Как не развестись после самоизоляции? Почему долго отдыхать вредно, а ссориться иногда полезно

Целые научные институты разрабатывали и разрабатывают формы взаимодействия для коллективов, длительное время пребывающих в автономном режиме, – космонавтов, моряков и т.д. А тут обычные семьи вынуждены сидеть в изоляции. Как не сойти с ума, пребывая недели в ограниченном обществе и пространстве?..

Найди свой диванчик

– Нужно осознать, что период вынужденной самоизоляции нам был предоставлен вовсе не для отдыха и не для развлечений, – советует психотерапевт Алла Чайкина. – Ошибка наших граждан была в том, что мы это время посчитали дополнительным отпуском, а отдых, каким бы интересным он ни был, надоедает.

Придумать себе занятия на период вынужденного сидения дома – один из способов выйти в обычную жизнь в добрых отношениях с домочадцами. И, конечно, не надо изобретать мероприятия, в которых постоянно задействованы все члены семьи. В обычное время мы работаем в разных коллективах, у нас разные интересы, и это нормально! Совместные завтраки, обеды и ужины, по мнению психологов, – этого уже вполне достаточно. Можно собраться за одним столом для того, чтобы налепить пельменей, например. Или вспомните про чтение вслух, даже если дети уже выросли из того возраста, когда они в этом нуждаются. Поиграйте в настольные игры, в карты, наконец. Займитесь совместным строительством жизненных планов. Ну или просто помечтайте.

Но одно из правил мирного выживания – возможность уединиться для каждого. Нет проблем, если жилплощадь позволяет выделить каждому члену семьи по комнате. Но зачастую семьи вынуждены ютиться в хрущевских малометражках, а то и в гостинках. Поэтому нужно исходить из возможностей.

– Нет комнаты? Выделите члену семьи по… диванчику, – советует Алла Евгеньевна. – Ну или креслу. Да хотя бы по спальному месту. Особенно это применимо в тех семьях, где у детей есть многоуровневые кровати, там у каждого ребенка есть возможность уединиться на своем «этаже». Будьте в этот период терпимей к шалостям детей. Сейчас не просто можно, но и нужно позволить детям сходить с ума в хорошем смысле этого слова. Покидаться подушками? Да пожалуйста! Более того, сами можете поучаствовать в баталиях. А после всем воинством убрать сотворенный бедлам. Или позволить детям построить себе домик (помните, какой мы строили в своем детстве – из стульев и пледа, например), это тоже возможность уединиться, создать свое личное пространство. А сами на это время уйдите в ванную и устройте себе сеанс релаксации. И все же возьмите себе на заметку: в семье, где здоровый психологический климат, скандалов не будет. Напротив, это возможность побыть вместе, уделить детям время. Когда-то я была знакома с семьей, в которой росли пять (!) девочек. И жили все в 24-метровой гостинке. И знаете, они не были друг другу в тягость, несмотря на очень ограниченное жизненное пространство.

Другой совет: поймите причину своего раздражения, если оно стало вашим постоянным чувством. Не хватает денег? Это довольно частая причина конфликтов, тем более что многие на самоизоляции потеряли в заработке. Поэтому не смущайтесь и постарайтесь обсудить финансовую политику своей семьи на ближайшее время, например, какие траты обязательны, а от каких вы сможете отказаться. Этот период словно лакмусовая бумага для семей – выявит те слабые проблемные места, которые у них имеются. Отсутствие взаимопонимания в семье? Такое возможно, особенно когда вместе живут два поколения. Тогда, может быть, подошло время задуматься о раздельном проживании?

Поругались? Нервы крепче будут

При этом надо быть особенно бережливым к своему психологическому комфорту (как и к комфорту членов своей семьи).

– В этот период и так на психику идет постоянная нагрузка, – утверждает психотерапевт Илья Ульянов. – Вполне возможно, что большинство не будет инфицировано коронавирусом или переболеет COVID-19 в легкой форме, но опасения о возможности заражения испытывает практически каждый. Повышенная тревожность, конфликтность, депрессивность – сейчас это постоянное состояние населения, без преувеличения, всего мира.

Скажем откровенно, что и до пандемии психическое здоровье человечества оставляло желать лучшего. Не случайно ВОЗ отмечает, что рост невротических расстройств опережает все прочие заболевания. С приходом же пандемии ситуация кратно обострилась. Мы видим, что на искусственную вентиляцию легких в результате инфицирования коронавирусом попадает весьма незначительный процент заболевших. Но при этом все общество попало под пресс психологического давления.

Специалисты уже спрогнозировали, какой урон нашему психическому здоровью нанесет пандемия. Психическое состояние предположительно 30 процентов населения она не затронет. У 20 процентов расстройства при дополнительных нагрузках на психику будут проявляться более активно. Оставшиеся 50 процентов – они еще не больны, но уже и не здоровы – находятся в пограничном, предболезненном состоянии. Они могут даже не расценивать свое состояние как нарушение психики. Но если есть костер, то его надо тушить, чтобы не разгорелось пожарище.

Чтобы остаться здоровым физически и психически, надо соблюдать спокойствие и трезвость мыслей. Защищать себя от стрессов, в том числе порожденных разногласиями.

– Понятное дело, что очистить свою жизнь от ссор и споров полностью не получится, – уверен Илья Геннадьевич. – Люди всегда будут выяснять отношения, в том числе и в агрессивной форме. Другое дело, что девять из десяти конфликтов деструктивны, они разрушают отношения, здоровье, порой разбивают семьи. А вот десятый может пойти на пользу. Благодаря ему люди начинают лучше понимать друг друга. Не нужно бояться абсолютно всех ссор, более того, некоторые стоит раздувать. Сложность заключается в том, чтобы определить, полезен нарастающий скандал или его лучше задушить в зародыше.

Это как раз возможно. Даже неспециалист способен найти в Сети нужную информацию и освоить ее. Есть различные техники для гашения конфликтов, так называемое психологическое айкидо. Один из авторов методик психологической самообороны – Михаил Литвак, его техника позволяет гасить конфликт в течение 1-3 минут.

Если кратко и схематично, то суть методики в том, что нужно соглашаться с аргументами оппонента. Для лучшего понимания: сам автор родоначальником методики считает бравого солдата Швейка, который не отвечал на оскорбления обидчиков, а соглашался с ними. «Швейк, вы идиот!» – говорили ему. Он не спорил, а тут же соглашался: «Да, я идиот!» – и одерживал победу, как в борьбе айкидо, не дотрагиваясь до противника.

А вот какой скандал гасить не нужно?

Специалисты считают полезным тот семейный конфликт, который позволяет определить границы дозволенного в отношениях, дает возможность избавиться от негативных эмоций. И давайте совсем откровенно: порой конфликт становится провокатором качественного секса…

Возвращаясь к вышесказанному, ища себе занятия на время вынужденной изоляции, можно внести в перечень: научиться бороться с конфликтами. Или «найти правила полезного скандала»…

Фото с сайта pixabay.ru

Автор: Анжелина ШИЛАН