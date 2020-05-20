Приморье расплачивается за майские праздники Коронавирус проник в семьи: все, кто совместно проживает с заболевшим, должны выехать

Скачок числа зараженных новой коронавирусной инфекцией связывают с беспечностью жителей в длинные весенние выходные

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко рассказала о причинах роста заболеваемости в регионе (16 мая произошел резкий скачок – 81 случай, а 17 и 18 мая – по 71 случаю), о развитии домашних очагов распространения инфекции, а также предостерегла жителей края от посещения своих возрастных родственников – родителей, дедушек и бабушек.

– Какие сегодня основные очаги распространения новой коронавирусной инфекции?

– Эпидемиологическая обстановка в Приморском крае пока не стабилизировалась. У нас наблюдается рост заболевших, усилившийся за последние дни. Если две недели назад мы говорили, что у нас преобладают групповые очаги, то сейчас очень много семейных и домашних очагов. То есть один заболевший человек заражает своих домочадцев. Самое опасное – инфицируются люди зрелого возраста, которые имеют сопутствующие хронические заболевания. У них болезнь протекает особенно тяжело, и не всегда все современные возможности медицины могут обеспечить благоприятный исход.

Очень важно сегодня ограничить социальные контакты в пожилой группе «65+». К сожалению, не все нас слышат. Повторяются истории, когда дети продолжают навещать своих стариков. Конечно, делается это с благими намерениями: помочь, продукты принести или просто потому, что соскучились. Я лично не видела свою маму и бабушку уже два месяца. Очень скучаю, но все равно не хожу к ним. И все мои коллеги, врачи, которые работают с этой инфекцией, придерживаются такого поведения.

– Сказались ли на эпидемиологической обстановке майские праздники?

– Сейчас как раз подходит завершение инкубационного периода для тех, кто заразился в начале мая. Жители посещали своих родителей, ездили в гости, на шашлыки. Поэтому сейчас мы и видим рост заболевших.

Кроме того, в соответствии с приказом Минздрава и по практике других регионов мы разрешили для легких форм заболевания амбулаторное лечение. При этом есть ряд условий, которые амбулаторные пациенты и их домочадцы обязаны соблюдать. Одно из этих условий: все, кто совместно проживает в квартире с больным коронавирусной инфекцией, должны выехать, поменять место проживания. Если им некуда переехать, у нас есть возможности – медицинские изоляторы, в частности, в ДВО РАН и в больнице рыбаков. Для детей есть изолятор в «тысячекоечной» больнице (по словам врачей, легче и дешевле разместить здоровых людей в изоляторах, чем лечить коронавирусного больного. – Прим. авт.). Но у нас, к сожалению, практикуется ситуация, когда с амбулаторными пациентами остается вся семья, что способствует формированию домашних очагов. В таком случае один заболевший способен заразить от трех до пяти человек вокруг себя.

– Сейчас в социальных сетях ходят разговоры: раз уж введен масочный режим, то дайте нам маски. Насколько это реально? И помогает ли маска защитить общество от заболевания?

– Восточные страны, например Япония, точно не раздают маски. Они там продаются в аптеках. Тем не менее все японцы носят маски, поскольку считают, что забота о здоровье – личная обязанность каждого гражданина. Точно доказана эффективность ношения масок больными людьми и теми, кто находится в инкубационном периоде. Надевая маску, мы защищаем окружающих.

Инфекция передается не только воздушно-капельным путем, но и воздушно-полевым. В частности, с грязными руками. Руки наши становятся грязными при первом же выходе из своего жилья – мы беремся за поручень, нажимаем кнопку в лифте. В течение дня мы часто непроизвольно дотрагиваемся до лица. Это незаметное стереотипное движение. Маска предохраняет лицо от наших грязных рук.

Но маска – это не полная защита. Надо соблюдать три основных правила: защита органов дыхания, частое и правильное мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Все это в разы снижает вероятность заражения.

– Вы сказали, что подручные средства тоже годятся? То есть необязательно тратиться на медицинские маски?

– Мне кажется, что, когда человек хочет, он ищет возможность, когда не хочет, ищет оправдание. На самом деле, есть марлевые повязки. До эпохи одноразовых масок в медучреждениях успешно использовали многоразовые. Сшить их несложно – достаточно небольшого куска марли. Но любую маску надо менять несколько раз в течение дня. Для этого необязательно покупать новую, можно пользоваться многоразовыми (их можно и нужно стирать, пропаривать. – Прим. ред.). Многие предприятия их выпускают. Многие люди их шьют сами. Главное, чтобы ваше лицо было прикрыто.

– На минувшей неделе выросло число тяжелобольных. Как себя чувствует тяжелобольной с диагнозом «коронавирус»?

– Тяжелобольные люди испытывают слабость и одышку при незначительной физической нагрузке. Легкие не справляются со своей задачей. Тяжелое состояние пациента означает, что он нуждается в медицинском наблюдении каждые два-три часа. Этот больной кислородозависимый. Он не может долгое время находиться без кислородной поддержки, которая ему подается тремя разными способами: через носовые катетеры, через лицевую маску, через неинвазивный аппарат ИВЛ. Есть еще четвертый способ, крайний: настоящая искусственная вентиляция легких, когда самопроизвольное дыхание полностью отключается и за человека дышит аппарат.

У каждого человека болезнь проявляется по-своему. Если есть хронические заболевания, любой недостаток кислорода тут же сказывается на сердце, на тех органах, у которых есть поражения. Особенно тяжело переносят новую коронавирусную инфекцию люди, страдающие различными иммунодефицитными состояниями. Чаще всего это онкологические и гематологические заболевания. В таких ситуациях крайне тяжело бороться с инфекцией. Потому берегите себя и окружающих вас людей.

Фото:

Сергея КОЖИНА, снимок с видео, пресс-служба правительства Приморья

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ