Перекличка поколений Шестиметровый полиптих (картина, состоящая из пяти фрагментов. – Прим. ред.) Олега Подскочина «Последний заслон. Август 1941-го – апрель 1945-го» – центральная работа на выставке «Великая Победа» (6+), рассказ о которой мы начали в прошлой толстушке «В». Огромное полотно привлекает взгляд и словно задает настроение всей экспозиции. Парадные залы Приморской картинной галереи, где расположилось несколько десятков работ авторов со всего Дальнего Востока, словно пропитаны особой атмосферой – суровой, но светлой… Как и сама тема Великой Победы…

– Мы очень рады, что смогли выставить часть работ проекта «Великая Победа» в своих стенах, – говорит Наталья Левданская, искусствовед, заместитель директора картинной галереи по научной работе. – И сразу хочу сказать, что по сути это серия художественных выставок, которые будут показаны не только во Владивостоке, но и на выставочных площадках Большого Камня, Уссурийска, Дальнереченска. В целом проект «Великая Победа» – это еще одно напоминание о великой странице истории нашей страны средствами изобразительного искусства. При всей индивидуальности стилевых приемов в живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве (от классического языка реалистической живописи до условных приемов модернистского искусства) произведения выставки объединены одной идеей: мы все – дети той войны, в которой участвовали наши отцы, деды и прадеды.

На выставке три раздела. Центральная часть – война, затем – победа, а завершают все воспоминания, живущие в дне сегодняшнем. То есть мы предлагаем зрителю начать путешествие по выставке от глубоко символичного полиптиха Олега Подскочина, от «Нашествия» Владимира Погребняка к «Цветам Победы» Евгения Фомина, а оттуда – к «Блокаднице», пожилой женщине, за спиной которой художник увидел ту самую Дорогу жизни на Ладоге…

В тематических картинах проекта – размышления современных художников о подвиге и драматических коллизиях, с которыми неизбежно связана война. В них отчетливо звучит тема памяти. Многие картины наполнены символами. К этому языку обращаются художники, размышляя о войне как о добре и зле, о подвиге и преступлении, победе и поражении, о национальной идее, о незыблемости основ, которые делают страну несокрушимой. В этом смысле особенно интересен полиптих Олега Подскочина. Эту масштабную работу можно долго рассматривать…

Вот как сам Олег Подскочин описал свою работу: «Последний заслон августа 41-го. Страшные и горькие дни августа. Наши войска с тяжелейшими боями отступают почти по всем фронтам. Вместе с ними нескончаемой рекой устремились на восток беженцы. И зачастую случалось так, что путь им перерезали неожиданно появившиеся немецкие части, грозя полным уничтожением. И тогда наши командиры принимали решение (неважно, пехотинец ты, танкист или артиллерист) выставить заслон от врага, чтобы спасти тысячи стариков, женщин, детей. Во многих случаях даже ценой собственной жизни. На картине командир орудия, лейтенант, принимает именно такое решение. Он настороженно смотрит вперед… Что он видит там? Может, свою смерть или через годы видит руины чужого и большого города, столицы тысячелетнего рейха Берлина? Этого никто не знает и никогда не узнает.

За ним, чуть правее, как один из главных персонажей – знаменитая 122-мм гаубица М-30 образца 1938 года. Героически и с достоинством она прошла всю войну и прослужила до конца 1950-х годов.

Вторая часть полиптиха – последний заслон – апрель 1945 года. Напор наших армий страшен и неумолим. Немцы собирают последние силы, чтобы отстоять свой главный оплот – Берлин. На стенах и руинах висят лозунги: «Наши стены разбиты, но наши сердца – нет». Под ружье встают пожилые мужчины, старики из фольксштурма и пацаны из гитлерюгенд. А направляет и управляет их волей некто в черном – Демон Смерти, четыре долгих года все уничтожавший на нашей земле. Он оглядывается назад. Что там? Может, мирный старый русский город, кровавое солнце над ним и девушка с золотистыми волосами. Все. Петля времени на картине замкнулась. В верхней правой части картины стоит бронированный монстр – штурм мортира «Тигр» калибра 380-мм. Это орудие вело огонь ракетными снарядами. На редких кадрах кинохроники можно увидеть это орудие в действии – просто летящий с огромной скоростью огненный шар.

Самая страшная война в истории человечества изломала, искорежила, почти уничтожила гармонию, но крохотные ростки ее можно найти в картине».

Эти слова Олега Валентиновича, я уверена, помогут зрителям глубже вникнуть в смысл картины, увидеть глубину философского осмысления явления и рациональности, оценить, как много знает автор об истории Великой Отечественной и о вооружении того времени – как советском, так и германском.

– Наталья Андреевна, в проекте «Великая Победа» немало работ молодых художников. Удается ли им проникнуть в тему Победы?

– Да. В наших залах, к примеру, представлена работа Светланы Фирюлиной «Память». И в ней все гармонично: и одиночество главной героини, и ее окружение – все в картине сложилось в цельный образ. Я бы не сказала, что проникновение в тему зависит от возраста, нет. От состояния души – да. И молодежь проникается темой и открывает нам что-то такое, что мы сами не можем сформулировать… Настоящий художник всегда найдет такой ракурс, такой образ, которых до него никто не видел. Иначе бы не было и современного искусства, которое все еще в состоянии нас тронуть до глубины души. И выставка это только подтверждает.

В этом году особенно серьезно художники отнеслись к участию в выставке. Своими работами они стараются достучаться до человека сегодняшнего дня, найти какие-то ходы к глубинам его души…

Мы будем экспонировать выставку до 14 июня, надеясь на то, что снимут ограничения и эти прекрасные работы смогут увидеть зрители в реальности.

А пока посетить экспозицию можно онлайн – на сайте Приморской краевой картинной галереи и на ее страничке в «Фейсбуке»

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ