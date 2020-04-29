Как не пропустить воспаление легких О пневмонии знают все: это воспаление легких, которое лечится антибиотиками. Как правило, возникает как осложнение ОРВИ, гриппа, бронхита. Лечат больных пневмонией обычно в стационарах. Особенно она опасна для пожилых и детей до 5 лет.

В перечне основных симптомов – лихорадка (температура бывает выше 40°С), кашель (сухой в начале болезни), моментальная утомляемость, общая слабость, порой цианозный (синеватый) оттенок носогубного треугольника. Самая точная диагностика – рентген легких.

Вот что примерно известно обывателю об этой болезни. Однако после разговоров со специалистами осознаешь, как скудны наши знания о пневмонии.

Не все пневмонии одинаковы

Пневмонии бывают вирусные и бактериальные. Различаются они не только первопричиной – возбудителями различной природы. Вирусные инфекции вроде гриппа опасны именно своим осложнением – вирусной пневмонией. Если к ней присоединяется бактериальная флора, заболевание становится вирусно-бактериальным. А в нынешнем году к гриппу присоединился коронавирус.

По словам медиков, лучше всего поддается лечению бактериальная форма пневмонии. Вероятно, потому, что лечится антибиотиками. Лечение же вирусной формы симптоматическое: жаропонижающими – от температуры, муколитиками и бронхолитиками – от кашля и т.д.

– Именно вирусная форма считается наиболее агрессивной, быстротекущей. Быстрее поражается легочная ткань, нарастает дыхательная недостаточность, – поясняет заведующая пульмонологическим отделением Владивостокской клинической больнице № 4 Алла Лукьяненко. – И именно вирусная пневмония, проходящая в тяжелой форме, зачастую заканчивается летально.

Однако отметим: подобные тяжелые формы вирусной пневмонии встречается достаточно редко. И количество смертей от этого заболевания из года в год не меняется. Только 15 % всех вирусных пневмоний проходит в тяжелой форме, требующей кислородной поддержки, и 5 % тяжелых форм заканчивается летально. Такова статистика за прошлые годы. Какие коррективы внесет коронавирус, будет известно позже.

В каком случае и у каких пациентов нельзя вылечить пневмонию?

– Отягощают заболевание пожилой возраст, наличие сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистых, бронхиальной астмы, сахарного диабета, – перечисляет доктор Лукьяненко.

Еще одна опасность вирусной пневмонии: она может проходить бессимптомно. То есть без каких-либо клинических проявлений, более того – без характерной картинки на рентгеновском снимке. Поставить диагноз в таком случае можно только с помощью компьютерной томографии (КТ). Однако просто так, с профилактической целью, врачи не рекомендуют проходить КТ – лишь по жизненно важным показаниям. И не случайно: один сеанс КТ-диагностики по лучевой нагрузке превышает рентгенографию более чем в 30 раз.

Бывает, бессимптомное заболевание может пройти самостоятельно, без лечения, да так, что вы и не узнаете, что переболели пневмонией. А бывает, изначально бессимптомная форма может стремительно перерасти в тяжелую.

Поэтому необходимо внимательно отслеживать свое самочувствие и при возникновении таких симптомов, как сухой, непродуктивный, приступообразный кашель, нарастающее чувство заложенности в груди, нарастание одышки, появление саднящего чувства за грудиной, даже если при этом отсутствует высокая температура, незамедлительно обращаться за помощью.

Она оставляет следы

А бывает, что пневмония не только дает яркую клиническую картину, но и оставляет на легких следы. Одно из федеральных СМИ в апреле сообщило: у пациента, вылечившегося от коронавируса, осталось всего 30 % легких. Шрамы, рубцы – пневмофиброзы – на легких могут остаться в память о перенесенном заболевании. Они видны на рентгенограмме, на КТ и по истечении какого-то срока исчезают. Или не исчезают. Но, как правило (за редким исключением), на качество жизни не влияют. В том случае, если функции легких снижаются, врач назначает спирографию и лечение.

– Храните свой рентгенархив, чтобы была возможность сравнить последствия недавних заболеваний с теми, что вы перенесли ранее, – советует Лукьяненко.

Польза прививки от гриппа

Актуальный вопрос: как защититься от этой болезни? Когда создадут (и создадут ли вообще) вакцину от коронавируса, непонятно. 25 апреля ВОЗ заявила: пока нет доказательств того, что переболевшие коронавирусной инфекцией приобретают стойкий иммунитет и не могут повторно заразиться этим вирусом. Поэтому нужно озаботиться хотя бы тем, чтобы не заболеть пневмонией.

Защита от бактериальной формы давно известна – вакцинация. Есть две вакцины: пневмо 23 (необходима ревакцинация каждые пять лет) и превенар 13 (требуется однократная вакцинация).

А вот для того, чтобы спастись от вирусной пневмонии, необходимо прививаться от… гриппа. Пока нет статистики по количеству вакцинированных от гриппа среди заразившихся COVID-19, но, по наблюдениям врачей, подавляющее большинство заболевших проигнорировало в этом сезоне ежегодную вакцинацию.

– Чтобы избежать инфицирования и осложнений, соблюдайте правила гигиены, – говорит врач. – И не поддавайтесь панике: любой наш стресс, страх, волнение снижают иммунитет, то есть прокладывают путь инфекции в организм.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Анжелина ШИЛАН