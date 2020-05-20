Здесь читал газеты Чехов, цесаревич заходил… Мы продолжаем серию материалов, посвященных 130-летнему юбилею Музея истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева.

Продолжение. Начало в номерах за 22 и 29 апреля

По примеру великого князя

Итак, 30 июня 1888 года состоялась торжественная закладка здания музея, в ней принял участие великий князь Александр Михайлович.

– Его Высочество принял на себя попечение музея Владивостока, – рассказывает Анжелика Петрук, заместитель директора музея имени Арсеньева по научной работе. – И об этом имеется документ – письмо, полученное ОИАК в 1892 году из канцелярии великих князей. Дело в том, что, когда в сентябре 1890-го музей открылся, Александру Михайловичу об этом написали, ведь он был в числе жертвователей на строительство. Общество изучения Амурского края предложило ему принять на себя попечение музея. Он через канцелярию ответил, что согласен. И правда, он неоднократно содействовал пополнению музейных коллекций. У нас есть коносаменты (документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу; удостоверяет право собственности на отгруженный товар. – Прим. ред.) судов «Доброфлота» 1890-х годов, в которых содержится информация о грузах, приходивших в адрес музея от великого князя Александра Михайловича и великой княгини Александры Иосифовны.

Замечу, что, несмотря на то что уже в 1920-х годах все музеи Советской России получили четкое указание избавиться от всех документов, связанных с упоминанием династии Романовых, от предметов, которые они передавали в коллекции, хранители музея Арсеньева чудом и ценой невероятных усилий кое-что смогли уберечь. Вот так и сохранились и коносаменты, и некоторые дары от великого князя.

Но вернемся к дню закладки здания музея. Этот день более чем оправдал ожидания распорядительного комитета, потому что на торжественном завтраке, который последовал за закладкой, многие представители торгово-промышленного сообщества вслед за великим князем (он, напомним, пожертвовал на строительство 1000 рублей) тоже решили стать меценатами и подписались на немалые суммы.

В отчете общества отмечалось, что момент закладки был запечатлен на фото по инициативе командира корвета «Витязь» Степана Осиповича Макарова. Он был большим любителем фотографии и сделал несколько снимков в ходе закладки (один из них хранится в архиве музея). 200 снимков с закладки были переданы для продажи, а все вырученные средства пошли в фонд строительства.

Из-за капризов приморской погоды земляные работы изрядно затянулись и подвести здание под крышу к осени того года, как планировали, не смогли. Но продолжали сбор пожертвований, в итоге сумма добровольных взносов оказалась выше той, что выделила городская дума. То есть владивостокцы по-человечески тепло отнеслись к идее строительства музея.

В отчете ОИАК за 1888 год отмечаются значительные вклады, которые были сделаны Даттаном, Шевелевым, некоторые купцы помогали материалами. Отто Линдгольм сделал значительную уступку в цене на кирпич, что позволило сэкономить немалые по тем временам деньги – 700 рублей. Иоганн Лангелитье пожертвовал 20 бочек цемента и 10 ящиков стекла. Поступили пожертвования известью и лесом от фабрикантов Пьянкова, Малютина, от купцов Жарикова, Иванова и других.

Немалые суммы – от 300 до 500 рублей – поступали регулярно от спектаклей, которые проходили в Офицерском собрании в пользу строительства. За проведение таких спектаклей отвечал господин Иванов, в архиве музея хранятся весьма дотошно составленные отчеты: сколько денег поступило в кассу, сколько было уплачено артистам, сколько ушло за аренду зала, сколько чистого сбора осталось и пошло в фонд строительства.

В том же отчете ОИАК, оценивая начальный этап строительства музея, основатели общества отмечали: «Надежды, возлагавшиеся на отзывчивость населения, оправдались в полной мере, и отчетный год может быть заключен с уверенностью, что начатое дело придет к счастливому окончанию».

Дорогие гости

1889 год прошел в хлопотах: достраивали здание, обустраивали территорию. Дела шли быстро, и к осени здание подвели под крышу. Имеется в виду та часть здания на Петра Великого, 6, которое сегодня можно назвать серединой (потом будут пристроены дальний зал и фасад, выходящий на арку Цесаревича). Темпы строительных работ стали опережать поступление средств, тем более что зима 1889-1890 годов оказалась очень теплой и строительство шло быстро. Общество сделало заем в городской думе, потом губернатор назначил ОИАК ежегодное пособие в 1000 рублей на строительство музея, так что работы не останавливались. К сентябрю 1890 года смогли закончить внутреннюю отделку, построить экспозиции.

И наступил торжественный день – 30 сентября 1890 года: по традиции при большом скоплении публики, в присутствии Приамурского генерал-губернатора Корфа и других известных лиц музей был торжественно открыт для горожан!

Одним из первых посетителей музея мы можем считать Антона Павловича Чехова, который вошел в первую тысячу: прибыл он во Владивосток на пароходе «Петербург» в октябре 1890 года, с открытия музея прошло меньше месяца. Писатель читал в музее местную прессу, и цитаты, которые он выписывал, вошли потом в «Остров Сахалин». Читая эту книгу, мы понимаем: эти слова Чехов нашел, работая в нашем музее!

Еще один знаменательный визит состоялся в мае 1891 года: музей посетил будущий император, цесаревич Николай Александрович, когда он вместе с кузеном греческим принцем Георгом гостил в нашем городе в рамках своего восточного путешествия. Вот какие знаменитости побывали в музее в первые же годы его работы!

И последовали награды

Музей сразу же включился в активную выставочную деятельность за пределами Владивостока. В отчете ОИАК за 10 лет работы, с 1884-го по 1894-й, говорится: в 1887 году общество получило приглашение из Петербурга от оргкомитета выставки «Рыболовство и рыбоводство» принять в ней участие и прислать соответствующие коллекции. Распорядительный комитет ОИАК обратился к первому гражданскому жителю Владивостока Якову Семенову, который имел на Сахалине обширные морские промыслы, с просьбой предоставить образцы разных рыб и других морских животных. Эти образцы, как и то, что уже имелось в коллекциях музея, были переданы уполномоченному от выставки Федору Буссе для отправки по назначению. А агент «Доброфлота» по Владивостоку господин Терентьев подарил ОИАК право даровой пересылки всех коллекций на судах компании. Этим правом Буссе и воспользовался, экспонаты отбыли в Петербург. Итогом же стало присуждение медалей выставки как ОИАК, так и Якову Лазаревичу (в музейной коллекции сохранились некоторые предметы, подаренные Семеновым, например, айнский ткацкий станок, который он в 1886 году привез с Сахалина).

Первую собственную награду музей получил в 1899-м. В тот год в Москве состоялся международный археолого-антропологический конгресс. Музей отправил туда коллекции материальной и духовной культуры орочей, поступившие от Льва Штенберга (исследователь и этнограф, ссыльнопоселенец, живший на Сахалине и во Владивостоке; в 1896 году он предпринял путешествие к гилякам и собрал большую коллекцию, часть ее оставил во Владивостоке, а часть отправил в Москву). Коллекции на конгрессе были отмечены и получили награды.

Вообще, этнография долго была основным направлением работы нашего музея, как и других краеведческих музеев Сибири. Мы ведь пришли не на пустую территорию, на ней и до нас кипела жизнь, и собирать предметы материальной культуры было необходимо, важно, интересно.

Продолжение следует

Фото с сайта stihi.ru, fotki.info, pastvu.com

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ