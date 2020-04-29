В каком красивом городе вы живете! Почему одни стремятся уехать отсюда и почему другие решают остаться?

Премьера спектакля «Владивосток: уехать\остаться», театра-студии при Приморском краевом театре молодежи прошла в конце февраля без особой помпы и рекламы. Маленькая студия, небольшой зал… Но для нашей газеты эта постановка была особенной, ведь руководитель студии, актриса театра молодежи Анастасия Федосеева, построила спектакль на основе писем, которые много лет назад «В» публиковал на своих страницах под рубрикой «Мой личный Владивосток».

На эту акцию, которую «В» проводил в 2008-2009 годах, пришло рекордное количество писем. Читатели писали нам о Владивостоке, которого сегодня уже нет, Владивостоке их детства и юности. О городе, который они строили, в котором росли. Мы знаем, что публикации эти читались с большим интересом, некоторые даже вырезали их и делали подборки.

Все материалы акции сохранились и по просьбе Анастасии Федосеевой были предоставлены для работы над спектаклем.

Неожиданный взгляд со стороны

– Я очень давно вынашивала мечту о постановке, которая рассказывала бы о Владивостоке, – говорит Анастасия Федосеева. – Но не просто о городе. Мне хотелось вместе с коллегами на сцене поразмышлять над тем вопросом, который мы вынесли в название нашей работы: уехать\остаться?

Моя мама родом из Ленинграда, по образованию востоковед, японист. Когда ее пригласили работать во Владивосток, она согласилась (и не скрывала этого) только потому, что здесь давали жилье. В итоге мама стала одним из основателей создававшегося в ДВГУ восточного факультета. Но вся ее юность, друзья остались в Питере. Во Владивостоке она, по сути, так и не завела близких друзей, держалась с людьми ровно, но на расстоянии. И всю жизнь повторяла: «Я хочу уехать из Владивостока». Я выросла под эту присказку! Иногда спрашивала маму: почему же не уедешь? «Некуда», – был ответ. Вот я и выросла с мыслью: надо уезжать из Владивостока – не те люди, город не тот.

И вот поступаю я на театральный факультет института искусств. Абитуриенты – со всего Дальнего Востока. Был среди них один юноша с Сахалина, он мне нравился. Как-то раз выходим с ним после экзамена, идем по Ленинской, и он мне говорит: «Настя, в каком же красивом городе вы живете!» У меня глаза на лоб полезли: в смысле?! А он объясняет: «Вот ты идешь по городу и никогда не знаешь, какое здание тебя ждет за углом. У вас здесь шикарное здание сменяется чуть ли не китайской фанзой, а за нею – особнячок, а за ним – современное здание. И это все вместе – красиво! А еще город молодой, но в нем чувствуются некие глубинные корни». Он все это говорил, а у меня в голове словно бомба взорвалась!

Потом я познакомилась с одной художницей и увидела у нее эскиз: удивительно красивая завитушка, часть архитектурного ансамбля какого-то здания. Я заахала, спрашиваю: это ты, наверное, в Питере увидела? А она удивилась: «Почему в Питере? Во Владивостоке! Это на здании ресторана «Арагви», ты что, не видела?» И я поняла, что просто ничего не замечала, не смотрела…

Вот так случился в моей голове переворот. И тема незнания собственного города, тема отношения к нему для меня очень значима.

А некоторое время назад я встречалась с выпускниками школ, со студентами. У меня для них было задание описать свой путь до школы. Одна девочка рассказывает: вот я выхожу из подъезда, спускаюсь по лестнице, там 50 ступенек, иду мимо здания… Я спрашиваю: а сколько в нем этажей? Девочка замялась: один… или два? Полезли мы в Интернет, а это здание – пятиэтажное, мало того, интереснейшее с точки зрения архитектуры, потому что это образец типичного сталинского ампира.

Вот так я снова столкнулась с тем, что многие владивостокцы не знают своего города, живут в нем по принципу «лицом к лицу лица не увидать».

Был еще толчок. Молодая актриса нашего театра показывала мне свой школьный выпускной альбом. Вы не поверите, но все, кроме пары человек, написали: «Мы хотим уехать из этого города!»

Меня это закусило. Мне захотелось исследовать этот феномен и понять, почему идея «уехать» так занимает умы молодежи, да и не только молодежи.

Я стала искать материалы, какую-то отправную точку для постановки, в которой мы бы осмыслили этот феномен. И неожиданно вспомнила про акцию «В»…

Давайте спорить!

Материалы акции Анастасия Федосеева прорабатывала вместе со студийцами. Они прочли все письма, выделяя некие тематические блоки. Кроме того, каждый из будущих участников спектакля одновременно выделял те письма, которые ему хотелось бы озвучить, которые задевали в его душе что-то…

– Мы сразу решили, что это будет жанр вербатима (вербатим, от лат. verbatim – дословно, или документальный театр – вид театрального представления, полностью состоящего из реальных монологов или диалогов обычных людей, перепроизносимых актерами. – Прим. ред.), – объясняет режиссер. – Мне также хотелось, чтобы в постановке обязательно осталось время для личных высказываний каждого участника и для обсуждения со зрителем.

Работа шла небыстро. Кому-то сразу «зашли» воспоминания о китобоях, кому-то – городские зарисовки, кому-то – воспоминания о строительстве города. Словом, можно сказать, что спектакль сделал сам себя. Конечно, мы использовали небольшую часть писем, но… Нам после премьеры пришлось сократить постановку, ведь в первый раз она длилась без малого три часа, жаркая дискуссия по итогам никак не хотела завершаться. Участники не только читали письма, но и по завершении каждого блока выражали свою точку зрения, вступали в диалог со зрителями. Мы не навязывали никаких мнений, просто обсуждали: уехать или остаться? Проводили голосование, раздав всем зрителям по черному и белому камешку. В финале они бросали камни в коробку, потом мы подсчитывали итог.

Когда мы готовили спектакль (а наши студийцы все уже сложившиеся личности), выяснилось, что и среди них есть те, кто категорически хочет уехать из Владивостока. И чем дальше мы углублялись в постановку, тем меньше они находили аргументов «за», но все равно упорствовали. Черных камней было больше, ответ на вопрос все равно звучал: уехать, но казалось, что скорее уже из принципа, чем по каким-то реальным причинам… А я так надеялась, что ответ будет: остаться! Но жанр документального театра основан на том, что навязывать свою точку зрения нельзя – каждый должен делать выводы сам.

Мне было непросто не только как режиссеру (для себя-то я давно выбрала ответ «остаться»), но и как модератору дискуссии не допустить того, чтобы спектакль превратился в диспут (иногда обсуждение становилось очень эмоциональным). Но как же было интересно и живо!

Случайных зрителей у нас не было, на премьеру и первые показы пришли мои друзья, родные и друзья студийцев, но это ни на йоту не помешало накалу страстей. Кстати, премьера состоялась в тот день, когда на Владивосток обрушился сильнейший снегопад, однако это никого не остановило. И это очень радует. Были и несколько человек, как говорится, со стороны, просто узнали о спектакле и пришли посмотреть. И они очень активно участвовали в обсуждении. Были даже в чем-то категоричны, но тем интереснее.

Мы намерены показать спектакль еще не раз. Но уже немного переделанным. Первые представления показали, что зрители хотят активнее участвовать в обсуждении, это мы и решили учесть. Кроме того, голосование «уехать или остаться» мы теперь будем проводить еще и до начала спектакля. И посмотрим, изменит ли что-то наша постановка и наша дискуссия.

Есть у меня мечта показать «Владивосток: уехать\остаться» в здании музея на Петра Великого, 6, на их знаменитом чердаке, где воссоздан уголок старого Владивостока. Мне кажется, это будет очень гармонично. И может быть, в таком окружении и итоги дискуссии будут другими.

Фото Алексея ВОРОНИНА, из архива «В»

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ