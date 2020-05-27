Вернем Владивостоку художника Пушкинский театр просит читателей «В» помочь разгадать исторические загадки

В Пушкинском театре вовсю идет работа. Несмотря на то что пока он, как и все общественные заведения Владивостока, закрыт, здесь думают о будущем и готовятся к большой выставке. Открыть ее планируется ко Дню города, причем заняты будут все залы театра. Ибо есть что показать!

Наследие, достойное уважения

– Мы решили вернуть Владивостоку имя художника Анатолия Кацука. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Это ровно половина от 160 – столько лет исполнится Владивостоку. И эта выставка задумана как творческое приношение к юбилею города и как возможность напомнить всем о замечательном мастере, который дарил свои работы горожанам, – объясняет Александр Вовненко, директор Пушкинского театра. – Очень надеемся, что сможем открыть ее 1 июля.

У живописца возможностей для контакта с аудиторией гораздо меньше, чем у художника-монументалиста. Да, на декоративно-прикладное искусство подчас смотрят свысока, но ведь оно создает нашу среду обитания, облик города, в конце концов, наше настроение… Арт-объекты Анатолия Кацука – наша с вами история. Которую мы подчас не замечаем и которая, увы, растворяется, потому что ее уничтожают.

Вообще, история выставки – это магия случая. Внучка Кацука Вероника Зыкова училась у меня. Когда я узнал, что ее семья хранит наследие художника, мне стало интересно, что же в этом наследии. Оказалось, оно изумительно!

Но, начав знакомство с творчеством Анатолия Владимировича, я понял, что многие во Владивостоке это имя просто не помнят. Хотя он оставил так много всем известных работ. Например, мозаичное панно в районе остановки «Мальцевская» на улице Калинина. Один человек рассказывал мне, как в детстве, идя на Мальцевскую переправу, всегда смотрел в глаза одному из героев панно Кацука – солдату. «Хорошо помню, – говорил он, – как в своем детском сознании я о чем-то с ним общался. Думал, что он что-то хочет мне сказать, и сам мысленно с ним говорил». Разве это не трогательно? Разве не достойны уважения и сам художник, и его работы? Конечно, то, в каком они состоянии сейчас, это неуважение к художнику. Вот из всех этих размышлений и выросла идея выставки.

Мелодия на оргалите

– Наша семья рада показать горожанам наследие дедушки, – говорит Вероника Зыкова. – Мы бережно храним его работы, но сами бы не осилили организацию выставки. А с помощью Пушкинского театра ДВФУ и Александра Вовненко это стало реальностью.

Более 200 картин, гобелены, эскизы и фотографии монументалистики Анатолия Кацука были просмотрены на первом этапе работы над выставкой. В экспозицию войдет около сотни одних только картин. А еще в нее включены фотографии, сделанные художником во время его поездок на Шикотан.

– Выставка займет весь театр, – рассказывает Александр Вовненко. – Фойе второго этажа будет посвящено живописи, конференц-зал – гобеленам и фото монументалистики, еще один зал – поздним работам художника, его поискам в области абстракции.

Отдельный большой блок – шикотанские работы, пейзажи, портреты. Поразительно, с каким огромным уважением и трепетной нежностью художник относился к людям, которые жили на острове, – рыбакам, рыбообработчикам, матросам. Как ценил и старался воспеть их труд. Как восхищался красотой этого места. Мы постараемся показать все эти микросюжеты.

Интереснейшая часть наследия – эскизы будущих монументальных работ. На это удивительно смотреть и узнавать в небольшой работе художника, например, великолепное панно, которое украшает яхт-клуб «Семь футов».

Особая часть наследия – гобелены. Анатолий Кацук был большим мастером этой уникальной техники декоративно-прикладного искусства. В его мастерской на улице Русской стоял огромный станок, на котором он создавал свои работы, некоторые из них – более пяти метров в длину. На выставке будут представлены гобелены из архива художника, из фондов музея имени Арсеньева, из личной коллекции Феликса Ажимова.

А еще мы с Виктором Шалаем нашли в фондах музея кубок работы Анатолия Кацука, посвященный 30-летию Победы, его также можно будет увидеть на выставке.

В процессе работы над ней всплыли очень интересные детали. К примеру, мы узнали, что художники-шикотанцы использовали на пленэре не холст, а оргалит. На островах ветры, бумага или холст там не выдерживают. Если картина написана на холсте, значит, она создана по мотивам, этюдам и эскизам уже в мастерской, а вот если на оргалите – то именно на острове. Еще интересная деталь: многие работы у Кацука имеют музыкальные названия. Например, «Шикотанская мелодия», «Шикотанская рапсодия»…

Фото на фоне мозаики

В подготовке к выставке сотрудникам театра помогает краевед и исследователь Вячеслав Савруев. Но немалую помощь могут оказать и читатели «Владивостока».

– Дело в том, что мы лишь частично смогли узнать, где же, в каких залах и зданиях находились панно, которые создавал Анатолий Кацук, – поясняет Александр Вовненко. – Вероника немало времени провела в библиотеке, работая с архивом газеты «Красное знамя», там удалось кое-что узнать. Например, мы нашли ряд публикаций о строительстве Дворца пионеров, где расположена одна из самых известных работ художника – «Планетарий». Но все же о части мозаик мы остаемся в неведении. Есть фото, на котором снято панно Анатолия Кацука, а что это за помещение – неизвестно.

С другой стороны, наша боль – мозаики на «Мальцевской», которые просто уничтожаются. А эскизы в личном архиве не сохранились, как и фотографии того, как эти мозаики выглядели в годы, когда только были созданы.

И я бы хотел призвать горожан, читателей газеты «Владивосток» поделиться историческими фотографиями, связанными с монументальным наследием Анатолия Кацука, а особенно снимками на фоне его работ. Вы также можете помочь нам опознать те места, помещения, в которых были панно работы Анатолия Владимировича. Авторам самых интересных писем и фотографий Пушкинский театр готов подарить два постоянных места на все концерты будущего сезона. А концерты будут, я уверен, что мы начнем постоянно работать с сентября.

Выставка, которая, надеемся, откроется 1 июля, должна принести нашим зрителям радость от осознания того, в каком замечательном городе мы живем. И от того, что здесь работают, творят такие удивительные художники, как Анатолий Кацук. Я показывал его работы коллегам из Москвы, они поражены, они в восторге! И если память о художнике вернется во Владивосток, это будет очень ценно и радостно.

Уважаемые читатели! Фотографии и письма на конкурс, объявленный Пушкинским театром, вы можете присылать на адрес нашей газеты: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13 с пометкой «Конкурс Пушкинского театра».

Справка

Заслуженный художник РФ Анатолий Кацук родился в 1940 году в Хорольском районе. Окончил Владивостокское художественное училище, продолжил учебу на отделении дизайна Московского высшего художественно-промышленного училища. Получив диплом с отличием, вернулся во Владивосток.

Создал секцию декоративно-прикладного искусства Приморской организации СХ РСФСР (ныне Приморское отделение Союза художников России) и много лет руководил ею. С 1976-го по 1993 год входил в известную Шикотанскую творческую группу приморских и московских художников.

Мозаичные панно и другие арт-объекты, созданные Анатолием Кацуком, расположены в разных районах Владивостока, в советское время они украшали общественные пространства города.

Мастер ушел из жизни в 2008 году. Лучшие его гобелены и живописные работы находятся в государственных музеях и частных коллекциях в России, Японии, Республике Корея, Канаде, США, Австралии, Новой Зеландии.

Фото:

предоставлено Вероникой ЗЫКОВОЙ, Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ