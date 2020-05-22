Чудо о змие с избранными святыми Приморская краевая картинная галерея продолжает серию лекций на своем сайте, а также переводит в онлайн-режим свои самые популярные проекты.

Например, проект «Святые лики» (0+), в рамках которого научный сотрудник галереи Евгения Орлова знакомила посетителей с самыми интересными иконами из фондов.

– В условиях вынужденной изоляции мы не можем пригласить вас в залы Приморской государственной картинной галереи, поэтому мы стараемся общаться с вами, дорогие посетители, в онлайн-режиме, – говорит Евгения Орлова. – Перешел в Интернет и проект «Святые лики». Сегодня наш рассказ об одной из самых интересных икон – «Чудо Георгия о змие с избранными святыми на полях» (0+).

Георгий Победоносец – один из наиболее любимых в России святых, чье почитание идет с раннего периода русской истории: князь Ярослав Мудрый крестился с именем Георгий и в подражание византийским императорам перенес на свои сребреники и печати образ воина на коне – Георгия Победоносца. Позже Юрий (Георгий) Долгорукий, основатель династии владимиро-суздальских князей, помещал на печати образ своего небесного покровителя. Самая ранняя из известных на Руси икон святого (находится в Успенском соборе Московского Кремля) была создана в конце XI века.

На иконе из собрания Приморской государственной картинной галереи представлен самый известный эпизод из жития святого Георгия Победоносца. Он основан на древнерусской повести «Чудо Георгия о змие», появившейся в XII – начале XIII веков в результате перевода с греческого языка. Название повести перешло на иконы, ранние из которых были распространены в Великом Новгороде и прилегающих к нему землях.

В народном почитании Георгий Победоносец был не только покровителем русского войска (как и архангел Михаил), но также играл значимую роль в земледельческом культе: в древнегреческом языке «Георгиос» означало «земледелец» и было одним из эпитетов Зевса, связывалось с раскатами весеннего грома и распахиванием земли.

Обычно на иконе «Чудо Георгия о змие» изображалось немало деталей: например, вместо одиночной башни, с которой на спасение красавицы от чудовища смотрят родители, появился со временем целый город с жителями, также наблюдающими за сценой борьбы всадника и змея. На иконе из нашего собрания Георгий Победоносец изображен на белом коне (конь встал на дыбы) в момент пронзания дракона копьем. Справа стоит царевна со сложенными на груди руками. В верхней части иконы изображен Иисус Христос в иконографии Спаса Вседержителя. На полях иконы избранные святые: слева – князь Александр Невский, справа – преподобная Анфиса.

Подробное изображение города с элементами западноевропейской архитектуры, робкая попытка передать пейзаж, изображение доспехов святого и сбруи коня указывают, что икона была написана провинциальным мастером конца ХIХ века в Центральной России.

Фото предоставлено Приморской картинной галереей

Автор: Отдел новостей «В»