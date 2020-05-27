Из одного металла - медаль за бой, медаль за труд Обзор почты «В»: три письма о людях, живших в самый сложный период истории нашей страны

В редакцию «В» регулярно приходят письма, в которых читатели делятся воспоминаниями, историями из жизни, своими мыслями и наблюдениями. В этот раз мы решили сделать тематическую подборку по посланиями, посвященным героям Великой Отечественной войны, людям, благодаря которым мы живем в свободном и мирном обществе. Тем более что в апреле и мае таких писем стало очень много. Мы рады, что наши акции и призывы делиться с редакцией своими историями и историями родных и близких вызвали активный читательский интерес.

«Уничтожил 400 гитлеровцев»

Вот письмо от Любови Петровны Титоренко (Симакиной), в котором наша читательница рассказывает о своем отце, настоящем герое. И приводит в своем послании текст заметки из газеты «Амурская правда» 1947 года.

«Наш земляк – Петр Васильевич Симакин до войны работал начальником охраны в золотопродснабе на пристани Бурея. Около трех лет сражался на фронтах. Будучи пулеметчиком в разведке, он уничтожил свыше 400 гитлеровцев, захватил 10 языков.

За проявленные мужество и отвагу он награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За оборону Сталинграда». Об этом в начале 1945 года писала «Амурская правда».

Семья Петра Васильевича в 1944 году получила две похоронки о его гибели в боях под Кенигсбергом. К счастью, он был случайно спасен от захоронения в братской могиле благодаря внимательности санитара. Так он остался живым после очередного ранения и тяжелой контузии. После лечения в госпитале вернулся домой инвалидом, но живым.

На снимке, который нам прислала Любовь Петровна, семья Симакиных – Петр Васильевич и его супруга Александра Ивановна с детьми Нелли, Геннадием и Любой. Снимок сделан в 1946 году.

Уважаемая Любовь Петровна, спасибо вам за послание и за участие в нашей акции «Вечная память». Такие письма читать и тяжело, потому что события, описываемые в них, всегда трагические, и интересно, так как через них открывается понимание того нечеловеческого подвига, который совершил советский народ и на передовой, где воевал ваш отец, и в тылу, где трудилась ваша мама.

«Соберемся у прабабушки»

Еще одно письмо в редакцию и еще одна история, от которой по-настоящему щемит сердце. Пришло оно от Татьяны Бутенко. Читательница рассказывает о своей матери.

«Моя мама Антонина Фроловна Лунева (в замужестве Иванова) родилась в 1926 году. В годы войны жила в городе Зея Амурской области, – пишет читательница. – В год начала войны она была ученицей 8-го класса и окончила школу в 1943 году. Дети того времени вместе со взрослыми переживали тяготы военного времени – голод, тяжкий труд. Они помогали семьям фронтовиков: работали на огородах, заготавливали дрова, присматривали за маленькими детьми, когда их матери и старшие братья и сестры работали на лесозаготовках и уборке урожая. Школьники тоже участвовали в уборке урожая, помогали на лесозаготовках. И отправляли на фронт посылки с варежками и носками. В общем, по мере сил помогали стране. В те времена многие держали свое хозяйство: свиней, коров, птицу. И это помогало выживать. Естественно, что большую часть продуктов отдавали на нужды фронта. Хуже было с хлебом: его выдавали строго по норме, и нормы были очень маленькие. Мама рассказывала, что маленький кусочек хлеба обязательно припрятывала под подушку, чтобы съесть его перед сном.

После окончания школы Антонина Лунева пошла работать в военкомат. Окончила курсы радистов – хотела попасть на фронт. Но из военкомата ее не отпустили. Работа была ответственной: отправляли на фронт солдат. Там она и проработала до 1947 года. Вышла замуж и уехала в Приморье в поселок Вознесенка, где ее муж и мой будущий отец Юрий Георгиевич Иванов работал геологом, а потом главным геологом Ипполитовской экспедиции Приморского геологоуправления. Уже в 50-е годы мама, как и отец, стала геологом, и они работали вместе до папиной смерти в 1976 году.

За свой труд она получила медаль «За заслуги в разведке недр Приморского края». В 1998 году была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Конечно, ничего героического моя мама, так же как и отец, не совершили в годы войны, но они вместе со всем народом выжили в это тяжелое время, учились, достойно работали по мере своих сил и возможностей ради победы и после войны честно трудились для восстановления и процветания нашей Родины. Они для нас – пример беззаветного и бескорыстного служения Отчизне, преданности выбранному пути, бережного и уважительного отношения к близким, друзьям и товарищам по работе. И это не просто высокие слова, это образ жизни.

Выйдя на пенсию, мама помогала и помогает до сих пор воспитывать внуков и правнуков, учила их читать, считать, всему, что знала сама. Поэтому в День Победы мы обязательно собираемся у нашей мамы, бабушки и прабабушки Антонины Фроловны Ивановой, поздравляем ее с праздником и выпиваем ее любимого кагора за ее здоровье и за память о тех, кто не дожил до этого дня».

Сразу вспоминаются слова из известной песни: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Победа ковалась всем советским народом. Люди клали на ее алтарь свои жизни, здоровье, свой труд, все свое время. Спасибо, Татьяна, вам за письмо.

«Очень голодно было»

Следующее послание пришло от Эмилии Михайловны Новоселовой (Шерстневой. Наша читательница написала коротко о том, как приходилось жить и выживать детям в те страшные годы.

«Здравствуйте, редакционная коллегия! – начинает свое письмо Эмилия Михайловна. – Хочу немного рассказать о себе. Мне почти 86 лет.

Мое «счастливое» детство прошло в Вольно-Надеждинском. В первый класс пошла в 1941 году. Помню, что всем классом собирали металлолом, шиповник (ходили в сторону Тавричанки). Для нас лозунг «Все для фронта, все для Победы!» был не пустыми словами. Мы были патриотами до мозга костей.

Жили мы около поселка Нового (в школу и из школы нас иногда возили на телеге). Раньше там был Дальстрой, где работали и проживали заключенные. Летом мы с братом и с другими детьми ходили на поля собирать урожай, и Дальстрой отправлял овощи в Магадан.

В 1944 году пришел папа с фронта. На костылях. Ноги все израненные, с осколками. Хорошо помню весну того года. Было очень голодно. Кто-то поделился с нашей семьей жмыхом. Гадость неописуемая. Родные ели, а я не могла. Ходила кое-как, кожа да кости. Видя мое состояние, знакомые дали мне гаолян. Вы знаете, что это? Это на вениках семена коричневые. Но и это тогда было в радость!

Ждали, когда созреет дикий виноград. Его было очень много. Ели почки, какие-то коренья, усики растений. Радовались, когда на огороде созревали первые овощи. А сколько осенью было орешника! Как-то в школе дали по одной столовой ложке сахара – тоже радость.

А по окончании войны папа привез буханку белого хлеба (наверное, около двух килограммов) и фунт сливочного масла (американского). Как сейчас помню: белый пергамент с надписями голубым принтом. Это был праздник!»

Читаешь такие письма, представляешь, как люди жили, сколько страдали, сколько всего вынесли, какой ценой давалась Победа, и становится не по себе. Еще раз большое спасибо всем, кто поделился с нами историями о своей жизни и жизни родных и близких.

Фото предоставлено Любовью Титоренко

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ