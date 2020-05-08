Это было однажды в театре… Не все так легко и забавно в храме Мельпомены

Актерские байки, театральные истории… Послушать их не прочь каждый, кто хоть раз побывал в театре и проникся волшебством этого места. А уж актеры, кажется, всегда готовы рассказать что-нибудь эдакое. Ведь театр – живой механизм, где ни один спектакль не похож на тот, что играли пару дней назад, здесь всегда все заново, все сегодня и сейчас.

О душе театра, о том, как все в нем непредсказуемо, изменчиво, рассказывает проект «Однажды в театре» (12+), который придумал и реализовал Сергей Лисинчук, актер театра имени Горького.

– Как появилась идея проекта? Какова его цель – образовательная, развлекательная?

– Идея пришла пару лет назад после того, как начал вспоминать, сколько забавных случаев было со мной во время спектаклей, какие незапланированные ситуации происходили на сцене или за кулисами. Хотелось показать, как в нашей профессии можно найти выходы из неожиданностей. Да и вообще на театральных праздниках, на встречах с актерами всегда звучат воспоминания о том, какие смешные или даже страшные ситуации возникали на спектаклях или репетициях. Есть множество книг о таких историях, написанных знаменитыми актерами. Да и у нас, во Владивостоке, Виктор Бусаренко, например, просто кладезь театральных баек. Но в видеоформате таких программ на нашем ТВ или в Интернете я не видел.

Идею проекта некоторые коллеги встретили скептически: мол, никому это не интересно. Решил рискнуть и, кажется, не зря. Многие заинтересовались, увидев первый выпуск, стали говорить, что это наша история и она не должна кануть в Лету. Да и зрители очень поддерживают.

Реализовать проект помог грант от Союза театральных деятелей. Огромное спасибо коллегам. Ведь труд оператора и других людей, занятых в проекте, должен оплачиваться. Но я бы занялся им в любом случае. Для меня это возможность что-то рассказать об истории театра, чтобы в памяти людей остались те, кого с нами уже нет. Во время съемок участники «Однажды в театре» (12+) не раз начинали вспоминать своих коллег, наставников, учителей. И оказалось, что цель проекта стала шире, масштабнее.

Только лишь рассмешить народ я не хотел. Да, большинство театральных баек веселые, и это прекрасно: пусть театр для зрителей остается праздником, феерией… Но есть в программе истории скорее философские, показывающие, что не все так легко и забавно в храме Мельпомены. Для актера попасть в незапланированную ситуацию на сцене, когда идет спектакль, – это страх и ужас: он в этот момент эмоционально оголен, на него смотрят сотни глаз… И осознание, что, если он что-то сделает неправильно, подведет коллег-артистов, из-за него закроют занавес, остановят спектакль. Позор, ужас, жизнь закончена! Я не шучу. И если мы смогли показать, какая паника царит в это время в душе актера, но он внешне спокойно пытается выйти из ситуации, можно считать, что одну из важных целей проект выполнил. Ну а смех – это уже когда артист вспоминает историю. А в сам момент, поверьте, совершенно не до смеха.

Так что у «Однажды в театре» (12+) задач много, и это не только развлекательный, но и образовательный, исторический проект, дань уважения педагогам и коллегам.

– Представьте съемочную группу проекта.

– Оператор Алексей Кудряшов, монтажер и аниматор Георгий Саенко, голос за кадром (озвучивает афоризмы, летучие фразы о театре, которые разделяют одну историю и другую) – Вячеслав Булавин. Ведущий, режиссер, сценарист – ваш покорный слуга. Возможно, в последующих выпусках будет другой ведущий. Я думаю об этом, потому что иногда как режиссеру мне нужно посмотреть на кадр со стороны.

Иногда буквально за три-четыре дня делаем выпуск: с актерами встретились, записали истории, просмотрели все, отобрали, сценарий быстро написал, и с монтажом порядок. Все смонтировали на одном дыхании. А один раз серию почти два месяца снимали: то один заболел, то другой не может, то все собрались, а в театре выключили свет… Так что мы подчас работали на энтузиазме, и только он не давал нам возможности все прекратить.

Всем ли я доволен? Конечно, нет. Чувствую, что иногда где-то что-то недожал, во время записи не остановил рассказчика и не попросил одно слово изменить, а это было важно.

Спасибо Ефиму Звеняцкому, который разрешил в театре имени Горького вести запись там, где нам хочется, поэтому мы меняли локации: не только в гримерках писали, но и в паркетном зале, например. В других театрах с такими вещами было сложнее.

– У вас участвуют артисты из разных театров. Как вы выбираете героев программы?

– Я планировал, что в «Однажды в театре» (12+) будут участвовать актеры всех приморских драматических театров, но не все сложилось, к сожалению. Планировался выезд в Уссурийск, где в театре ВВО и театре имени Комиссаржевской превосходные актеры, с которыми интересно поговорить. Но случились накладки: то у них репетиции, то у меня, то у оператора работа другая, вот так все и не срослось, увы. Не успели мы записать и актеров театра молодежи, но обещаю, что в будущих выпусках мы сделаем упор на них, так сказать.

А во Владивостоке я практически всех актеров знаю, на самом деле это не такой уж большой мир… И не раз бывало, что на общих праздниках или встречах слышал, как тот или иной коллега рассказывал историю – талантливо, интересно. Ну и предлагал поучаствовать в проекте. И знаете что? Процентов 40 отказывались, стесняясь, мол, плохой я рассказчик… Приходилось уговаривать, обещать, что монтаж все лишнее уберет. Но и то были те, кто отказался: я актер театра, а перед камерой вести себя не умею. Это, кстати, проблема нашего образования: в дипломе написано «актер театра и кино», а перед камерой многие и правда немеют.

– Проект пока выходит на «Ютубе». Вы планируете ему некую судьбу на ТВ, например? Или это не столь важно?

– Изначально создавая проект, я руководствовался тем, что все истории должны быть понятны для максимально большого количества зрителей, чтобы не звучали в эфире термины и разные словечки, требующие разъяснения. Еще на стадии создания одна из местных телекомпаний заинтересовалась проектом и хотела его показать, но потом обратная связь прервалась, а потом пришло вот это карантинное, коронавирусное время… И я подумал: а что я, собственно, теряю, если выложу проект в Интернете? Почему не повеселить, не порадовать людей, сидящих в самоизоляции? Проект смотрели охотно, хвалили, людям понравилось.

БАЙКА ОТ ЕВГЕНИЯ ВЕЙГЕЛЯ

– На гастролях в Большом Камне играли мы «С любимыми не расставайтесь». У меня же там роль характерная, я играю такого опустившегося человека, грим соответствующий, одежда… А выход у меня из зала. И вот идет спектакль, скоро наша с Леной Саниной сцена, я иду из зала, поднимаюсь на сцену, сажусь рядом с Леной… И вдруг от дверей в зал отделяется билетер тамошний и начинает на меня шипеть: «А ну иди отсюда!» Я так тихонько ей (я же уже в роли): «Да я сейчас, я только…» А она громче: «А ну иди, кому сказала!» И начинает выходить на сцену, чтобы стащить меня оттуда. Лена Санина, смотрю, уже плывет. Марина Волкова – она секретаря суда играет – пытается сказать билетеру: мол, не надо, мы сами. А та вся в осознании своей ответственности: «Что уж вы сами, сейчас я его быстро поганой метлой!» И идет на меня… В зале – тишинааааа… Народ ничего понять не может. И Марина тихо так шепчет женщине: «Да это наш актер, это по спектаклю так…» «Ваш?» – билетер вся обомлела, ахнула и эдак спиной со сцены, из зала вышла. И тут народ просто зарыдал. Мы не могли начать сцену минуть пять. Между прочим, во время антракта эта женщина-билетер была просто звездой местной, к ней чуть ли не очередь стояла с вопросом:

«Ну ты же специально, тебе же сказали так сделать, да?»

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ