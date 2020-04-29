Как живется мишкам на Севере? ПАО «НК «Роснефть» реализует масштабную программу по исследованию ключевых видов арктических экосистем

На прошлой неделе компания «Роснефть» провела презентацию программы в режиме видеоконференции. О подробностях грядущих исследований рассказали ведущие ученые России, занимающиеся проблематикой арктических животных.

Среди ключевых видов в программе выделены белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка. По словам специалистов, они являются своеобразными экологическими индикаторами – наиболее восприимчивы к климатическим и антропогенным изменениям.

По словам Елены Лебедевой, начальника управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды шельфовых проектов департамента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче ПАО «НК «Роснефть», в рамках программы учеными запланированы более 200 суток полевых работ, мечение и кольцевание порядка 100 животных и птиц, отбор биологических образцов и лабораторные исследования. Все полученные результаты будут опубликованы и доступны научному сообществу.

Белый медведь

Белый медведь является вершиной трофической (пищевой) цепи и индикатором состояния экосистемы региона. Районы, в которых запланированы работы по его изучению, – Западная Арктика и западная часть Восточной Арктики.

– Конечно, сегодня основной фактор, влияющий на жизнь белых медведей, климатический. Это сокращение ледового покрова, – объяснил участникам видеоконференции Илья Мордвинцев, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. – Вместе с тем любая деятельность человека в Арктике не может не оказывать влияние на животное. Последние годы фиксируются активизация транспортных потоков, нарушение мест обитания тюленей – основы питания белых медведей. Существует проблема взаимоотношений человека и белого медведя. Все это необходимо изучать, вырабатывать рекомендации.

Полученные учеными данные уже широко используются для планирования мероприятий компании «Роснефть» при реализации хозяйственной деятельности в Арктике.

Атлантический морж

Исследования, касающиеся атлантического моржа, компания «Роснефть» проводит с 2015 года. В ходе работ было исследовано более 20 биологических образцов, проводились спутниковое мечение пяти моржей, исследование кормовых баз, отборы бентосной съемки. В текущем сезоне работы сосредоточатся в Карском и Баренцевом морях, в море Лаптевых.

– Благодаря программе «Роснефти» получены уникальные данные, – отметил Николай Шабалин, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ. – Мы изучаем не только самих моржей, но и среду их обитания, с которой они непрерывно связаны. Проводится комплексное изучение морских экосистем. Активно внедряем подводную видеосъемку. Отборы донных проб теперь ведутся не вслепую, а при помощи управляемых подводных аппаратов. Мы можем более четко определить ключевые места кормления и обитания моржей, выработать меры их охраны.

Дикий северный олень

Компания вносит вклад и в изучение дикого северного оленя. Это животное играет огромную роль в жизни коренных малочисленных народов Севера. Район проведения работ – север Красноярского края и Республика Саха (Якутия).

– Уже сегодня мы можем иначе взглянуть на проблему охраны, рационального использования и миграции оленя. Проект очень важен и интересен во всех аспектах, – подчеркнул Александр Савченко, доктор биологических наук, профессор Сибирского федерального университета. – Мы получаем принципиально новые данные, которые меняют наши представления о жизни популяций животных.

Белая чайка

Арктическая белая чайка – это птичий аналог белого медведя. Она также является вершиной трофической цепи и так же, как и белый медведь, наиболее уязвима к антропогенному воздействию и изменению климата. Район исследований вида охватит острова Карского моря и сопредельные территории.

– Мы планируем привлечь продвинутые технологии, одновременно с кольцеванием внедрять GPS-трекеры, – пояснила Мария Гаврило, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института. – Нам удастся выяснить места, где она кормится, где обитает, где выводит потомство, как развивается популяция птицы. Пока у нас пробел в этих знаниях, мы надеемся восполнить его при помощи проекта «Роснефти».

Таким образом, компания «Роснефть» не только проводит социально ответственную политику – минимизирует влияние человека на окружающую среду, но и привносит огромный вклад в изучение труднодоступного, холодного, но невероятно красивого и необычного региона. Отметим, что программа «Роснефти» вошла в приоритетный национальный проект «Экология».

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ