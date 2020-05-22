Чашка, из которой и председатель думы редко пил Вместе с Музеем истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева продолжаем рассказывать вам о самых интересных экспонатах, хранящихся в фондах.

«Время дела» – так называется один из залов экспозиции музея на втором этаже. В нем можно узнать о людях (промышленниках, купцах, мастерах), которые, приехав в 1869 году во Владивосток, стали развивать здесь торговлю, промышленность, сельское хозяйство. Словом, создавать экономику. Одни фамилии (Линдгольм, Бринер, Семенов, Старцев) хорошо известны, а другие – нет.

Перед вами, читатель, кофейный набор семьи Вальден.

Аксель Вальден вместе с другими финскими переселенцами прибыл во Владивосток на борту парусного брига «Император Александр II». Аксель окончил Императорский Александровский (Гельсингфорсский) университет по специальности «провизор». Его жена была акушером. Приехав во Владивосток в возрасте 26 лет, Вальден застал развитие города и во многом сам способствовал ему. Начинал он как владелец мельницы. Потом занялся привычным аптекарским делом, со временем стал и домовладельцем.

Благодаря активности и предприимчивости Акселя семья в деньгах не нуждалась. Параллельно предприниматель нашел себя и в общественной деятельности: он был гласным думы города, членом Купеческого банка, Биржевого комитета и Приморского областного статистического комитета. В 1906-м его выбрали председателем думы города. Кроме того, Аксель Кириллович входил в Общество изучения Амурского края. С началом Гражданской войны его сыну Францу Акселевичу с семьей пришлось переехать в Харбин. Финальной точкой путешествия потомков стала Австралия. Именно отсюда в фонды музея поступили предметы семьи Вальден.

Кофейная пара, выполненная в технике перегородчатой эмали, один из самых дорогих экспонатов. Это продукция ювелирной мастерской Кубарева. Кофейная чашка и блюдце выполнены в неорусском стиле, который тогда был крайне популярен не только в декоративно-прикладном искусстве, но и в архитектуре и даже одежде. По прямому назначению сервиз использовался редко: в те времена даже зажиточная семья не могла себе позволить регулярно покупать такие вещи.

В 90-е годы и в начале нулевых сотрудники музея Арсеньева активно исследовали судьбы мигрантов первой волны. Еще были живы внуки, которые помнили дедушек и бабушек, помнили Россию. Правнуки Акселя Вальдена владеют русским языком. Именно представители этого поколения совместно с сотрудниками музея изучили историю своей семьи, узнали о той значительной роли, которую играл их прадед в становлении Владивостока, и решили, что семейные реликвии должны напомнить современным жителям города об одном из достойных отцов-основателей, чье имя в советский период было забыто.

Фото предоставлено музеем имени Арсеньева

Автор: Отдел новостей «В»