люди в возрасте невероятно хрупкие, у них проблемы с опорно-двигательным аппаратом, у них случаются периодические головокружения из-за плохого состояния кровеносной системы, они крайне предрасположены к падениям, от которых их нужно обезопасить.

У них должна быть удобная домашняя обувь. Необходимо правильно расставлять мебель, особенно на том пути, по которому они чаще всего ходят, – в туалет, в ванную комнату, на кухню, чтобы даже ночью у них не было возможности споткнуться. Рекомендуется убирать ковры с пола, чтобы не было возможности о них запнуться. Необходимо оборудовать туалеты и ванные комнаты поручнями возле унитаза, чтобы облегчить им подъем, и над ванной, чтобы обезопасить их от падений и в скользкой ванне, и при выходе из нее. Устанавливайте в ванне стульчики, сиденья – все это можно приобрести в сантехнических магазинах.

– А животные в этом возрасте нужны?

– Важно, чтобы человек был включен в жизнь. Для кого-то это уход за животными, для кого-то дача, для кого-то танцы, йога или научные исследования. Старость, выход на пенсию – это не приговор, а продолжение, новое качество жизни. У каждого всегда есть выбор, как идти дальше, по какому пути. Многие приходят к тому, что они не могли найти на протяжении всей своей жизни ранее. Ведь это время мудрости. В любом случае главное – не останавливаться.

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предоставлено ВКБ № 4, с сайта pixabay.com

Автор: Анжелина ШИЛАН